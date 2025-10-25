Aaj Ka Dhanu Rashifal (25 October 2025): आय के नए स्रोत खुलेंगे, स्वास्थ्य और कानूनी मामलों में सावधानी आवश्यक, पढ़ें धनु राशि
Today Sagittarius Horoscope 25 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन उत्साह और अवसरों से भरा रहेगा. आज आपके निर्णय और प्रयास आपके पक्ष में काम करेंगे. किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें. परिवार और दोस्तों के साथ संवाद बनाए रखना आज फायदेमंद रहेगा. नए संपर्क और सहयोग आज लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. अधिक भोजन और शराब से बचें. हल्का व्यायाम और ताजगी देने वाले भोजन का सेवन आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा. जांघ, कूल्हे और लीवर पर विशेष ध्यान दें.
व्यापार राशिफल:
आज व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी नए निवेश या व्यापारिक समझौते में लाभ होने के योग हैं, लेकिन जोखिम का ध्यान रखना जरूरी है. पुराने वित्तीय विवादों को सुलझाने का समय अनुकूल है. साझेदारियों में तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज दिन चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने और अपनी योग्यता दिखाने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को लेने के लिए आज का दिन अच्छा है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
आज प्रेम और पारिवारिक जीवन में धैर्य और समझ बनाए रखना आवश्यक रहेगा. साथी के साथ खुले संवाद से संबंध मजबूत होंगे. परिवार में किसी सदस्य की परेशानी आपकी सहायता से हल हो सकती है.
युवा और छात्र राशिफल:
छात्रों के लिए आज अध्ययन और नए ज्ञान को आत्मसात करने का दिन है. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का फल मिलेगा. युवाओं के लिए करियर और नए अवसर उभर सकते हैं.
भाग्यांक: 3
शुभ रंग: पीला, हल्का आसमानी, हल्का हरा
उपाय: गुरुवार को पीला वस्त्र और पीले पुष्प का दान करें. “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः बृहस्पतये नमः” मंत्र का 19,000 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज निवेश या नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी?
A1: हाँ, नए प्रयासों से लाभ होने के योग हैं, लेकिन जोखिम का ध्यान रखें.
Q2: क्या आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है?
A2: हाँ, जांघ, कूल्हे, लीवर और दिनचर्या पर ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
