Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBathroom Bucket: बाथरूम की बाल्टी पर जम गए पानी के दाग, इस तरीके से करें साफ

Bathroom Bucket: बाथरूम की बाल्टी पर जम गए पानी के दाग, इस तरीके से करें साफ

Bathroom Cleaning Tips: बाल्टी पर पानी सूखने के बाद सफेद या धुंधले निशान बन गए हैं तो ये हार्ड वाटर के दाग हो सकते हैं. पानी सूखने पर उसमें मौजूद मिनरल्स सतह पर जमा होकर ऐसे निशान छोड़ सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

How To Clean Plastic Bathroom Bucket: बाथरूम में रोज इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी कुछ समय बाद भले ही ठीक हालत में हो, लेकिन देखने में पुरानी लगने लगती है. खासकर बाल्टी पर पानी के दाग, साबुन की परत और गंदगी जम जाए तो उसका रंग फीका नजर आने लगता है. हल्के रंग की बाल्टी पर ये निशान और ज्यादा साफ दिखाई देते हैं. कई बार सिर्फ पानी से धोने पर भी ये दाग नहीं निकलते और बाल्टी की चमक गायब सी लगने लगती है.

हालांकि, इसके लिए हर बार कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से प्लास्टिक की बाल्टी पर जमे अलग-अलग तरह के दाग साफ किए जा सकते हैं. बस सफाई करते समय बहुत जोर से रगड़ने से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे प्लास्टिक पर खरोंच आ सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
Home Tips
Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
Home Tips
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
Home Tips
Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम

पानी के दाग पर काम आएगा सिरका और बेकिंग सोडा

अगर बाल्टी पर पानी सूखने के बाद सफेद या धुंधले निशान बन गए हैं तो ये हार्ड वाटर के दाग हो सकते हैं. पानी सूखने पर उसमें मौजूद मिनरल्स सतह पर जमा होकर ऐसे निशान छोड़ सकते हैं. इन्हें साफ करने के लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा सा सिरका लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद वहां थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालें और मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे रगड़ें. ज्यादा दबाव लगाने की जरूरत नहीं है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि सिरका और बेकिंग सोडा सतह पर न रह जाए.


Bathroom Bucket: बाथरूम की बाल्टी पर जम गए पानी के दाग, इस तरीके से करें साफ

पीले दाग के लिए नींबू और नमक आजमाएं

प्लास्टिक की बाल्टी पर कई बार पीले रंग के दाग भी दिखाई देने लगते हैं. ऐसे हल्के दागों को साफ करने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक नींबू को आधा काट लें और कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगा दें. अब इसे बाल्टी के दाग वाले हिस्से पर हल्के हाथ से रगड़ें. कुछ देर इसे ऐसे ही रहने दें और फिर साफ पानी से बाल्टी धो लें. अगर दाग पूरी तरह से न निकले तो मुलायम स्पंज से उस जगह को दोबारा हल्के हाथ से साफ कर सकते हैं.

कुछ हिस्सों पर लगे दाग के लिए टूथपेस्ट

अगर पूरी बाल्टी गंदी नहीं है और सिर्फ कुछ जगहों पर दाग या गंदगी जमी है तो टूथपेस्ट भी आजमाया जा सकता है. इसके लिए थोड़ी मात्रा में सफेद टूथपेस्ट दाग वाली जगह पर लगाएं. अब मुलायम कपड़े या स्पंज की मदद से उसे धीरे-धीरे रगड़ें. प्लास्टिक पर बहुत ज्यादा जोर लगाने से बचें. सफाई होने के बाद उस जगह को पानी से अच्छी तरह धो लें. बाल्टी पर टूथपेस्ट का कोई अवशेष नहीं रहना चाहिए.


Bathroom Bucket: बाथरूम की बाल्टी पर जम गए पानी के दाग, इस तरीके से करें साफ

साबुन की परत और सामान्य गंदगी ऐसे हटाएं

हर दाग हार्ड वाटर की वजह से नहीं होता. कई बार बाल्टी के अंदर और बाहर साबुन की परत और रोजमर्रा की गंदगी जमा होती रहती है. ऐसी स्थिति में किसी खास नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़े से डिशवॉशिंग लिक्विड को पानी में मिलाएं और मुलायम स्पंज से बाल्टी की अंदर और बाहर की सतह साफ करें. बाल्टी के नीचे, किनारों और हैंडल के आसपास खास ध्यान दें, क्योंकि इन हिस्सों में भी गंदगी जमा हो सकती है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और इस्तेमाल करने से पहले उसे सूखने दें.

जिद्दी गंदगी पर चीनी और बर्फ का तरीका

अगर बाल्टी पर कुछ ऐसी गंदगी है जो आसानी से नहीं निकल रही तो थोड़ी मात्रा में चीनी और डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल किया जा सकता है. गंदी जगह पर थोड़ी चीनी डालें और उसमें डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें डालें. इसके बाद बर्फ के टुकड़े से उस हिस्से को कुछ मिनट धीरे-धीरे रगड़ें. चीनी हल्के स्क्रब की तरह काम करती है और बर्फ रगड़ने में मदद करती है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

बाल्टी पर दोबारा दाग न जमने दें

बाल्टी को बार-बार गहराई से साफ करने की जरूरत न पड़े, इसके लिए इस्तेमाल के बाद उसे एक बार साफ पानी से जरूर धो लें. बाल्टी की सतह पर अगर पानी और साबुन की परत बार-बार सूखती रहेगी तो बाद में उसे हटाना मुश्किल हो सकता है. बाल्टी धोने के बाद उसे उल्टा करके रख दें, ताकि अंदर का पानी निकल जाए. इसके बाद उसे अच्छी तरह सूखने दें. पानी को लंबे समय तक सतह पर जमा रहने से भी निशान बन सकते हैं, खासकर तब जब पानी में मिनरल्स ज्यादा हों.

इसे भी पढ़ें : Kitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

प्लास्टिक की बाल्टी साफ करते समय ये गलती न करें

बाल्टी साफ करने के लिए बहुत खुरदुरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें. प्लास्टिक पर खरोंच पड़ सकती है और इन खरोंचों में आगे गंदगी आसानी से जमा हो सकती है. रोज की सफाई के लिए मुलायम स्पंज या कपड़ा बेहतर विकल्प है. साथ ही अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें. खासकर ब्लीच को सिरके या किसी दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट के साथ मिलाने से बचें. अगर किसी बाजार में मिलने वाले क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लेबल पर दिए निर्देशों का पालन करें और सफाई के बाद बाल्टी को अच्छी तरह पानी से धोना न भूलें.

इसे भी पढ़ें : Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Bathroom Bucket Water Stains On Bucket Clean Plastic Bucket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
Home Tips
Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक
Home Tips
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
Home Tips
Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
महाराष्ट्र
अभिजीत दिपके के बयान पर भड़के रामदास आठवले, बोले- 'उनके दिमाग...'
अभिजीत दिपके के बयान पर भड़के रामदास आठवले, बोले- 'उनके दिमाग...'
क्रिकेट
15 छक्के 13 चौके, टीम इंडिया ने बना दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक-तिलक चमके
15 छक्के 13 चौके, टीम इंडिया ने बना दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक-तिलक चमके
बॉलीवुड
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से भगाए गए थे राजपाल यादव? वायरल वीडियो का सच आया सामने
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से भगाए गए थे राजपाल यादव? सच आया सामने
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
Home Tips
Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
ऑटो
देश में इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड, 94% तक बढ़ गई सेल
देश में इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड, 94% तक बढ़ गई सेल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget