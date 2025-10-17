Aaj Ka Dhanu Rashifal (17 October 2025): धनु राशि वालों का आज भाग्य देगा साथ, करियर में सफलता के योग! पढ़ें आज का राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 17 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा नवम भाव में होने से आध्यात्मिक चेतना और अंतर्दृष्टि जागृत होगी. परिवार और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम जरूरी है. पिता या वरिष्ठ सदस्य की सलाह किसी जटिल समस्या के समाधान में मदद करेगी. भाग्य आपका साथ देगा और मानसिक स्थिरता बढ़ाएगा.
धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. फेस्टिव सीजन में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के कारण अतिरिक्त प्रेशर रहेगा. ऑनलाइन कार्यों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने से नुकसान टला जा सकता है. निवेश या बड़े खर्च में सावधानी बरतें.
बिजनेस राशिफल
व्यवसायिक व्यवस्था में सुधार संभव है. कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी. बिजनेस विस्तार और मार्केटिंग पर ध्यान दें. पार्टनरशिप या क्लाइंट मीटिंग में संयम और स्पष्ट संवाद जरूरी है.
नौकरी राशिफल
एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन व्यस्त रहेगा. क्लाइंट से संबंधित कार्यों में अधिक समय लग सकता है. फाइनेंस या रिपोर्टिंग से जुड़े कर्मचारियों का शेड्यूल बिजी रहेगा. मेहनत का परिणाम अंततः आपके पक्ष में जाएगा.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे. कोई नई सुखद समझदारी या सन्धि स्थापित हो सकती है. भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए पारिवारिक तनाव कम रहेगा और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज कुछ अप्रिय घटनाओं से चिंतित हो सकते हैं. युवा वर्ग का आकर्षण विपरीत लिंग की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन विवेकपूर्वक निर्णय लें.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार शरीर और मन को सक्रिय रखेंगे. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम लाभकारी रहेगा.
- शुभ अंक 8
- शुभ रंग ऑरेंज
- उपाय भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज धनु राशि के लिए बिजनेस में सुधार संभव है?
हां, व्यवस्थापन और रणनीति पर ध्यान देने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
Q2. क्या आज युवा वर्ग के लिए प्रेम संबंध में बदलाव आएंगे?
हां, आज विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन विवेकपूर्वक निर्णय लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
