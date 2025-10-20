हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal (20 October 2025): राजनीतिक उन्नति, व्यवसाय में लाभ और परिवार में प्यार बना रहेगा, पढ़ें धनु राशिफल

Aaj Ka Dhanu Rashifal (20 October 2025): राजनीतिक उन्नति, व्यवसाय में लाभ और परिवार में प्यार बना रहेगा, पढ़ें धनु राशिफल

Today Sagittarius Horoscope 20 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Oct 2025 03:20 AM (IST)
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए खुशखबरी और नए अवसरों से भरा रहेगा. चंद्रमा 11वें हाउस में होने से बड़े भाई या नजदीकी संबंधियों से शुभ समाचार मिल सकते हैं. दिन का अधिकतर समय परिवार और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा.

व्यवसाय और धन लाभ:
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से बिजनेस में आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा. पिछली गलतियों में सुधार करके आप सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में उचित निवेश और समझदारी से निर्णय लेने से मनोवांछित सफलता मिलने की संभावना है. वर्कस्पेस पर दिमाग से काम लें और सावधानीपूर्वक निर्णय करें.

परिवार और सामाजिक जीवन:
घर और परिवार में सुख और मौज-मस्ती का माहौल रहेगा. नजदीकी संबंधियों से मेल-जोल बढ़ेगा. पारिवारिक मामलों में संयम और समझदारी बनाए रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. संवाद और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग और प्रेम बढ़ेगा.

युवाओं और शिक्षा:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने कौशल और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. माता से मिली सलाह का पालन करें, यह लाभकारी सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. हल्की थकान या मौसमी अस्वस्थता के संकेत हैं. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और आराम पर ध्यान दें.

उपाय:
सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनें. किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें. घर में सफाई और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें.

लकी कलर: येलो
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 4

FAQs:
Q1. बिजनेस में सफलता कैसे सुनिश्चित करें?
पूर्व अनुभव और पिछले गलतियों से सीख लेकर समझदारी से निवेश करें.

Q2. स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखें?
आराम, संतुलित आहार और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Oct 2025 03:20 AM (IST)
