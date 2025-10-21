Aaj Ka Dhanu Rashifal (21 October 2025): बड़े भाई से मिलेगी खुशखबरी, लक्ष्य की ओर बढ़ेगा फोकस, पढ़ें धनु राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 21 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए खुशियों और नए अवसरों से भरा रहेगा. चंद्रमा के एकादशवें भाव में गोचर के कारण बड़े भाई या करीबी मित्र से शुभ समाचार मिल सकते हैं. लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपके प्रयासों का फोकस स्पष्ट रहेगा और पिछली गलतियों से सीख लेकर आप भविष्य में मजबूत निर्णय लेंगे. घर-परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक संतुलन और आनंद अनुभव होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. विशेषकर पाचन और नींद पर ध्यान दें. हल्का और संतुलित भोजन करें, जंक फूड से परहेज़ करें. योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी. शरीर में थकान महसूस होने पर आराम करना जरूरी है.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश और योजनाओं में संतुलन बनाए रखें. पुराने अनुभवों से सीखकर सुधार करें और नए प्रोजेक्ट में कदम रखें. मनोवांछित सफलता मिलने के योग हैं. मार्केट से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार और नजदीकी संबंधियों के साथ मेल-जोल रहेगा. घर में मौज-मस्ती और मनोरंजन का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी और माता-पिता का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में संवाद और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर दिमाग से काम लें. आज आपके काम बनने के योग हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. किसी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें.
युवा और छात्र राशिफल:
छात्रों, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को माता से महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी. इसे ध्यानपूर्वक पालन करें. पढ़ाई और अभ्यास में लगन से सफलता सुनिश्चित होगी.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: येलो
उपाय: यैलो रंग के फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें और “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश लाभकारी रहेगा?
A1. हाँ, उचित निवेश और योजनाबद्ध निर्णय से लाभ की संभावना है.
Q2. क्या आज स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है?
A2. हाँ, संतुलित आहार और आराम आज अत्यंत आवश्यक है, थकान और पाचन संबंधी समस्या से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
