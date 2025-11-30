हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलबाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान

बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान

कई बार पुराने काजू को सफेद और चमकदार दिखाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) का यूज किया जाता है. किशमिश को सुनहरा बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 30 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों पर घरों में मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स का खास महत्व होता है. लोग अपने परिवार और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता जैसी ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं. यह सच है कि ड्राई फ्रूट्स मिठाइयों की तुलना में ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक माने जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में मिलने वाले ये ड्राई फ्रूट्स हमेशा शुद्ध और सुरक्षित नहीं होते हैं. कई बार ड्राई फ्रूट्स में मिलावट और केमिकल्स का यूज किया जाता है. कुछ दुकानदार पुराने या खराब ड्राई फ्रूट्स को फिर से ताजा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एसिड वॉशिंग या कलर कोटिंग जैसी ट्रिक्स का यूज करते हैं. 

कई बार पुराने काजू को सफेद और चमकदार दिखाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) का यूज किया जाता है. किशमिश को सुनहरा बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है. ऐसे ड्राई फ्रूट्स न सिर्फ असली नहीं होते, बल्कि हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए, किस तरह असली-नकली की पहचान कर सकते हैं. 

किस तरह असली-नकली की पहचान कर सकते हैं

1. टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स से बचें - अगर आप बाजार से बहुत सस्ते या टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, तो सावधान रहें. अक्सर ऐसे ड्राई फ्रूट्स पुराने होते हैं या फिर उन्हें दोबारा पैक किया गया होता है. इन्हें चमकदार और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए केमिकल का यूज किया जा सकता है. इसलिए हमेशा पूरा, हल्का रंग वाला और नेचुरल दिखने वाला ड्राई फ्रूट ही खरीदें. 

2. लिटमस पेपर टेस्ट - घर पर आप लिटमस पेपर टेस्ट से काजू या बादाम की शुद्धता जांच सकते हैॆ. इसका तरीका बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले एक काजू पर कुछ बूंद पानी डालें. अब उस पर लिटमस पेपर रखें. अगर पेपर का रंग लाल या नारंगी हो जाए, तो इसका मतलब है कि ड्राई फ्रूट में एसिड का यूज किया गया है. अगर रंग में कोई बदलाव नहीं होता, तो ड्राई फ्रूट शुद्ध है. यह छोटा लेकिन बहुत कारगर तरीका है, जिससे आप खुद घर पर मिलावट की पहचान कर सकते हैं. 

3. खुशबू और टेक्सचर से पहचानें - ड्राई फ्रूट्स की खुशबू और बनावट भी मिलावट की पहचान करने का आसान तरीका है. असली ड्राई फ्रूट्स की खुशबू हल्की और नेचुरल होती है. नकली या वॉश किए हुए ड्राई फ्रूट्स में एसिडिक या केमिकल जैसी तेज गंध आती है. टेक्सचर में भी फर्क दिखाई देता है. असली ड्राई फ्रूट्स नरम और ताजगी वाले होते हैं. 

4. किशमिश का रंग देखें - किशमिश में अक्सर आर्टिफिशियल कलर मिलाकर उसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है. अगर किशमिश बहुत चमकदार और एक जैसे रंग की दिखे, तो यह मिलावटी हो सकती है. असली किशमिश का रंग हल्का भूरा या पीला और असमान होता है. 

मिलावटी ड्राई फ्रूट्स खाने से होने वाले नुकसान

अगर आप लगातार मिलावटी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो यह आपकी हेल्थ पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है. एसिड वॉश किए ड्राई फ्रूट्स पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ा सकते हैं. कलर और प्रिजर्वेटिव्स स्किन पर एलर्जी, खुजली या रैशेज का कारण बन सकते हैं. लंबे समय तक ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं, जिससे लिवर और किडनी पर असर पड़ता है. 

यह भी पढ़ें मिलावट वाले भुने चने खा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा 

Published at : 30 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Dry Fruits Dry Fruit Safety Healthy Dry Fruits Fake Dry Fruits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 रही
उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 रही
इंडिया
National Herald Case: EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, एक की मौत
Cyclon Storm Ditwah News Update :दितवा ने मचाई भारी तबाही, SRI Lanka में इमरजेंसी घोषित
Cyclon Storm Ditwah News Update : भारत पहुंचने वाला है तूफान दितवा, NDRF की 14 टीमें हाई अलर्ट पर
कल से शुरू होगा Parliament का Winter Session जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा
लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 रही
उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 रही
इंडिया
National Herald Case: EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की चुनौती ने ले ली जान, 10 हजार कैलोरी खाने के बाद अचानक रुकी दिल की धड़कन- मौत से पहले का वीडियो वायरल
वजन घटाने की चुनौती ने ले ली जान, 10 हजार कैलोरी खाने के बाद अचानक रुकी दिल की धड़कन- मौत से पहले का वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पहली बार रूम हीटर खरीद रहे हैं? ये पांच बातें पहले ही चेक कर लें, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी
पहली बार रूम हीटर खरीद रहे हैं? ये पांच बातें पहले ही चेक कर लें, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget