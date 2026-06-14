हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHouse Flies: क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया

House Flies: क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया

Household Cleaning: स्प्रे मक्खियों को तुरंत भगाने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद रसायन कई बार बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.

By : सोनम | Updated at : 14 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

How To Get Rid Of Flies Naturally: गर्मी और बरसात का मौसम आते ही घरों में मक्खियों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है. रसोई से लेकर डाइनिंग टेबल तक, ये हर जगह नजर आने लगती हैं. देखने में भले ही मक्खियां सामान्य लगें, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. ये सिर्फ खाने के आसपास मंडराकर परेशानी नहीं बढ़ातीं, बल्कि कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और इंफेक्शन भी फैला सकती हैं. यही वजह है कि घर में मक्खियों की बढ़ती संख्या को सिर्फ एक सामान्य समस्या नहीं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा माना जाता है.

हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, मक्खियां गंदगी, कूड़े-कचरे, नालियों और सड़ी-गली चीजों पर बैठने के बाद सीधे हमारे खाने-पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाती हैं. इस दौरान उनके साथ मौजूद बैक्टीरिया भी भोजन तक पहुंच जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया और अन्य इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है.

इसे भी पढ़ें - Washing White Clothes Tips : सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ

कैसे पा सकते हैं इनसे छुटकारा

अच्छी बात यह है कि मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए आपको महंगे स्प्रे या केमिकल्स खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही इस समस्या का आसान समाधान बन सकती हैं.

मक्खियों को दूर भगाने का आसान घरेलू उपाय

इसके लिए आपको चाहिए-

1 गिलास पानी
2 चम्मच चीनी
1 चम्मच सिरका
कुछ बूंदें लिक्विड डिशवॉश

कैसे तैयार करें?

सबसे पहले एक बर्तन में पानी लें और उसमें चीनी अच्छी तरह घोल दें. अब इसमें सिरका मिलाएं और आखिर में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड डाल दें. इस मिक्स को एक कटोरी में भरकर उस जगह रख दें जहां मक्खियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं.

यह कैसे काम करता है?

चीनी की मिठास मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है. सिरके की गंध उन्हें और तेजी से खींचती है. वहीं डिशवॉश लिक्विड मिश्रण की सतह का तनाव कम कर देता है, जिससे मक्खियां उसमें फंस जाती हैं और बाहर नहीं निकल पातीं.

मक्खियों को दूर रखने के लिए अपनाएं ये आदतें

सिर्फ घरेलू घोल ही नहीं, कुछ छोटी-छोटी सावधानियां भी मक्खियों की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं-

खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें
कूड़ेदान को नियमित रूप से खाली करें
रसोई की सफाई रोज करें
घर में तुलसी, पुदीना या लौंग जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें

केमिकल स्प्रे से बेहतर क्यों हैं घरेलू उपाय?

बाजार में मिलने वाले स्प्रे मक्खियों को तुरंत भगाने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद रसायन कई बार बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. वहीं घरेलू उपाय पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं और इनके इस्तेमाल से किसी तरह की तेज गंध या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का खतरा भी कम रहता है.

इसे भी पढ़ें - Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
House Flies Fly Control Natural Fly Repellent
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
House Flies: क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
Home Tips
Pressure Cooker Guide: कुकर में कितनी सीटी में पकती है एकदम परफेक्ट दाल? जान लीजिए एकदम सटीक तरीका
कुकर में कितनी सीटी में पकती है एकदम परफेक्ट दाल? जान लीजिए एकदम सटीक तरीका
Home Tips
Rava Dosa Making Tips : नए तवे पर क्यों चिपक जाता है रवा डोसा, ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो नहीं होगी परेशानी
नए तवे पर क्यों चिपक जाता है रवा डोसा, ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो नहीं होगी परेशानी
Home Tips
Washing White Clothes Tips : सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ
सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा! रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल, सिर्फ मई में 6.7 अरब डॉलर का आयात
अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा! रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल, सिर्फ मई में 6.7 अरब डॉलर का आयात
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की मातोश्री में बैठक
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की बैठक
विश्व
क्या है G7, फ्रांस के बाद अब कौन करेगा अध्यक्षता? ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेंगे PM मोदी
क्या है G7, फ्रांस के बाद अब कौन करेगा अध्यक्षता? ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेंगे PM मोदी
बॉलीवुड
Video: 'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल
'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
'BJP की ही कॉपी है TVK', थलापति विजय पर क्यों भड़के स्टालिन? कहा- 'अपनी ही सरकार पर...'
'BJP की ही कॉपी है TVK', थलापति विजय पर क्यों भड़के स्टालिन? कहा- 'अपनी ही सरकार पर...'
टेक्नोलॉजी
Airplane Mode Vs DND: DND या Airplane मोड.. फोन की बैटरी किसमें जल्दी चार्ज होती है? जानें जरूरी बात
DND या Airplane मोड.. फोन की बैटरी किसमें जल्दी चार्ज होती है? जानें जरूरी बात
एग्रीकल्चर
Grow Cherry Tomatoes At Home: अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं चेरी टोमैटो, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं चेरी टोमैटो, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget