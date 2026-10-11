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दीवाली के लिए पति नहीं दिलवा रहा मनपसंद साड़ी? इन तरीकों से मनवाएं अपनी बात

अगर आप दीवाली पर अपनी मनपसंद साड़ी खरीदने चाहती हैं लेकिन आपके पति आपको टाल रहे हैं, तो नाराज होने की बजाय अपनी बात मनवाने के लिए अपनाएं ये आसान और असरदार तरीकें.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Oct 2026 07:37 PM (IST)
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दीवाली का त्योहार आते ही घर की सजावट, मिठाइयों और नए कपड़ों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. खासकर महिलाओं के लिए इस मौके पर नई साड़ी खरीदना किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होता. बाजार में खूबसूरत सिल्क, बनारसी, कांजीवरम और डिजाइनर साड़ियों को देख उन्हें खरीदने की इच्छा होना स्वाभाविक है. हालांकि साड़ी खरीदने के लिए पति को मनान बेहद मुश्किल होता है.

ऐसे में अगर आपने भी अपने लिए कोई साड़ी पसंद की है लेकिन पति उसके लिए मान नहीं रहे हैं. तो इस बात को लेकर नाराज होने या बहस करने के बजाय कुछ समझदारी भरे तरीके आप के काम आ सकते हैं. जानें पति को मनाने के आसान टिप्स के बारे में.

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सही समय देखकर करें अपनी बात

कई बार पति काम में व्यस्त होने, घर के खर्चों या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण खरीदारी की बात को टाल देते हैं. ऐसे में बार-बार साड़ी का जिक्र करने या गुस्सा दिखाने के बजाय सही समय का इंतजार करना बेहतर होता है. जब वे आराम से बैठे हों और उनका मूड अच्छा हो, तब प्यार से अपनी पसंद के बारे में बताएं. उन्हें समझाएं कि दीवाली आपके लिए कितना खास त्योहार है और नई साड़ी पहनने से आपको कितनी खुशी मिलेगी.

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अपनी पसंद और बजट दोनों बताएं

कई बार महंगी खरीदारी की चिंता के कारण भी पति नई साड़ी लेने से बचते हैं. इसलिए सिर्फ साड़ी की तस्वीर दिखाने के बजाय उसकी कीमत और अपने बजट के बारे में भी खुलकर बात करें. अगर आपकी पसंद की साड़ी बजट से बाहर है, तो उसी तरह की दूसरी साड़ी देखने का ऑप्शन रखें. आप ऑनलाइन सेल, त्योहारों के ऑफर या स्थानीय बाजार में भी अच्छे ऑप्शन तलाश सकती हैं. इससे आपकी पसंद और परिवार के बजट के बीच बैलेंस बनाना आसान होगा.

पति को खरीदारी में शामिल करें

अगर पति आपकी पसंद को लेकर कंफ्यूज हैं, तो उन्हें भी खरीदारी का हिस्सा बनाएं. उन्हें साड़ी के दो-तीन ऑप्शन्स दिखाएं और उनकी राय पूछें. चाहें तो साथ में बाजार जाने या ऑनलाइन साड़ियां देखने का प्लान बनाएं. इस तरह खरीदारी केवल आपकी मांग नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक अच्छा और नया एक्सपिरियंस बन सकता है. इस वजह से साथ में समय बिताने का मौका भी मिलेगा और शॉपिंग भी हो जाएगी.

साड़ी को दीवाली के खास पल से जोड़ें

अगर पति अभी भी खरीदारी टाल रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि आप दीवाली की पूजा, परिवार के साथ मिलन या त्योहार की तस्वीरों के लिए नई साड़ी लेना चाहती हैं. अपनी पसंद के पीछे की वजह समझाने से उन्हें आपकी भावना बेहतर तरीके से समझ आ सकती है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 11 Oct 2026 07:37 PM (IST)
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