Aaj Ka Dhanu Rashifal: कानूनी मामलों से रहे दूर, सेहत बिगड़ने के संकेत! पढ़ें शुक्रवार का धनु राशिफल

Aaj Ka Dhanu Rashifal: कानूनी मामलों से रहे दूर, सेहत बिगड़ने के संकेत! पढ़ें शुक्रवार का धनु राशिफल

Today Sagittarius Horoscope 21 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 21 November 2025 in Hindi:  आज का दिन सावधानी और संयम की मांग करता है. चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से कानूनी मामलों को समझने और उनसे जुड़े दांव-पेंच सीखने की आवश्यकता होगी. गलत कदम या लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है.

धनु व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में मनी मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है, जिससे ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा. खर्च और निवेश को लेकर सतर्क रहें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है.

बिजनेसमैन को लालच से बचते हुए प्रॉडक्ट में किसी भी तरह की मिलावट से दूरी रखनी होगी. वरना आपकी मार्केट इमेज तुरंत खराब हो सकती है और आपके खिलाफ जांच कमेटी भी बैठ सकती है.

धनु नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर किसी प्रोजेक्ट या निर्णय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद संभव हैं. प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें, वरना प्रोफेशनल छवि प्रभावित हो सकती है.

धनु परिवार और लव राशिफल

लव और मैरिड लाइफ में छोटी-छोटी बातों पर बहस करना तनाव को बढ़ाएगा. शांत रहना और अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचना ही समझदारी है.

फैमिली में किसी बात को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, जो आपकी चिंता का कारण होगा. धैर्य रखें और घरेलू स्थितियों में तुरंत निर्णय न लें.

धनु युवा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई की सामग्री या नोट्स इधर-उधर रखकर परेशान हो सकते हैं. अकादमिक फोकस टूटा हुआ रहेगा, इसलिए संगठित रहने की जरूरत है. सोशल लेवल पर दिया गया कोई कमेंट आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है. बोलने से पहले सोचना जरूरी होगा.

धनु हेल्थ राशिफल

पेट दर्द या पाचन संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. खाने-पीने में सावधानी रखें और भारी भोजन से बचें. कॉस्टली आइटम की सुरक्षा बढ़ा दें. मिसप्लेस होने की आशंका है.

अतिरिक्त संकेत (सामाजिक/राजनीतिक)

सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर किसी गलत कदम या विवादास्पद कार्य के कारण आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं. सतर्क रहना अनिवार्य है.

  • भाग्यशाली रंग ब्राउन
  • भाग्यशाली अंक 2
  • अशुभ अंक 5

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 04:40 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Embed widget