Aaj Ka Dhanu Rashifal 4 October 2025: धनु राशि आज साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतियोगिता में सफलता संभव.
Today Sagittarius Horoscope 4 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 3वें हाउस में होने से पराक्रम व करेज में होगी वृद्धि. आपके अच्छे कर्म आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन में संतुलन बनाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. किसी भी समस्या में तुरंत इलाज कराना लाभकारी रहेगा.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए निवेश संबंधी कार्य करने का समय अनुकूल है. प्रयासरत रहें, उपलब्धियां हासिल होंगी और महत्वपूर्ण ऑर्डर भी मिल सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी और परिवारजनों से सलाह मिलने से संबंध और मजबूत होंगे. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और नजदीकियां बढ़ेंगी.
जॉब राशिफल
टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करने वाले एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ रहेगा. वर्किंग वुमन को फेस्टिवल सीजन का लाभ उठाना चाहिए, वर्तमान गतिविधियों का शुभ परिणाम शीघ्र मिलेगा.
धन राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा. निवेश और व्यावसायिक निर्णय सोच-समझकर लेने से लाभ होगा. धन के मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचें. आज के निवेश करने से ही बचें.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को ट्रैवलिंग के दौरान किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता और प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेगी.
शुभ अंक 7
शुभ रंग पर्पल
आज का उपाय
भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा.
FAQs
Q1 क्या धनु राशि वालों के लिए निवेश का समय अनुकूल है?
हाँ, निवेश और व्यापारिक प्रयासों के लिए समय उत्तम है.
Q2 क्या आज पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे?
हाँ, जीवनसाथी और परिवारजनों से सलाह मिलने से संबंध और नजदीक आएंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
