हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलRahul Gandhi Fitness: फिट रहने के लिए क्या करते हैं राहुल गांधी, उनके कौन-से तरीकों से आप भी कायम रख सकते हैं फिटनेस?

Rahul Gandhi Fitness: फिट रहने के लिए क्या करते हैं राहुल गांधी, उनके कौन-से तरीकों से आप भी कायम रख सकते हैं फिटनेस?

Martial Arts for Fitness: राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर हमेशा लोगों के बीच चर्चा होती रहती है. चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी फिट रहने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

How Does Rahul Gandhi Stay Fit at 55: राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर हमेशा लोगों के बीच जिज्ञासा रहती है कि आखिर 55 साल की उम्र में भी वह इतने फिट कैसे दिखते हैं. इस सवाल का जवाब खुद राहुल गांधी ने संसद में दिया. 11 फरवरी, बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने किरेन रिजिजू की ओर से उनकी फिटनेस को लेकर किए गए सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, “आज मैं अपनी फिटनेस के बारे में बताता हूं कि मैं मार्शल आर्ट्स करता हूं.”

क्या है मार्शल आर्ट?

मार्शल आर्ट्स एक मजेदार लेकिन अनुशासित तरीका है, जो हर उम्र के लोगों में ताकत, आत्मविश्वास और मेंटल रूप से मजबूती विकसित करता है. कुंग फू, कराटे, जूडो, जूजित्सु, ताइक्वांडो और एमएमए जैसे कई रूप इसके अंतर्गत आते हैं. यह सिर्फ लड़ाई की कला नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुलित करने का माध्यम है. इसकी शुरुआत ग्रिप  से होती है. जब हम शुरुआत करते हैं और अपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, तब असली मुकाबला शुरू होता है. जब तक ग्रिप नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता. लक्ष्य यह होता है कि ग्रिप मजबूत होने के तुरंत बाद ‘चोक’ की स्थिति बने. यानी पहली ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर अचानक चोक में फंसाकर पकड़ लिया. चोक का मुख्य फोकस गला होता है. इस तरह मार्शल आर्ट्स आपको फिट रखने में मदद करता है.

मार्शल आर्ट से कैसे बनती है फिटनेस?

मार्शल आर्ट्स के बारे में जानकारी देने वाली और लोगों को ट्रेंड करने वाली एकेडमी के अनुसार, यह आपको कई तरह से फिट रखता है, जिसमें- 

आत्मविश्वास और मानसिक ताकत बढ़ाता है

मार्शल आर्ट्स आपकी सीमाओं को चुनौती देता है और छोटे-छोटे लक्ष्य हासिल करने का आत्मविश्वास देता है. हर नई तकनीक सीखना मेंटली मजबूती बढ़ाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का हौसला देता है.

सेल्फ-डिफेंस सिखाता है

यह आपको मुश्किल हालात में खुद और अपनों की रक्षा करने के लिए तैयार करता है. नियमित अभ्यास से किक्स, पंच और ब्लॉक्स जैसी तकनीकें सीखते हैं, जिससे रिएक्शन टाइम और सतर्कता दोनों बेहतर होते हैं.

पूरे शरीर की फिटनेस

मार्शल आर्ट्स में स्क्वैट्स, प्लैंक्स, पुल-अप्स जैसे एक्सरसाइज शामिल होते हैं, जो शरीर के हर हिस्से को मजबूत बनाते हैं. इससे स्टैमिना, बैलेंस, फुर्ती और ताकत में सुधार होता है.

हार्ट की सेहत के लिए फायदेमंद

नियमित ट्रेनिंग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल मजबूत बनता है. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में भी सकारात्मक असर देखा गया है.

वजन घटाने में मददगार

एक घंटे की ट्रेनिंग सैकड़ों कैलोरी बर्न कर सकती है. अनुशासन और बेहतर खानपान की आदत वजन कम करने और बॉडी टोनिंग में मदद करती है.

लचीलापन बढ़ाता है

स्ट्रेचिंग और अलग-अलग मूवमेंट्स शरीर की जकड़न दूर करते हैं. इससे फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन दोनों में सुधार होता है.

ध्यान और एकाग्रता तेज करता है

मार्शल आर्ट्स में हर मूव पर फोकस जरूरी होता है. यही अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में भी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है.

तनाव कम करता है और मूड बेहतर करता है

ट्रेनिंग के दौरान एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिससे तनाव घटता है और मन हल्का महसूस होता है. क्लास के बाद अक्सर लोग ज्यादा ऊर्जावान और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं.

अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है

सबसे बड़ी बात मार्शल आर्ट्स में निरंतरता और अनुशासन जरूरी है. यही अभ्यास इच्छाशक्ति बढ़ाता है और मन व शरीर दोनों पर कंट्रोल विकसित करता है.

इसे भी पढ़ें- Cancer Warning Symptoms: देश में हर साल बढ़ रहे कैंसर के 15 लाख मामले, जानें जानलेवा बीमारी के 3 सबसे कॉमन लक्षण

Published at : 11 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Fitness Rahul Gandhi Workout Routine Rahul Gandhi Diet Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Kanpur Lamborghini Crash: कानपुर के लैम्बॉर्गिनी कांड की वीडियो सबसे बड़ी गवाही | Shivam Mishra
UP Budget 2026: 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश..जानिए क्या है खास? | UP Vidhansabha | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: बंगाल, बाबरी और सियासी बवंडर, चुनाव के द्वार...बाबरी पर आर-पार
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Babri Masjid | Yogi Adityanath | Delhi News | Parliament Session
UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget