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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: 5वें चंद्रमा से धनु राशि को बिजनेस में तगड़ा मुनाफा, एम्प्लॉईज को ट्रांसफर लेटर मिलने के योग

Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: 5वें चंद्रमा से धनु राशि को बिजनेस में तगड़ा मुनाफा, एम्प्लॉईज को ट्रांसफर लेटर मिलने के योग

Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: धनु राशि का दैनिक राशिफल! 5वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस लाभ, शेयर मार्केट निवेश, ट्रांसफर लेटर, दोस्तों से मुलाकात और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 01:46 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, न्यायप्रियता, उच्च शिक्षा, निवेश व रचनात्मकता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आप अपने हर निर्णय में पूरी तरह निष्पक्ष, विवेकशील और न्यायप्रिय बने रहेंगे; आपकी नैतिक सोच समाज और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा दिलाएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्यों की शुरुआत करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और शेयर बाजार (Business & Investment)

शुभ ग्रहों के योग से मोटा मुनाफा, सतर्कता जरूरी: ग्रहों के शुभ संयोग से कारोबारियों को व्यापार में अच्छा-खासा आर्थिक मुनाफा हाथ लगेगा. हालांकि, कुछ तकनीकी या प्रबंधन स्तर की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, इसलिए कामकाज पर पैनी नजर रखें.

शेयर मार्केट में निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) की राय के बिना सीधे निवेश करने का जोखिम बिल्कुल न लें.

पार्टियों से सुधरेंगे रिश्ते, बढ़ेगी यश-कीर्ति: मार्केट में किसी पुरानी क्लाइंट या पार्टी के साथ चले आ रहे मतभेद दूर होकर आपसी संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे. व्यापारिक साख मजबूत होने से आपके मान-सम्मान और यश-कीर्ति का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ट्रांसफर लेटर मिलने के योग, रहें तैयार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आपको कंपनी या विभाग की तरफ से ट्रांसफर लेटर (Transfer Letter) मिल सकता है; अतः नए कार्यस्थल के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार रहें.

करियर में मार्गदर्शन और काम में नयापन: युवाओं को करियर के सही चुनाव के लिए योग्य मेंटॉर्स और वरिष्ठों का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हालांकि शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं. काम के सिलसिले में दिन बढ़िया रहेगा; आप भरपूर मेहनत करेंगे. अपने कार्यों में नयापन और आधुनिकता लाने के लिए नई जानकारियां व ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें.

3. लव, फ्रेंड्स, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Friends & Education)

पुराने मित्रों से मुलाकात, खिलेगा चेहरा: आज किसी पुराने अजीज मित्र या कॉलेज के दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है. इस सुखद भेंट से युवा वर्ग अत्यधिक प्रसन्नता और ताजगी का अनुभव करेगा; पुरानी यादें ताजा होंगी.

छात्रों के असाइनमेंट का परिणाम फेवर में: विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए किसी जरूरी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट का रिजल्ट जल्द ही उनके पक्ष में आने के संकेत हैं, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा से मानसिक संतुलन और स्फूर्ति उत्तम बनी रहेगी. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर या हल्दी और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक अथवा पीले फल का दान करें. इससे बुद्धि तीव्र होगी, व्यापार में निरंतर मुनाफा होगा और करियर के बदलाव शुभ फलदायी सिद्ध होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:46 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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