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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलGold Jewellery For Wife: 9 कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी से जीतें बीवी का दिल, सिर्फ इतने पैसे में बनेगा काम

Gold Jewellery For Wife: 9 कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी से जीतें बीवी का दिल, सिर्फ इतने पैसे में बनेगा काम

Gold Chain: ज्वैलरी का सिर्फ फैशन से संबंध नहीं है. मंगलसूत्र पति-पत्नी के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, वहीं चूड़ियां और दूसरी ज्वैलरी भी इस त्योहार के पारंपरिक लुक का हिस्सा होती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Oct 2026 07:38 PM (IST)
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Gold Jewellery Price And Purity Guide: करवा चौथ का त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है. इस दिन पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और अपनापन भी खास नजर आता है. पत्नी पूरे दिन व्रत रखती है और चांद निकलने के बाद जब वह व्रत खोलती है, तो पति की तरफ से दिया गया छोटा सा तोहफा भी उस पल को यादगार बना सकता है. अगर आप इस करवा चौथ पर पत्नी के लिए कुछ खास खरीदने का सोच रहे हैं, तो गोल्ड ज्वैलरी एक ऐसा विकल्प है जो खूबसूरत होने के साथ लंबे समय तक याद भी रहती है.

हालांकि, हर किसी का बजट भारी-भरकम सोने की ज्वैलरी खरीदने का नहीं होता. ऐसे में 9 कैरेट गोल्ड ज्वैलरी एक विकल्प हो सकती है. 9K गोल्ड में 37.5 फीसदी शुद्ध सोना होता है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी धातुओं का होता है. इसकी कीमत 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने की तुलना में कम रहती है, इसलिए कम बजट में गोल्ड ज्वैलरी खरीदने वालों के लिए यह विकल्प देखा जा सकता है.

करवा चौथ पर ज्वैलरी क्यों है खास?

करवा चौथ पर पहनी जाने वाली ज्वैलरी का सिर्फ फैशन से संबंध नहीं है. मंगलसूत्र पति-पत्नी के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, वहीं चूड़ियां और दूसरी ज्वैलरी भी इस त्योहार के पारंपरिक लुक का हिस्सा होती हैं. यही वजह है कि इस दिन दी गई ज्वैलरी का महत्व रोजमर्रा में पहनी जाने वाली किसी सामान्य एक्सेसरी से अलग हो सकता है. अगर पत्नी को ट्रेडिशनल लुक पसंद है, तो छोटे गोल्ड झुमके, पतली चेन, पेंडेंट, अंगूठी या हल्की चूड़ियां अच्छे विकल्प हो सकते हैं. वहीं अगर उन्हें सिंपल और मॉडर्न ज्वैलरी पसंद है, तो मिनिमल डिजाइन वाली ज्वैलरी चुनी जा सकती है.


Gold Jewellery For Wife: 9 कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी से जीतें बीवी का दिल, सिर्फ इतने पैसे में बनेगा काम

9 कैरेट गोल्ड क्यों हो सकता है बजट फ्रेंडली विकल्प?

अगर आपका बजट सीमित है और फिर भी करवा चौथ पर पत्नी को गोल्ड ज्वैलरी देना चाहते हैं, तो 9K गोल्ड की कीमत आपके लिए अहम हो सकती है. 9 कैरेट गोल्ड की कीमत करीब 4,652 रुपये प्रति ग्राम से शुरू हो सकती है. हालांकि उस दिन मार्केट में सोने की कीमत कम या ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा ज्वैलरी की अंतिम कीमत सिर्फ सोने के रेट से तय नहीं होती. इसमें ज्वैलरी का वजन, डिजाइन, मेकिंग चार्ज और ब्रांड जैसे कई दूसरे खर्च भी शामिल हो सकते हैं. उदाहरण के लिए अगर आप हल्की ज्वैलरी खरीदते हैं, तो कम वजन की वजह से कुल बजट को सही रखना आसान हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले प्रति ग्राम कीमत के साथ मेकिंग चार्ज और दूसरे लागू शुल्क भी जरूर जांचें.

करवा चौथ पर कौन सी ज्वैलरी कर सकती है पत्नी को खुश?

अगर आप पत्नी की पसंद जानते हैं, तो उसी के हिसाब से ज्वैलरी चुनना सबसे बेहतर रहेगा. छोटी गोल्ड चेन या स्लिम पेंडेंट ऐसी चीज है जिसे वह रोज ऑफिस या बाहर जाते समय भी पहन सकती हैं. हल्की अंगूठी भी एक पर्सनल गिफ्ट हो सकती है. अगर पत्नी को ट्रेडिशनल ज्वैलरी पसंद है, तो छोटे झुमके, चूड़ियां या कड़ा बेहतर विकल्प हो सकते हैं. वहीं मंगलसूत्र पसंद करने वाली महिलाओं के लिए हल्के और मॉडर्न डिजाइन वाले मंगलसूत्र देखे जा सकते हैं.


Gold Jewellery For Wife: 9 कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी से जीतें बीवी का दिल, सिर्फ इतने पैसे में बनेगा काम

करवा चौथ के दिन लाल, मैरून, हरे या आइवरी जैसे रंगों के आउटफिट के साथ गोल्ड ज्वैलरी काफी अच्छी लगती है. अगर पत्नी साड़ी या लहंगा पहनने वाली हैं, तो क्लासिक डिजाइन की ज्वैलरी उनके पूरे लुक को और निखार सकती है.

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ज्वैलरी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ कम कीमत देखकर 9 कैरेट गोल्ड ज्वैलरी खरीदना सही तरीका नहीं है. खरीदारी से पहले सोने की शुद्धता, वजन, हॉलमार्किंग और बिल की जानकारी जरूर जांचें. ज्वैलरी का डिजाइन पत्नी की पसंद और उसके इस्तेमाल को ध्यान में रखकर चुनें. यह भी ध्यान रखें कि गोल्ड की कीमत बाजार के हिसाब से बदलती रहती है. इसलिए खरीदारी के दिन का रेट जरूर चेक करें. ज्वैलरी की कुल कीमत समझने के लिए सोने की कीमत के साथ मेकिंग चार्ज और दूसरे लागू शुल्क के बारे में भी दुकानदार से साफ जानकारी लें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Gold Jewellery Lifestyle News
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