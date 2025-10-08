Karwa Chauth Mehndi: करवाचौथ का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए काफी खास होता. इस पर्व का इंतजार वे सालभर करती हैं, ताकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए वे व्रत रख सकें. इस बार यह पर्व 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. यह ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन जब वे मेहंदी लगाती हैं, तो उसमें क्या मिला लें कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाए.

मेहंदी में क्या मिलाएं?

जब आप करवा चौथ की मेहंदी लगा रही होती हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ रोली और चावल को मिक्स कर लें. इसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां, हल्दी और थोड़ा सा इत्र भी आप मिला सकती हैं. बताया जाता है कि मेहंदी के साथ रोली और चावल मिक्स करने से जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है. इसके साथ ही पति और पत्नी के बीच प्रेम संबंध भी बढ़ते हैं. अगर आप मेहंदी के साथ गुलाब की पंखुड़ियां मिक्स करते हैं, तो इससे आपके शादीशुदा जीवन में खुशी आती है. आपके रिश्ते में चल रहा तनाव दूर होता है. इसके साथ ही आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ता है.

वहीं, अगर आप हल्दी को मिक्स मेहंदी में करती हैं, तो इससे पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है. इसके साथ ही यह शादी को लेकर तमाम तरह की दिक्कतों को दूर करता है. क्योंकि हल्दी को देव गुरु बृहस्पति के एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है.

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

अगर आप करवाचौथ का पर्व रख रही हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें. जैसा कि सबको पता है कि यह पर्व पति और पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आपस में किसी तरह का कोई लड़ाई-झगड़ा न हो. गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि व्रत से बचें. इसके साथ ही व्रत के बाद खाने-पीने की चीजों को लेकर ध्यान देना चाहिए. हमें व्रत खोलने के दौरान ही कुछ भी खाने से बचना चाहिए. इस दिन काले और सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको शुभ नहीं माना जाता है. इसके लिए आप बॉलीवुड की तमाम आउटफिट्स को ट्राई कर सकती हैं, जो आपको एक नया लुक देंगे.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.