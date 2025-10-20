Aaj Ka Dhanu Rashifal (20 October 2025): राजनीतिक उन्नति, व्यवसाय में लाभ और परिवार में प्यार बना रहेगा, पढ़ें धनु राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 20 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए खुशखबरी और नए अवसरों से भरा रहेगा. चंद्रमा 11वें हाउस में होने से बड़े भाई या नजदीकी संबंधियों से शुभ समाचार मिल सकते हैं. दिन का अधिकतर समय परिवार और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा.
व्यवसाय और धन लाभ:
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से बिजनेस में आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा. पिछली गलतियों में सुधार करके आप सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में उचित निवेश और समझदारी से निर्णय लेने से मनोवांछित सफलता मिलने की संभावना है. वर्कस्पेस पर दिमाग से काम लें और सावधानीपूर्वक निर्णय करें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर और परिवार में सुख और मौज-मस्ती का माहौल रहेगा. नजदीकी संबंधियों से मेल-जोल बढ़ेगा. पारिवारिक मामलों में संयम और समझदारी बनाए रखें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. संवाद और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग और प्रेम बढ़ेगा.
युवाओं और शिक्षा:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने कौशल और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. माता से मिली सलाह का पालन करें, यह लाभकारी सिद्ध होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. हल्की थकान या मौसमी अस्वस्थता के संकेत हैं. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और आराम पर ध्यान दें.
उपाय:
सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनें. किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें. घर में सफाई और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें.
लकी कलर: येलो
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 4
FAQs:
Q1. बिजनेस में सफलता कैसे सुनिश्चित करें?
पूर्व अनुभव और पिछले गलतियों से सीख लेकर समझदारी से निवेश करें.
Q2. स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखें?
आराम, संतुलित आहार और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
