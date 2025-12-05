Aaj Ka Rashifal: तुला वृश्चिक धनु पर वृषभ राशि के चंद्रमा का प्रभाव, भूलकर भी न करें ये काम जानें 5 दिसंबर 2025 राशिफल
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन तीन राशियों के लिए निर्णायक रहने वाला है. तुला, वृश्चिक या धनु राशि किसे मिलेगा मौका और किसे संभलना होगा? करियर, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य और धन से जुड़ा जानें आज का राशिफल.
Horoscope Today: आज वृषभ चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु की ऊर्जा को अलग-अलग दिशा में मोड़ देगा. कहीं संतुलन बनेगा तो कहीं संबंध और दिनचर्या की परीक्षा. करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और वित्त में आज तीनों राशियों के लिए निर्णायक बदलाव के संकेत हैं.
तुला (Libra) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज भावनाओं को गंभीर करेगा. किसी करीबी व्यक्ति से मन की बात खुलकर करने का अवसर मिलेगा. काम में संतुलन बनाने की आपकी क्षमता किसी अहम स्थिति को संभाल लेगी. छात्रों में रचनात्मकता बढ़ेगी. सेहत में कमर खिंच सकती है.
Career: बातचीत और संतुलन से निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे.
Love: मन की बात कहने से संबंध मजबूत होंगे.
Education: रचनात्मक विषयों में प्रगति.
Health: कमर में हल्का तनाव.
Finance: सोच-समझकर खर्च करें.
उपाय: हल्की सुगंध वाली धूप अर्पित करें.
Lucky Color: Sky Blue . Lucky Number: 7
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज साझेदारी और संबंधों की परीक्षा लेगा. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा फिर खिल सकती है—धैर्य से हल निकालें. काम में आपकी गहरी समझ सबका ध्यान खींचेगी, पर टकराव से दूर रहें. छात्रों के लिए गहन अध्ययन का दिन. सेहत में जलन या अम्लता.
Career: प्रभाव मजबूत रहेगा, पर शांत रहना आवश्यक.
Love: पुरानी बातों से तनाव बढ़ सकता है.
Education: गहराई से पढ़ाई लाभ देगी.
Health: अम्लता बढ़ सकती है.
Finance: भुगतान या कर्ज संबंधी बात आगे बढ़ेगी.
उपाय: चंदन का तिलक लगाएँ.
Lucky Color: Maroon . Lucky Number: 8
धनु (Sagittarius) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज दिनचर्या में सुधार लाने का संकेत दे रहा है. छोटे कदम भी बड़े परिणाम दे सकते हैं. काम में नियमितता आपके पक्ष में माहौल बनाएगी. किसी वरिष्ठ की सलाह नया दृष्टिकोण देगी. छात्रों के लिए पुनरावृत्ति अनिवार्य. सेहत में थकावट रहेगी.
Career: अनुशासन से सफलता सुनिश्चित.
Love: स्थिरता संबंध को मजबूत करेगी.
Education: पुनरावृत्ति से लाभ.
Health: थकान महसूस होगी.
Finance: बचत की शुरुआत शुभ.
उपाय: पीली दाल का दान करें.
Lucky Color: Yellow . Lucky Number: 3
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
