घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर

What Are The Dirtiest Things In Your Home: हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे घर में सिर्फ हम ही नहीं रहते. धूल के कण, बैक्टीरिया और फंगस भी चुपचाप अपनी जगह बना लेते हैं. आम धारणा है कि घर का सबसे गंदा हिस्सा बाथरूम होता है, लेकिन सच इससे अलग है. Thebetterhome की रिपोर्ट के अनुसार, घर के कई ऐसे कोने और सतहें हैं जिनका रोज इस्तेमाल तो होता है, पर सफाई के दौरान वे नजरअंदाज रह जाते हैं. अगर नियमित और सही तरीके से सफाई न की जाए, तो यही जगहें कीटाणुओं का अड्डा बन सकती हैं. चलिए आपको 5 स्पॉट के बारे में बताते हैं, जो घर में सबसे गंदे रहते हैं.

गद्दा

मसलन, गद्दा बाहर से साफ दिख सकता है, लेकिन उसमें डस्ट माइट्स, पसीने के अवशेष और डेड स्किन जमा हो सकती है, जो एलर्जी और त्वचा संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकती है. इसे साफ रखने के लिए बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल मिलाकर छिड़कें, थोड़ी देर बाद पोंछ दें. इससे आप तमाम तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं.

किचन

किचन को घर का दिल कहा जाता है, लेकिन यही जगह बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है. सिंक और स्पंज में ई-कोलाई, साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं. NSF International के एक स्टडी के अनुसार, किचन सिंक और कटिंग बोर्ड में फूड पॉइजनिंग फैलाने वाले कीटाणु बड़ी संख्या में पाए गए. स्पंज को समय-समय पर गर्म पानी में साफ करना या सिरके से धोना जरूरी है. किचन में बाकी जरूरी चीजें रखी होती हैं, इससे वे भी सुरक्षित रहेंगी.

टॉयलेट बाउल

टॉयलेट बाउल के आसपास का हिस्सा भी अत्यधिक संक्रमित हो सकता है. इसे बेकिंग सोडा और सिरके के मिश्रण से साफ किया जा सकता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है. सफाई करते समय दस्ताने पहनना न भूलें.

फ्रिज और उसका हैंडल

फ्रिज और उसका हैंडल भी अक्सर अनदेखा रह जाता है. खाने की चीजों के संपर्क में आने के कारण फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. समय-समय पर शेल्फ निकालकर गर्म पानी से धोना और हैंडल को डिसइन्फेक्टेंट से पोंछना जरूरी है.

माइक्रोवेव और डिशवॉशर

माइक्रोवेव और डिशवॉशर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। माइक्रोवेव में जमे दाग और छींटे कीटाणुओं को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें सिरके वाले पानी से उबालकर साफ किया जा सकता है. वहीं डिशवॉशर को खाली चलाकर उसमें सिरका डालना जमा मैल हटाने में मदद करता है. साफ-सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि उन जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है जहां गंदगी चुपचाप पनपती है. नियमित देखभाल से घर को सच में सुरक्षित बनाया जा सकता है.

