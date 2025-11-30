बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान

त्योहारों पर घरों में मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स का खास महत्व होता है. लोग अपने परिवार और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता जैसी ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं. यह सच है कि ड्राई फ्रूट्स मिठाइयों की तुलना में ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक माने जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में मिलने वाले ये ड्राई फ्रूट्स हमेशा शुद्ध और सुरक्षित नहीं होते हैं. कई बार ड्राई फ्रूट्स में मिलावट और केमिकल्स का यूज किया जाता है. कुछ दुकानदार पुराने या खराब ड्राई फ्रूट्स को फिर से ताजा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एसिड वॉशिंग या कलर कोटिंग जैसी ट्रिक्स का यूज करते हैं.

कई बार पुराने काजू को सफेद और चमकदार दिखाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) का यूज किया जाता है. किशमिश को सुनहरा बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है. ऐसे ड्राई फ्रूट्स न सिर्फ असली नहीं होते, बल्कि हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए, किस तरह असली-नकली की पहचान कर सकते हैं.

किस तरह असली-नकली की पहचान कर सकते हैं

1. टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स से बचें - अगर आप बाजार से बहुत सस्ते या टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, तो सावधान रहें. अक्सर ऐसे ड्राई फ्रूट्स पुराने होते हैं या फिर उन्हें दोबारा पैक किया गया होता है. इन्हें चमकदार और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए केमिकल का यूज किया जा सकता है. इसलिए हमेशा पूरा, हल्का रंग वाला और नेचुरल दिखने वाला ड्राई फ्रूट ही खरीदें.

2. लिटमस पेपर टेस्ट - घर पर आप लिटमस पेपर टेस्ट से काजू या बादाम की शुद्धता जांच सकते हैॆ. इसका तरीका बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले एक काजू पर कुछ बूंद पानी डालें. अब उस पर लिटमस पेपर रखें. अगर पेपर का रंग लाल या नारंगी हो जाए, तो इसका मतलब है कि ड्राई फ्रूट में एसिड का यूज किया गया है. अगर रंग में कोई बदलाव नहीं होता, तो ड्राई फ्रूट शुद्ध है. यह छोटा लेकिन बहुत कारगर तरीका है, जिससे आप खुद घर पर मिलावट की पहचान कर सकते हैं.

3. खुशबू और टेक्सचर से पहचानें - ड्राई फ्रूट्स की खुशबू और बनावट भी मिलावट की पहचान करने का आसान तरीका है. असली ड्राई फ्रूट्स की खुशबू हल्की और नेचुरल होती है. नकली या वॉश किए हुए ड्राई फ्रूट्स में एसिडिक या केमिकल जैसी तेज गंध आती है. टेक्सचर में भी फर्क दिखाई देता है. असली ड्राई फ्रूट्स नरम और ताजगी वाले होते हैं.

4. किशमिश का रंग देखें - किशमिश में अक्सर आर्टिफिशियल कलर मिलाकर उसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है. अगर किशमिश बहुत चमकदार और एक जैसे रंग की दिखे, तो यह मिलावटी हो सकती है. असली किशमिश का रंग हल्का भूरा या पीला और असमान होता है.

मिलावटी ड्राई फ्रूट्स खाने से होने वाले नुकसान

अगर आप लगातार मिलावटी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो यह आपकी हेल्थ पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है. एसिड वॉश किए ड्राई फ्रूट्स पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ा सकते हैं. कलर और प्रिजर्वेटिव्स स्किन पर एलर्जी, खुजली या रैशेज का कारण बन सकते हैं. लंबे समय तक ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं, जिससे लिवर और किडनी पर असर पड़ता है.

यह भी पढ़ें मिलावट वाले भुने चने खा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा