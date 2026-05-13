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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलPrateek Yadav Death: 100 किलो के 'मोटे' लड़के से 'फिटनेस आइकन' कैसे बने थे प्रतीक यादव, कैसे किया था ट्रांसफॉर्मेशन?

Prateek Yadav Death: 100 किलो के 'मोटे' लड़के से 'फिटनेस आइकन' कैसे बने थे प्रतीक यादव, कैसे किया था ट्रांसफॉर्मेशन?

प्रतीक यादव की मस्कुलर बॉडी, उभरे हुए बाइसेप्स और 8-पैक एब्स देख लोग दंग रह जाते थे. क्या आप जानते हैं कि लखनऊ में 'आयरन मैन' के नाम से मशहूर रहे प्रतीक कभी चलने-फिरने में भी हांफ जाते थे?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 13 May 2026 08:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में 'यादव परिवार' का नाम सुनते ही दिमाग में रैलियां, कुर्ता-पायजामा और सत्ता के समीकरण घूमने लगते हैं, लेकिन इसी परिवार के एक सदस्य ने अपनी पहचान सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि जिम के पसीने और भारी वजन (Dumbbells) के बीच बनाई. हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के प्रतीक यादव की, जिन्होंने 13 मई की सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 

बता दें कि प्रतीक यादव की मस्कुलर बॉडी, उभरे हुए बाइसेप्स और 8-पैक एब्स देखकर लोग दंग रह जाते थे. क्या आप जानते हैं कि लखनऊ में 'आयरन मैन' के नाम से मशहूर रहे प्रतीक कभी चलने-फिरने में भी हांफ जाते थे? चलिए जानते हैं कि 100 किलो के मोटे लड़के से 'फिटनेस आइकन' कैसे बने थे प्रतीक यादव? 

जब वजन बन गया था सबसे बड़ी मुसीबत

प्रतीक यादव की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था, जब उनका वजन 103 किलो के पार पहुंच गया था. स्कूल के दिनों में वह काफी मोटे थे. ज्यादा वजन के कारण उन्हें अक्सर 'गोलू' जैसे शब्दों और दोस्तों के तानों का सामना करना पड़ता था. बात सिर्फ लुक्स की नहीं थी, बल्कि उनकी सेहत भी लगातार बिगड़ रही थी. ज्यादा वजन और खराब लाइफस्टाइल के कारण उन्हें निमोनिया हो गया था. हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें भारी मात्रा में स्टेरॉयड लेने पड़े, जिसका उनके शरीर पर बुरा असर पड़ा. उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का कभी दुनिया को फिटनेस के गुर सिखाएगा.

ट्रांसफॉर्मेशन की उस 'जिद' ने सब बदल दिया

प्रतीक यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन उन्होंने आइने में खुद को देखा और तय किया कि अब बहुत हो गया. उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की ठान लिया. उन्होंने खुद से वादा किया कि वह न सिर्फ वजन कम करेंगे, बल्कि ऐसी बॉडी बनाएंगे, जिसे लोग देखते रह जाएं.

इस तरह किया था ट्रांसफॉर्मेशन

कड़ी मेहनत: प्रतीक ने जिम में घंटों पसीना बहाना शुरू किया. उन्होंने कार्डियो के साथ-साथ हैवी वेट लिफ्टिंग पर ध्यान दिया.
अनुशासित डाइट: उन्होंने मीठा, जंक फूड और ऑयली खाने को पूरी तरह अलविदा कह दिया. उनकी डाइट में प्रोटीन और नेचुरल फूड्स ने जगह ले ली.
निरंतरता: चाहे सर्दी हो या गर्मी, घर में कोई राजनीतिक हलचल हो. प्रतीक ने अपना जिम सेशन कभी मिस नहीं किया.

जब दुनिया ने देखा 'नया प्रतीक'

कुछ ही साल की मेहनत के बाद जब प्रतीक सार्वजनिक रूप से सामने आए तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए. 103 किलो का वह लड़का 'ग्रीक गॉड' जैसा दिख रहा था. उन्होंने अपना वजन 30 किलो से ज्यादा कम कर लिया था. इसी कामयाबी ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने लखनऊ में 'द आयरन कल्ट' नाम से वर्ल्ड-क्लास जिम खोला. जहां वह लोगों को खुद ट्रेनिंग देते थे और युवाओं को ड्रग्स जैसी गलत आदतों से दूर रहकर फिटनेस चुनने के लिए प्रेरित करते थे.

ये भी पढ़ें: यादव परिवार के सबसे 'स्टाइलिश सदस्य' ने दुनिया को कहा अलविदा, हैरान कर देगा उनका कार कलेक्शन

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 May 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Prateek Yadav Akhilesh Yadav Prateek Yadav Death
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