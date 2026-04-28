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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhagwan Buddha : भगवान बुद्ध की यह 9 अद्भुत मूर्तियां जीवन में ला सकती है सकारात्मकता, सुख और समृद्धि

Bhagwan Buddha : भगवान बुद्ध की यह 9 अद्भुत मूर्तियां जीवन में ला सकती है सकारात्मकता, सुख और समृद्धि

Bhagwan Buddha: भगवान बुद्ध की 9 प्रसिद्ध मूर्तियां और उनकी मुद्राओं का महत्व जानें. शांति, साहस, आरोग्य और समृद्धि के इन प्रतीकों को अपनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Apr 2026 08:31 PM (IST)
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  • लाफिंग बुद्धा समृद्धि, चलते बुद्ध प्रगति, चिंतन आत्म-चिंतन का प्रतीक।

Bhagwan Buddha: भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, एक महान आध्यात्मिक शिक्षक और "चैतन्य व्यक्ति" थे. भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ केवल कला का नमूना नहीं हैं, बल्कि वे शांति, ज्ञान और करुणा के गहरे संदेशों को समेटे हुए हैं.

हर मुद्रा (मुद्रा) बुद्ध के जीवन के एक विशेष अध्याय और उनकी शिक्षाओं को दर्शाती है. बुद्ध का ज्ञान हमें बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय अपने 'भीतर' देखने और मन को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है. उनके ज्ञान का मुख्य केंद्र 'दुख से मुक्ति' और 'मन की शांति' है.

यह भगवान बुद्ध की 9 प्रसिद्ध मूर्तियां 

1. ध्यान मुद्रा बुद्ध (Meditating Buddha)
यह प्रतिमा में बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए दिखाई देते है, जहाँ उनके दोनों हाथ गोद में एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. यह मुद्रा गहन ध्यान, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है. इस मूर्ति को ध्यान कक्षों या शांत स्थानों में रखने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है. 

2. शिक्षण बुद्ध (Dharmachakra Mudra)
इस प्रतिमा में बुद्ध अपने हाथों को छाती के पास रखकर उंगलियों से एक चक्र (पहिया) जैसी मुद्रा बनाए हुए हैं. यह उनके पहले उपदेश का प्रतीक है, जिसे 'धर्मचक्र प्रवर्तन' कहा जाता है. यह ज्ञान के प्रसार और धर्म की शिक्षा को दर्शाता है. छात्रों, शिक्षकों और ज्ञान की खोज करने वालों के लिए यह मूर्ति प्रेरणादायक मानी जाती है. 

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3. परिनिर्वाण बुद्ध (Reclining Buddha)
इस मुद्रा में बुद्ध दाहिनी ओर करवट लेकर लेटे हुए होते हैं, और उनके चेहरे पर एक असीम शांति है. यह बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों की है जब उन्होंने 'परिनिर्वाण' प्राप्त किया था. यह जीवन की अनित्यता और शांति का संदेश देता है.घर में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए इस संगमरमर की मूर्ति को रखा जाता है.

4. अभय मुद्रा बुद्ध (Protection Buddha)
इसमें बुद्ध खड़े या बैठे होते हैं और उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ होता है, जिसकी हथेली सामने की ओर होती है. 'अभय' का अर्थ  "निडरता" है, यह मुद्रा सुरक्षा, साहस और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक है. इसे अक्सर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है ताकि घर के भीतर केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो. 

5. लाफिंग बुद्धा (Laughing Buddha)
हालाँकि यह ऐतिहासिक बुद्ध नहीं हैं, लेकिन चीनी परंपरा में इन्हें 'बुदई' या 'होतेई' कहा जाता है. इनका बड़ा पेट और हँसता हुआ चेहरा इनकी पहचान है. यह खुशी, समृद्धि, और सौभाग्य का प्रतीक हैं. व्यापारिक स्थलों और घरों में खुशहाली और आर्थिक धनलाभ के लिए इनकी मूर्ति लगाई जाती है. 

6. चलते हुए बुद्ध (Walking Buddha)
यह एक दुर्लभ मुद्रा है जिसमें बुद्ध को चलते हुए दिखाया जाता है, अक्सर उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है. यह जीवन में निरंतर आगे बढ़ने, आंतरिक संतुलन बनाए रखने और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने जीवन के उद्देश्य की ओर लगन से बढ़ना चाहते हैं. 

7. भूमिस्पर्श मुद्रा बुद्ध (Earth-Touching Buddha)
यह बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध मुद्राओं में से एक है. इसमें बुद्ध बैठे हुए हैं और उनका दाहिना हाथ पृथ्वी को छू रहा है. यह उनके 'आत्मज्ञान' के क्षण को दर्शाता है, जहाँ उन्होंने पृथ्वी को अपनी सच्चाई का गवाह बनाया था. यह सत्य और शक्ति का प्रतीक है. सत्य और आंतरिक शक्ति की खोज करने वालों व्यक्तियों  के लिए यह एक अच्छा उपहार है.

8. चिंतन मुद्रा बुद्ध (Buddha of Contemplation)
यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा के समान लगती है, लेकिन इसमें बुद्ध का सिर थोड़ा झुका हुआ और भाव अधिक गंभीर होते हैं. यह गहरे विचारों, आत्म-चिंतन और शांत मनन को दर्शाती है. पुस्तकालयों, शांत कोनों या अध्ययन कक्षों के लिए यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक होती है.

9. औषधि बुद्ध ( Bhaisajyaguru)
इस मूर्ति में बुद्ध के हाथ में जड़ी-बूटियों का एक कटोरा होता है. यह उपचार और आरोग्य की शक्ति का प्रतीक है यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारियों को दूर करने की शक्ति को दर्शाता है. घरों और चिकित्सालय (क्लीनिक) में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना के लिए इसे रखा जाता है.

बुद्ध की ये नौ मूर्तियां केवल सजावट की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग भी बताती हैं. अपने घर या कार्यस्थल में बुद्ध की सही मूर्ति का चुनाव करना आपके जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक आकर्षण भर सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 28 Apr 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Gautam Buddha Lord Buddha

Frequently Asked Questions

औषधि बुद्ध की मूर्ति का क्या महत्व है?

औषधि बुद्ध की मूर्ति उपचार और आरोग्य की शक्ति का प्रतीक है। यह शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने की शक्ति को दर्शाती है।

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