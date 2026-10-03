How To Clean Plastic Bathroom Bucket: बाथरूम में रोज इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी कुछ समय बाद भले ही ठीक हालत में हो, लेकिन देखने में पुरानी लगने लगती है. खासकर बाल्टी पर पानी के दाग, साबुन की परत और गंदगी जम जाए तो उसका रंग फीका नजर आने लगता है. हल्के रंग की बाल्टी पर ये निशान और ज्यादा साफ दिखाई देते हैं. कई बार सिर्फ पानी से धोने पर भी ये दाग नहीं निकलते और बाल्टी की चमक गायब सी लगने लगती है.

हालांकि, इसके लिए हर बार कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से प्लास्टिक की बाल्टी पर जमे अलग-अलग तरह के दाग साफ किए जा सकते हैं. बस सफाई करते समय बहुत जोर से रगड़ने से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे प्लास्टिक पर खरोंच आ सकती है.

पानी के दाग पर काम आएगा सिरका और बेकिंग सोडा

अगर बाल्टी पर पानी सूखने के बाद सफेद या धुंधले निशान बन गए हैं तो ये हार्ड वाटर के दाग हो सकते हैं. पानी सूखने पर उसमें मौजूद मिनरल्स सतह पर जमा होकर ऐसे निशान छोड़ सकते हैं. इन्हें साफ करने के लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा सा सिरका लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद वहां थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालें और मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे रगड़ें. ज्यादा दबाव लगाने की जरूरत नहीं है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि सिरका और बेकिंग सोडा सतह पर न रह जाए.





पीले दाग के लिए नींबू और नमक आजमाएं

प्लास्टिक की बाल्टी पर कई बार पीले रंग के दाग भी दिखाई देने लगते हैं. ऐसे हल्के दागों को साफ करने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक नींबू को आधा काट लें और कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगा दें. अब इसे बाल्टी के दाग वाले हिस्से पर हल्के हाथ से रगड़ें. कुछ देर इसे ऐसे ही रहने दें और फिर साफ पानी से बाल्टी धो लें. अगर दाग पूरी तरह से न निकले तो मुलायम स्पंज से उस जगह को दोबारा हल्के हाथ से साफ कर सकते हैं.

कुछ हिस्सों पर लगे दाग के लिए टूथपेस्ट

अगर पूरी बाल्टी गंदी नहीं है और सिर्फ कुछ जगहों पर दाग या गंदगी जमी है तो टूथपेस्ट भी आजमाया जा सकता है. इसके लिए थोड़ी मात्रा में सफेद टूथपेस्ट दाग वाली जगह पर लगाएं. अब मुलायम कपड़े या स्पंज की मदद से उसे धीरे-धीरे रगड़ें. प्लास्टिक पर बहुत ज्यादा जोर लगाने से बचें. सफाई होने के बाद उस जगह को पानी से अच्छी तरह धो लें. बाल्टी पर टूथपेस्ट का कोई अवशेष नहीं रहना चाहिए.





साबुन की परत और सामान्य गंदगी ऐसे हटाएं

हर दाग हार्ड वाटर की वजह से नहीं होता. कई बार बाल्टी के अंदर और बाहर साबुन की परत और रोजमर्रा की गंदगी जमा होती रहती है. ऐसी स्थिति में किसी खास नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़े से डिशवॉशिंग लिक्विड को पानी में मिलाएं और मुलायम स्पंज से बाल्टी की अंदर और बाहर की सतह साफ करें. बाल्टी के नीचे, किनारों और हैंडल के आसपास खास ध्यान दें, क्योंकि इन हिस्सों में भी गंदगी जमा हो सकती है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और इस्तेमाल करने से पहले उसे सूखने दें.

जिद्दी गंदगी पर चीनी और बर्फ का तरीका

अगर बाल्टी पर कुछ ऐसी गंदगी है जो आसानी से नहीं निकल रही तो थोड़ी मात्रा में चीनी और डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल किया जा सकता है. गंदी जगह पर थोड़ी चीनी डालें और उसमें डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें डालें. इसके बाद बर्फ के टुकड़े से उस हिस्से को कुछ मिनट धीरे-धीरे रगड़ें. चीनी हल्के स्क्रब की तरह काम करती है और बर्फ रगड़ने में मदद करती है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

बाल्टी पर दोबारा दाग न जमने दें

बाल्टी को बार-बार गहराई से साफ करने की जरूरत न पड़े, इसके लिए इस्तेमाल के बाद उसे एक बार साफ पानी से जरूर धो लें. बाल्टी की सतह पर अगर पानी और साबुन की परत बार-बार सूखती रहेगी तो बाद में उसे हटाना मुश्किल हो सकता है. बाल्टी धोने के बाद उसे उल्टा करके रख दें, ताकि अंदर का पानी निकल जाए. इसके बाद उसे अच्छी तरह सूखने दें. पानी को लंबे समय तक सतह पर जमा रहने से भी निशान बन सकते हैं, खासकर तब जब पानी में मिनरल्स ज्यादा हों.

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प्लास्टिक की बाल्टी साफ करते समय ये गलती न करें

बाल्टी साफ करने के लिए बहुत खुरदुरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें. प्लास्टिक पर खरोंच पड़ सकती है और इन खरोंचों में आगे गंदगी आसानी से जमा हो सकती है. रोज की सफाई के लिए मुलायम स्पंज या कपड़ा बेहतर विकल्प है. साथ ही अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें. खासकर ब्लीच को सिरके या किसी दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट के साथ मिलाने से बचें. अगर किसी बाजार में मिलने वाले क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लेबल पर दिए निर्देशों का पालन करें और सफाई के बाद बाल्टी को अच्छी तरह पानी से धोना न भूलें.

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