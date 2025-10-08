हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपKarwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता

Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता

Karwa Chauth: करवाचौथ का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए काफी खास होत है. चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं कि जिसको अपनाकर आप अपने पति के साथ अपने रिश्ते को काफी मजबूत कर सकते हैं.

By : सोनम | Updated at : 08 Oct 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth Mehndi: करवाचौथ का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए काफी खास होता. इस पर्व का इंतजार वे सालभर करती हैं, ताकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए वे व्रत रख सकें. इस बार यह पर्व 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. यह ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन जब वे मेहंदी लगाती हैं, तो उसमें क्या मिला लें कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाए.

मेहंदी में क्या मिलाएं?

जब आप करवा चौथ की मेहंदी लगा रही होती हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ रोली और चावल को मिक्स कर लें. इसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां, हल्दी और थोड़ा सा इत्र भी आप मिला सकती हैं. बताया जाता है कि मेहंदी के साथ रोली और चावल मिक्स करने से जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है. इसके साथ ही पति और पत्नी के बीच प्रेम संबंध भी बढ़ते हैं. अगर आप मेहंदी के साथ गुलाब की पंखुड़ियां मिक्स करते हैं, तो इससे आपके शादीशुदा जीवन में खुशी आती है. आपके रिश्ते में चल रहा तनाव दूर होता है. इसके साथ ही आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ता है.

वहीं, अगर आप हल्दी को मिक्स मेहंदी में करती हैं, तो इससे पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है. इसके साथ ही यह शादी को लेकर तमाम तरह की दिक्कतों को दूर करता है. क्योंकि हल्दी को देव गुरु बृहस्पति के एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है.

 किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

अगर आप करवाचौथ का पर्व रख रही हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें. जैसा कि सबको पता है कि यह पर्व पति और पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आपस में किसी तरह का कोई लड़ाई-झगड़ा न हो. गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि व्रत से बचें. इसके साथ ही व्रत के बाद खाने-पीने की चीजों को लेकर ध्यान देना चाहिए. हमें व्रत खोलने के दौरान ही कुछ भी खाने से बचना चाहिए. इस दिन काले और सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको शुभ नहीं माना जाता है. इसके लिए आप बॉलीवुड की तमाम आउटफिट्स को ट्राई कर सकती हैं, जो आपको एक नया लुक देंगे.

इसे भी पढ़ें: क्या होता है हार्ट फेल्योर, ऐसी लाइफस्टाइल के साथ कब तक जिंदा रह सकता है इंसान?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Mehndi Karwa Chauth Mehndi Tips Mehndi Secrets For Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Puncture Mafia: Bengaluru की सड़क पर मौत का जाल, 1.5 KM तक कीलें!
Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
साउथ सिनेमा
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, दुनियाभर में 400 करोड़ किए क्रॉस, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
लाइफस्टाइल
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget