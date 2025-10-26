हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal (26 October 2025): भाग्य का साथ मिलेगा, यात्राओं से लाभ के योग, पढ़ें धनु राशि

Aaj Ka Dhanu Rashifal (26 October 2025): भाग्य का साथ मिलेगा, यात्राओं से लाभ के योग, पढ़ें धनु राशि

Today Sagittarius Horoscope 26 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए उमंग और सामाजिक जुड़ाव से भरपूर रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके मनोबल और उत्साह को बढ़ा रही है. आज आपकी बातचीत और सामाजिक मेलजोल सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा, जिससे रिश्ते और मित्रता मजबूत होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम या सुबह की सैर आपके शरीर और मन दोनों को ऊर्जा प्रदान करेगी. ताजगी बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार और पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है. ध्यान और श्वास अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

व्यापार राशिफल:
व्यापार में आज सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. पुराने क्लाइंट या साझेदार से सहयोग लाभकारी रहेगा. नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सभी पहलुओं को समझकर निर्णय लें.

करियर राशिफल:
कैरियर में आपकी सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह काम में प्रभावी साबित होंगे. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ सहयोग और सामंजस्य बढ़ेगा. नई परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने से आपके प्रयासों की सराहना होगी.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, परंतु सोच-समझकर निर्णय लें. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए आज नए मित्र या प्रेम संबंध की शुरुआत संभव है.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: नीला
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज नए मित्र या प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है?
A1. हां, आज सामाजिक मेलजोल और सकारात्मक ऊर्जा नए संबंधों के लिए अनुकूल है.

Q2. क्या आज निवेश या व्यापार के अवसर लाभकारी रहेंगे?
A2. हां, परंतु सोच-समझकर और सावधानी से कदम उठाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 26 Oct 2025 03:20 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन उमंग और सामाजिक जुड़ाव से भरपूर रहेगा. ग्रहों की स्थिति आपके मनोबल और उत्साह को बढ़ाएगी, जिससे रिश्ते और मित्रता मजबूत होंगी.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज धनु राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम या सुबह की सैर फायदेमंद होगी. ताजगी के लिए पौष्टिक आहार और पर्याप्त पानी पिएं.

व्यापार और करियर में आज धनु राशि वालों के लिए क्या अवसर हैं?

व्यापार में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं और पुराने साझेदारों से सहयोग लाभकारी होगा. करियर में आपकी सकारात्मक ऊर्जा सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ सामंजस्य बढ़ाएगी.

धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज धनु राशि वालों को क्या सलाह है?

परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और आपसी समझ बढ़ेगी, और अविवाहितों के लिए नए संबंध संभव हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
जनरल नॉलेज
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
फूड
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget