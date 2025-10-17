हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Dhanu Rashifal (17 October 2025): धनु राशि वालों का आज भाग्य देगा साथ, करियर में सफलता के योग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Dhanu Rashifal (17 October 2025): धनु राशि वालों का आज भाग्य देगा साथ, करियर में सफलता के योग! पढ़ें आज का राशिफल

Today Sagittarius Horoscope 17 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा नवम भाव में होने से आध्यात्मिक चेतना और अंतर्दृष्टि जागृत होगी. परिवार और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम जरूरी है. पिता या वरिष्ठ सदस्य की सलाह किसी जटिल समस्या के समाधान में मदद करेगी. भाग्य आपका साथ देगा और मानसिक स्थिरता बढ़ाएगा.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. फेस्टिव सीजन में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के कारण अतिरिक्त प्रेशर रहेगा. ऑनलाइन कार्यों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने से नुकसान टला जा सकता है. निवेश या बड़े खर्च में सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायिक व्यवस्था में सुधार संभव है. कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी. बिजनेस विस्तार और मार्केटिंग पर ध्यान दें. पार्टनरशिप या क्लाइंट मीटिंग में संयम और स्पष्ट संवाद जरूरी है.

नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन व्यस्त रहेगा. क्लाइंट से संबंधित कार्यों में अधिक समय लग सकता है. फाइनेंस या रिपोर्टिंग से जुड़े कर्मचारियों का शेड्यूल बिजी रहेगा. मेहनत का परिणाम अंततः आपके पक्ष में जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे. कोई नई सुखद समझदारी या सन्धि स्थापित हो सकती है. भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए पारिवारिक तनाव कम रहेगा और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज कुछ अप्रिय घटनाओं से चिंतित हो सकते हैं. युवा वर्ग का आकर्षण विपरीत लिंग की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन विवेकपूर्वक निर्णय लें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार शरीर और मन को सक्रिय रखेंगे. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम लाभकारी रहेगा.

  • शुभ अंक 8
  • शुभ रंग ऑरेंज
  • उपाय भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज धनु राशि के लिए बिजनेस में सुधार संभव है?
हां, व्यवस्थापन और रणनीति पर ध्यान देने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

Q2. क्या आज युवा वर्ग के लिए प्रेम संबंध में बदलाव आएंगे?
हां, आज विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन विवेकपूर्वक निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope
विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
Advertisement

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget