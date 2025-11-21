Aaj Ka Dhanu Rashifal: कानूनी मामलों से रहे दूर, सेहत बिगड़ने के संकेत! पढ़ें शुक्रवार का धनु राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 21 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन सावधानी और संयम की मांग करता है. चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से कानूनी मामलों को समझने और उनसे जुड़े दांव-पेंच सीखने की आवश्यकता होगी. गलत कदम या लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है.
धनु व्यवसाय राशिफल
बिजनेस में मनी मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है, जिससे ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा. खर्च और निवेश को लेकर सतर्क रहें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है.
बिजनेसमैन को लालच से बचते हुए प्रॉडक्ट में किसी भी तरह की मिलावट से दूरी रखनी होगी. वरना आपकी मार्केट इमेज तुरंत खराब हो सकती है और आपके खिलाफ जांच कमेटी भी बैठ सकती है.
धनु नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर किसी प्रोजेक्ट या निर्णय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद संभव हैं. प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें, वरना प्रोफेशनल छवि प्रभावित हो सकती है.
धनु परिवार और लव राशिफल
लव और मैरिड लाइफ में छोटी-छोटी बातों पर बहस करना तनाव को बढ़ाएगा. शांत रहना और अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचना ही समझदारी है.
फैमिली में किसी बात को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, जो आपकी चिंता का कारण होगा. धैर्य रखें और घरेलू स्थितियों में तुरंत निर्णय न लें.
धनु युवा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई की सामग्री या नोट्स इधर-उधर रखकर परेशान हो सकते हैं. अकादमिक फोकस टूटा हुआ रहेगा, इसलिए संगठित रहने की जरूरत है. सोशल लेवल पर दिया गया कोई कमेंट आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है. बोलने से पहले सोचना जरूरी होगा.
धनु हेल्थ राशिफल
पेट दर्द या पाचन संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. खाने-पीने में सावधानी रखें और भारी भोजन से बचें. कॉस्टली आइटम की सुरक्षा बढ़ा दें. मिसप्लेस होने की आशंका है.
अतिरिक्त संकेत (सामाजिक/राजनीतिक)
सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर किसी गलत कदम या विवादास्पद कार्य के कारण आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं. सतर्क रहना अनिवार्य है.
- भाग्यशाली रंग ब्राउन
- भाग्यशाली अंक 2
- अशुभ अंक 5
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL