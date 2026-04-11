हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsShoe Odor Removal Tips : जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल

Shoe Odor Removal Tips : जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल

Shoe Odor Removal Tips : ऑफिस, कॉलेज या किसी भी पब्लिक प्लेस पर यह आपकी इमेज को खराब कर सकता है. अक्सर लोग जूतों को धोने में आलस करते हैं या उनके पास इतना समय नहीं होता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 11 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

Shoe Odor Removal Tips : गर्मियों का मौसम आते ही पसीना, चिपचिपाहट और बदबू जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. खासकर पैरों और जूतों की बदबू कई लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकती है. कई बार ऐसा होता है कि जूते साफ दिखते हैं, लेकिन उनमें से तेज बदबू आती रहती है. ऑफिस, कॉलेज या किसी भी पब्लिक प्लेस पर यह आपकी इमेज को खराब कर सकता है.

अक्सर लोग जूतों को धोने में आलस करते हैं या उनके पास इतना समय नहीं होता है. ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ आसान और नेचुरल तरीकों को अपनाएं, जिससे बिना धोए भी जूतों की बदबू को दूर किया जा सके. तो आइए जानते हैं कि जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन तो किन तरीके से स्मेल झट से दूर हो जाएगी. 

जूतों में बदबू आने का कारण 

हमारे पैरों में शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पसीना आता है. पसीना खुद में बदबूदार नहीं होता, लेकिन जब यह जूतों के अंदर बंद रहता है तो वहां नमी बन जाती है. यह नमी बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के लिए एक सही जगह बन जाती है. ये बैक्टीरिया जब पसीने को तोड़ते हैं, तो उससे बदबू पैदा होती है. अगर आप रोज पैर धोते हों, लेकिन जूतों के अंदर ये कीटाणु बने रहते हैं और बदबू फिर भी आती रहती है. 

इन तरीकों से जूतों की बदबू करें दूर  

1. बेकिंग सोडा का यूज करें - बेकिंग सोडा बदबू को सोखने में बहुत असरदार होता है. इसके लिए एक कपड़े या मोजे में थोड़ा बेकिंग सोडा भर लें. इसे रातभर जूतों के अंदर रख दें. सुबह तक बदबू काफी हद तक खत्म हो जाएगी. 

2. विनेगर से करें सफाई - विनेगर में बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने की ताकत होती है. ऐसे में बराबर मात्रा में पानी और विनेगर मिलाएं. इसे स्प्रे बोतल में डालकर जूतों के अंदर छिड़कें फिर जूतों को धूप में कुछ घंटों के लिए रख दें. इससे जूते फ्रेश और साफ महकने लगेंगे. 

यह भी पढ़ें - Raw Egg Hair Wash Pregnancy Myth: क्या कच्चे अंडों से सिर धोने से जल्दी होती है प्रेग्नेंसी, जानें कितनी सही है वायरल पोस्ट?

3. रबिंग अल्कोहल का यूज करें - रबिंग अल्कोहल भी कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है. इसका यूज करने के लिए कॉटन को अल्कोहल में भिगो लें. जूतों के अंदर अच्छी तरह घुमाएं फिर रातभर छोड़ दें. सुबह तक बदबू लगभग खत्म हो जाएगी.

जूतों की सही केयर के लिए जरूरी टिप्स

1. रोजाना जूतों को हवा लगने दें.

2. कई दिन तक एक ही जूते को लगातार न पहनें. 

3. महीने में कम से कम एक बार जूतों को धोना जरूरी है.

4. साफ मोजे पहनने की आदत डालें. 

यह भी पढ़ें - Yellow Toilet Seat: रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ

Published at : 11 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
LIfestyle Shoe Smell Shoe Odor Removal Shoe Hygiene Tips Shoe Cleaning Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Shower Glass Cleaning: बाथरूम का शॉवर ग्लास हो गया है धुंधला? इन 2 घरेलू चीजों से मिनटों में शीशे जैसी मिलेगी चमक
बाथरूम का शॉवर ग्लास हो गया है धुंधला? इन 2 घरेलू चीजों से मिनटों में शीशे जैसी मिलेगी चमक
Home Tips
Yellow Toilet Seat: रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ
रोज सफाई के बाद भी पीली पड़ रही है टॉयलेट सीट? गंदगी नहीं ये है असली वजह, ऐसे करें साफ
Home Tips
Home Gardening Tips: क्या मनी प्लांट की वजह से घर में बढ़ जाते हैं कीड़े? जानें इससे बचने के आसान तरीके
क्या मनी प्लांट की वजह से घर में बढ़ जाते हैं कीड़े? जानें इससे बचने के आसान तरीके
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
आईपीएल 2026
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई है वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में इस क्रिकेटर को कितना पैसा मिलेगा
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में कितना पैसा मिलेगा
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
बिजनेस
Explained: अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
एग्रीकल्चर
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
ट्रेंडिंग
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget