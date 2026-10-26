Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, न्यायप्रियता, उच्च शिक्षा, निवेश व रचनात्मकता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आप अपने हर निर्णय में पूरी तरह निष्पक्ष, विवेकशील और न्यायप्रिय बने रहेंगे; आपकी नैतिक सोच समाज और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा दिलाएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्यों की शुरुआत करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्यों की शुरुआत करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और शेयर बाजार (Business & Investment)

शुभ ग्रहों के योग से मोटा मुनाफा, सतर्कता जरूरी: ग्रहों के शुभ संयोग से कारोबारियों को व्यापार में अच्छा-खासा आर्थिक मुनाफा हाथ लगेगा. हालांकि, कुछ तकनीकी या प्रबंधन स्तर की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, इसलिए कामकाज पर पैनी नजर रखें.

शेयर मार्केट में निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) की राय के बिना सीधे निवेश करने का जोखिम बिल्कुल न लें.

पार्टियों से सुधरेंगे रिश्ते, बढ़ेगी यश-कीर्ति: मार्केट में किसी पुरानी क्लाइंट या पार्टी के साथ चले आ रहे मतभेद दूर होकर आपसी संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे. व्यापारिक साख मजबूत होने से आपके मान-सम्मान और यश-कीर्ति का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ट्रांसफर लेटर मिलने के योग, रहें तैयार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आपको कंपनी या विभाग की तरफ से ट्रांसफर लेटर (Transfer Letter) मिल सकता है; अतः नए कार्यस्थल के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार रहें.

करियर में मार्गदर्शन और काम में नयापन: युवाओं को करियर के सही चुनाव के लिए योग्य मेंटॉर्स और वरिष्ठों का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हालांकि शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं. काम के सिलसिले में दिन बढ़िया रहेगा; आप भरपूर मेहनत करेंगे. अपने कार्यों में नयापन और आधुनिकता लाने के लिए नई जानकारियां व ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें.

3. लव, फ्रेंड्स, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Friends & Education)

पुराने मित्रों से मुलाकात, खिलेगा चेहरा: आज किसी पुराने अजीज मित्र या कॉलेज के दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है. इस सुखद भेंट से युवा वर्ग अत्यधिक प्रसन्नता और ताजगी का अनुभव करेगा; पुरानी यादें ताजा होंगी.

छात्रों के असाइनमेंट का परिणाम फेवर में: विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए किसी जरूरी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट का रिजल्ट जल्द ही उनके पक्ष में आने के संकेत हैं, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा से मानसिक संतुलन और स्फूर्ति उत्तम बनी रहेगी. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर या हल्दी और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक अथवा पीले फल का दान करें. इससे बुद्धि तीव्र होगी, व्यापार में निरंतर मुनाफा होगा और करियर के बदलाव शुभ फलदायी सिद्ध होंगे.

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