हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDirtiest Places In Home: घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर

Dirtiest Places In Home: घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर

Dirty Household Items: घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जिनकी साफ-सफाई हम समय-समय पर करते रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों की साफ सफाई रह जाती है. चलिए आपको ऐसे 5 जगहों के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Feb 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

What Are The Dirtiest Things In Your Home: हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे घर में सिर्फ हम ही नहीं रहते. धूल के कण, बैक्टीरिया और फंगस भी चुपचाप अपनी जगह बना लेते हैं. आम धारणा है कि घर का सबसे गंदा हिस्सा बाथरूम होता है, लेकिन सच इससे अलग है. Thebetterhome की रिपोर्ट के अनुसार, घर के कई ऐसे कोने और सतहें हैं जिनका रोज इस्तेमाल तो होता है, पर सफाई के दौरान वे नजरअंदाज रह जाते हैं. अगर नियमित और सही तरीके से सफाई न की जाए, तो यही जगहें कीटाणुओं का अड्डा बन सकती हैं. चलिए आपको 5 स्पॉट के बारे में बताते हैं, जो घर में सबसे गंदे रहते हैं. 

गद्दा

मसलन, गद्दा बाहर से साफ दिख सकता है, लेकिन उसमें डस्ट माइट्स, पसीने के अवशेष और डेड स्किन जमा हो सकती है, जो एलर्जी और त्वचा संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकती है. इसे साफ रखने के लिए बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल मिलाकर छिड़कें, थोड़ी देर बाद पोंछ दें. इससे आप तमाम तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं. 

किचन

किचन को घर का दिल कहा जाता है, लेकिन यही जगह बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है. सिंक और स्पंज में ई-कोलाई, साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं. NSF International के एक स्टडी  के अनुसार, किचन सिंक और कटिंग बोर्ड में फूड पॉइजनिंग फैलाने वाले कीटाणु बड़ी संख्या में पाए गए. स्पंज को समय-समय पर गर्म पानी में साफ करना या सिरके से धोना जरूरी है. किचन में बाकी जरूरी चीजें रखी होती हैं, इससे वे भी सुरक्षित रहेंगी. 

टॉयलेट बाउल

टॉयलेट बाउल के आसपास का हिस्सा भी अत्यधिक संक्रमित हो सकता है. इसे बेकिंग सोडा और सिरके के मिश्रण से साफ किया जा सकता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है. सफाई करते समय दस्ताने पहनना न भूलें.

फ्रिज और उसका हैंडल

फ्रिज और उसका हैंडल भी अक्सर अनदेखा रह जाता है. खाने की चीजों के संपर्क में आने के कारण फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. समय-समय पर शेल्फ निकालकर गर्म पानी से धोना और हैंडल को डिसइन्फेक्टेंट से पोंछना जरूरी है.

माइक्रोवेव और डिशवॉशर

माइक्रोवेव और डिशवॉशर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। माइक्रोवेव में जमे दाग और छींटे कीटाणुओं को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें सिरके वाले पानी से उबालकर साफ किया जा सकता है. वहीं डिशवॉशर को खाली चलाकर उसमें सिरका डालना जमा मैल हटाने में मदद करता है. साफ-सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि उन जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है जहां गंदगी चुपचाप पनपती है. नियमित देखभाल से घर को सच में सुरक्षित बनाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Kitchen Oil Spill Cleaning: किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर

Published at : 17 Feb 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Dirtiest Places In Home Home Hygiene Tips Hidden Germs In House
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Dirtiest Places In Home: घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
Home Tips
Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स
ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स
Home Tips
चाय-कॉफी बनाने से पहले जरूरी है सफाई, जान लें इलेक्ट्रिक केटल को साफ करने का सही तरीका
चाय-कॉफी बनाने से पहले जरूरी है सफाई, जान लें इलेक्ट्रिक केटल को साफ करने का सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Emmanuel Macron India Visit LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
हेल्थ
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget