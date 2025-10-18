Aaj Ka Dhanu Rashifal (18 October 2025): भाग्य चमकेगा, बिजनेस और पार्टनरशिप में मुनाफा अच्छा रहेगा, पढ़ें आज का धनु राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 18 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 18 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके भाग्य को नई दिशा देने वाला रहेगा. चंद्रमा का नवम भाव में गोचर आपके शुभ कर्मों से सफलता और सम्मान दिलाएगा. किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा. भाग्य आपके साथ है, इसलिए नई शुरुआत के लिए यह दिन उत्तम रहेगा.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान दें, यह आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगा. बुधादित्य, ब्रह्म, वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में तालमेल बेहतर रहेगा और लाभ की संभावना बढ़ेगी. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे.
नौकरी और करियर राशिफल:
ऑफिस में आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी. फेस्टिव सीजन में प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों के योग बन रहे हैं. मार्केटिंग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए छोटी यात्रा फलदायी साबित होगी. काम के दबाव के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता निश्चित है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और परिजनों का सहयोग मिलेगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. माता-पिता की सलाह से कार्य में सफलता मिलेगी.
धन राशिफल:
दिन के अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कोई पुराना बकाया मिल सकता है. निवेश के लिए अभी समय थोड़ा प्रतीक्षा का है, जल्दबाजी न करें.
युवा और छात्र राशिफल:
यंग जनरेशन के रुके हुए कार्य पूरे होंगे. यह आत्मविश्वास बढ़ाने का समय है. स्टूडेंट्स को सफलता पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुटना होगा, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल:
करियर के तनाव के कारण मानसिक थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें और नींद पूरी करें. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
शुभ रंग: पीला
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना ठीक रहेगा?
आज निवेश के लिए दिन मध्यम है, पहले बाजार की स्थिति का विश्लेषण कर लें.
Q2. क्या आज प्रमोशन मिलने की संभावना है?
हां, योग मजबूत हैं, लेकिन प्रमोशन के साथ स्थानांतरण भी संभव है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL