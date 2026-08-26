Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलक्या बच्चों की तस्वीर देखने से सच में क्यूट पैदा होता है नवजात? जान लें सच

क्या बच्चों की तस्वीर देखने से सच में क्यूट पैदा होता है नवजात? जान लें सच

जानिए क्या सच में गर्भावस्था में नवजात की तस्वीरें देखने और बच्चे के चेहरे की बनावट के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध है. जाने क्यूट बच्चे कैसे पैदा होते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

गर्भावस्था से जुड़ी कई बातें परिवारों और समाज में लंबे समय से कही जात रही हैं. इन्हीं में एक आम धारणा है कि अगर गर्भवती महिला खूबसूरत या प्यारे बच्चों की तस्वीरें देखे, तो उसका होने वाला बच्चा भी उतना ही क्यूट पैदा होगा. कई लोग तो यह भी मानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान मां जिस तरह की तस्वीरें देखती है या जिन चीजों के बारे में सोचती है, उनका असर बच्चे के चेहरे पर उसी प्रकार पड़ता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

माता-पिता के जीन करते हैं असर

वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कोई मजबूत प्रमाण नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चों की तस्वीरे देखने से नवजात के चेहरे की बनावट या सुंदरता बदल जाती है. बच्चे की शारीरिक विशेषताएं मुख्य रूप से माता-पिता के जीन और आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती हैं. आंखों का आकार, नाक की बनावट, चेहरे का आकार, बालों की प्रकृति और त्वचा से जुड़े कई गुण माता-पिता से मिलने वाले आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होते हैं. इसलिए केवल किसी तस्वीर को देखने से बच्चे के चेहरे की विशेषताओं में बदलाव होने की बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है.

यह भी पढ़ेंः उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन दिल-दिमाग हो गया बूढ़ा? इस टेस्ट से लगता है पता

पारंपरिक मान्यताएं

इस तरह की बातें अलग-अलग संस्कृतियों और परिवारों में पीढ़ियों से सुनने को मिलती रही हैं. गर्भावस्था को लेकर कई पारंपरिक मान्यताएं हैं, जिनमें मां के विचारों, पसंद और आसपास के वातावरण को बच्चे के व्यक्तित्व या रूप-रंग से जोड़ा जाता है. हालांकि इन मान्यताओं का सांस्कृतिक या भावनात्मक महत्व हो सकता है, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता. किसी बच्चे के चेहरे की बनावट को केवल मां के देखे हुए चित्रों या उसकी कल्पनाओं से जोड़ना सही नहीं है.

बच्चे की “क्यूटनेस” किस पर निर्भर करती है?

किसी नवजात को क्यूट या प्यारा लगना केवल उसके चेहरे की बनावट पर निर्भर नहीं करता. नवजात बच्चों में बड़ी आंखें, गोल चेहरा, छोटी नाक और नरम त्वचा जैसी विशेषताएं अक्सर लोगों में स्वाभाविक रूप से स्नेह की भावना पैदा करती हैं. इसके अलावा बच्चे के चेहरे की विशेषताओं पर आनुवंशिकता के साथ-साथ विकास और जन्म के बाद होने वाले प्राकृतिक बदलावों का भी प्रभाव पड़ता है. कई नवजातों के चेहरे जन्म के तुरंत बाद थोड़े सूजे हुए दिखाई दे सकत हैं, जो समय के साथ सामान्य हो जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः सुबह उठकर प्राणायाम करने से कौनसे फायदे होते हैं?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Pregnancy Myths
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
क्या बच्चों की तस्वीर देखने से सच में क्यूट पैदा होता है नवजात? जान लें सच
क्या बच्चों की तस्वीर देखने से सच में क्यूट पैदा होता है नवजात? जान लें सच
लाइफस्टाइल
शीशा चमकाने के लिए यूज करते हैं अखबार? बिना मेहनत ऐसे होगा साफ
शीशा चमकाने के लिए यूज करते हैं अखबार? बिना मेहनत ऐसे होगा साफ
लाइफस्टाइल
स्किन कैंसर से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार, जानें कैसे करेगी काम?
स्किन कैंसर से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार, जानें कैसे करेगी काम?
लाइफस्टाइल
एक महीना न खाई जाए शक्कर तो शरीर में क्या होंगे बदलाव? जानें सबकुछ
एक महीना न खाई जाए शक्कर तो शरीर में क्या होंगे बदलाव? जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
बिहार
अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'
अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'
क्रिकेट
'वह बेचारा...', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट
'वह बेचारा', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट
इंडिया
गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी
गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
हेल्थ
H1N1 के ILI और SARI लक्षणों में क्या अंतर? समझेंगे तो नहीं होगी दिक्कत
H1N1 के ILI और SARI लक्षणों में क्या अंतर? समझेंगे तो नहीं होगी दिक्कत
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget