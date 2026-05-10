हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलMother’s Day Messages: मदर्स डे पर अपनी मां को भेजें ये प्यारे मैसेज, उनके चेहरे पर तुरंत आ जाएगी मुस्कान

Mother’s Day Messages: मदर्स डे पर अपनी मां को भेजें ये प्यारे मैसेज, उनके चेहरे पर तुरंत आ जाएगी मुस्कान

Mother’s Day Messages: मदर्स डे पर अपनी मां को भेजें प्यार भरे और दिल छू लेने वाले मैसेज. छोटे-छोटे शब्द भी मां के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 May 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

Mother’s Day Messages: मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया होती है. वह बिना कुछ कहे हमारी हर तकलीफ समझ जाती हैं और हर मुश्किल में सबसे पहले साथ खड़ी नजर आती हैं. ऐसे में मदर्स डे मां को यह बताने का सबसे खूबसूरत मौका होता है कि वह हमारी जिंदगी में कितनी खास हैं. इस दिन अगर आप अपनी मां को एक प्यारा-सा मैसेज भेजते हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है और उनका दिन और भी खास बन सकता है. कई बार छोटे-छोटे शब्द भी दिल को छू जाते हैं और मां के लिए वही सबसे बड़ा तोहफा बन जाते हैं.

मां को भेजें ये प्यारे और इमोशनल मैसेज

मदर्स डे पर आप अपनी मां को कुछ खास और दिल छू लेने वाले मैसेज भेज सकते हैं. जैसे 
“मां, आपकी ममता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.”
“आपके बिना जिंदगी अधूरी लगती है मां.”
“दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता सिर्फ मां का होता है.”
“हर मुश्किल में आपका साथ मुझे हिम्मत देता है.”
“मां, आपकी दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं.”
ऐसे मैसेज पढ़कर मां को यह महसूस होता है कि उनके बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं.

यह भी पढ़ेंः राजधानी में टीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, स्लम और हाई रिस्क इलाकों से सामने आए 12000 मरीज

दूर रहकर भी मां को दिल के करीब महसूस कराएं

अगर आप अपनी मां से दूर रहते हैं, तो एक छोटा-सा मैसेज भी उन्हें आपके करीब होने का एहसास दिला सकता है. जैसे आप लिख सकते हैं 
“मां, दूर हूं लेकिन आपकी याद हर दिन साथ रहती है.”
“आपकी आवाज सुनते ही सारी टेंशन खत्म हो जाती है.”
“आपका प्यार हर दूरी को छोटा बना देता है.”
“मां, आपके बिना घर सिर्फ एक मकान लगता है.”
ऐसे शब्द मां के दिल को छू लेते हैं और उन्हें भावुक कर देते हैं.

सोशल मीडिया पर भी लोग जता रहे मां के लिए प्यार

मदर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी मां के लिए प्यार जाहिर करते नजर आते हैं. कोई पुरानी तस्वीर शेयर कर इमोशनल कैप्शन लिख रहा है, तो कोई वीडियो बनाकर मां को धन्यवाद कह रहा है. वही कुछ लोग लिखते हैं  “मेरी पहली टीचर मेरी मां हैं”, तो कुछ अपनी मां को जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बताते हैं. यही वजह है कि मदर्स डे अब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मां के प्यार को सेलिब्रेट करने का खास मौका बन गया है.

मां की मुस्कान से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं

मां को खुश करने के लिए हमेशा महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं होती. कई बार प्यार से बोला गया एक “आई लव यू मां” भी उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है. अगर इस मदर्स डे आप अपनी मां के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उन्हें गले लगाएं या दिल से लिखा एक प्यारा मैसेज भेजें, तो शायद यही पल उनके लिए सबसे यादगार बन सकता है. आखिर मां का प्यार जिंदगी की सबसे अनमोल चीजों में से एक माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट

Published at : 10 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Mother’s Day Messages Mother’s Day 2026 Emotional Messages For Mother Cute Messages For Mom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Mother’s Day Messages: मदर्स डे पर अपनी मां को भेजें ये प्यारे मैसेज, उनके चेहरे पर तुरंत आ जाएगी मुस्कान
मदर्स डे पर अपनी मां को भेजें ये प्यारे मैसेज, उनके चेहरे पर तुरंत आ जाएगी मुस्कान
लाइफस्टाइल
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
लाइफस्टाइल
गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?
गुजरात में अल्कलाइन वॉटर में मिला जरूरत से ज्यादा 'फुल्विक एसिड', इससे किन बीमारियों का खतरा?
लाइफस्टाइल
Vaginal Health Myths: वेजाइनल वॉश से लेकर डिस्चार्ज तक... पर्सनल हाइजीन को लेकर यहां दूर कर लें सारी कंफ्यूजन
वेजाइनल वॉश से लेकर डिस्चार्ज तक... पर्सनल हाइजीन को लेकर यहां दूर कर लें सारी कंफ्यूजन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती
लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
हार्दिक और सूर्या RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
Mother's Day 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड
मदर्स डे 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड
इंडिया
‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला
इंडिया
PM मोदी का तेलंगाना-कर्नाटक दौरा, हैदराबाद में करेंगे 9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन
PM मोदी का तेलंगाना-कर्नाटक दौरा, हैदराबाद में करेंगे 9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन
एग्रीकल्चर
बिना एक पैसा खर्च किए तैयार करें यह देसी खाद, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी आपकी फसल
बिना एक पैसा खर्च किए तैयार करें यह देसी खाद, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी आपकी फसल
ट्रेंडिंग
महीने के ढाई लाख रुपये कमा रहा छोले कुलचे वाला, कमाई देख यूजर्स बोले, नौकरी छोड़ो, कुल्चे बेचो- वीडियो वायरल
महीने के ढाई लाख रुपये कमा रहा छोले कुलचे वाला, कमाई देख यूजर्स बोले, नौकरी छोड़ो, कुल्चे बेचो
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget