हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingबच्चों का ऑनलाइन गेमिंग की लत से कैसे करें बचाव? जानें 5 असरदार टिप्स

बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग की लत से कैसे करें बचाव? जानें 5 असरदार टिप्स

बच्चे घंटों मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलते रहते हैं, आज धीरे-धीरे ये बदलती आदत एक लत बनती जा रही है और यह आदत बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Oct 2025 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. पहले जहां बच्चे बाहर खेलकर वक्त बिताते थे, अब वही बच्चे घंटों मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलते रहते हैं, आज धीरे-धीरे ये बदलती आदत एक लत बनती जा रही है और यह आदत बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रही है.

लगातार स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, शरीर कमजोर होता है, और बच्चे अकेलेपन का शिकार होकर डिप्रेशन या गुस्से में भी आ सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपने बच्चे की इस लत को लेकर परेशान हैं, तो आइए आज हम आपको ऐसे 5 आसान और असरदार टिप्स बताते हैं. जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को गेमिंग की लत से धीरे-धीरे बाहर निकाल सकते हैं. 

बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के 5 असरदार टिप्स
1.  गेमिंग के नुकसान बताएं - बच्चों को गेम से अचानक रोकना या डांटना सही तरीका नहीं है.  इससे वे और ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं और चोरी-छिपे गेम खेलने लगते हैं. इसलिए इसकी जगह आप उन्हें प्यार से समझाएं कि ऑनलाइन गेम ज्यादा खेलने से बहुत से नुकसान हो सकते हैं. उन्हें बताएं कि ज्यादा गेम खेलने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है. साथ ही शरीर में दर्द, मोटापा और कमजोरी आ सकती है.दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ सकता है, नींद की दिक्कत और स्ट्रेस हो सकता है. जब बच्चे को इन बातों को शांत और समझदारी से समझाया जाता है, तो बच्चे धीरे-धीरे बात को मानने लगते हैं.

2. बच्चों का टाइम टेबल बनाएं - बच्चों को गेम से अचानक रोकने की जगह, गेमिंग के लिए सीमा तय करना ज्यादा बेहतर तरीका है. बच्चे के साथ बैठकर एक रूटीन बनाएं जिसमें दिन में सिर्फ एक तय समय पर ही वो गेम खेले. बच्चे को हर दिन सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा, वो भी पढ़ाई या खेल-कूद के बाद गेम खेलने दें. इसके साथ ही हफ्ते में 1-2 दिन बिना स्क्रीन के रखें. आप चाहें तो मोबाइल या कंप्यूटर में पैरेंटल कंट्रोल या टाइम लिमिट सेटिंग का यूज कर सकते हैं। इससे बच्चे खुद ही तय समय के बाद गेम बंद कर देंगे. 

3. बच्चे के साथ समय बिताएं – कई बार बच्चे इसलिए ऑनलाइन गेम में खो जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन लगता है. जब पेरेंट्स काम में बिजी रहते हैं, बच्चे को खेलने या बात करने के लिए कोई नहीं मिलता, तब वह गेम में खुद को बिजी करने लगता है. इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ समय बच्चे के साथ जरूर बिताएं. उनकी हॉबी या पसंद की चीजों में साथ दें, बाहर पार्क में घूमें, वॉक पर जाएं. इसके अलावा उनके साथ मिलकर घर के छोटे काम करें. उनके साथ फिजिकल गेम्स खेलें जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट आदि. जब बच्चा आपके साथ खुश महसूस करेगा, तो उसे ऑनलाइन गेम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 

4. बच्चे को बाहर खेलने की आदत डालें – बाहर की ताजी हवा, दौड़ना, खेलना बच्चों के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है. अगर बच्चा बाहर नहीं जाता, तो वो धीरे-धीरे अंदर ही रह जाता है और फोन या कंप्यूटर उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है. इसलिए बच्चे को हर दिन बाहर खेलने के लिए मोटिवेट करें. इसके अलावा शुरू में आप खुद भी उसके साथ बाहर जाएं जैसे वॉक पर, साइकिलिंग या बॉल गेम खेलने. इससे धीरे-धीरे बच्चा बाहर खेलने की आदत में आ जाएगा और स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा. 

5. बच्चे की क्रिएटिव सोच को बढ़ाएं – जो बच्चे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उनका दिमाग बहुत एक्टिव और शार्प होता है. लेकिन ये एक्टिविटी गेम्स में बर्बाद हो जाती है. ऐसे में अगर आप उनके टैलेंट को सही दिशा दें, तो बच्चे गेमिंग की लत से खुद बाहर आ जाएंगे. इसके लिए आज बच्चे को पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कुकिंग जैसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाएं. उन्हें क्विज, ओलंपियाड, आर्ट कॉम्पटीशन जैसे शोज में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करें. ऐसे प्रोग्राम में खुद उन्हें लेकर जाएं, जिससे वो कुछ नया सीखें और गेम से दूर हों. 

यह भी पढ़ें आपकी बेटी भी बनेगी बहादुर! बस इन 10 बातों का रखना होगा ध्यान

Published at : 04 Oct 2025 10:38 AM (IST)
Tags :
Parenting Tips Gaming Addiction Children Gaming Addiction Disadvantages Of Gaming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
'वॉर 2' के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हर फिल्म टॉर्चर...’
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
लद्दाख की आर्यन घाटी में अनोखा प्रेग्नेंसी टूरिज्म, जानें इसके पीछे क्‍या है पूरी सच्‍चाई
लद्दाख की आर्यन घाटी में अनोखा प्रेग्नेंसी टूरिज्म, जानें इसके पीछे क्‍या है पूरी सच्‍चाई
लाइफस्टाइल
सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
ट्रेंडिंग
5 बजे के बाद ऑफिस में सन्नाटा, सोशल मीडिया पर वायरल यूरोप का ऑफिस कल्चर और लोग बोले हमें भी ऐसा ही चाहिए
5 बजे के बाद ऑफिस में सन्नाटा, सोशल मीडिया पर वायरल यूरोप का ऑफिस कल्चर और लोग बोले हमें भी ऐसा ही चाहिए
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget