क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया

How To Get Rid Of Flies Naturally: गर्मी और बरसात का मौसम आते ही घरों में मक्खियों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है. रसोई से लेकर डाइनिंग टेबल तक, ये हर जगह नजर आने लगती हैं. देखने में भले ही मक्खियां सामान्य लगें, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. ये सिर्फ खाने के आसपास मंडराकर परेशानी नहीं बढ़ातीं, बल्कि कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और इंफेक्शन भी फैला सकती हैं. यही वजह है कि घर में मक्खियों की बढ़ती संख्या को सिर्फ एक सामान्य समस्या नहीं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा माना जाता है.

हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, मक्खियां गंदगी, कूड़े-कचरे, नालियों और सड़ी-गली चीजों पर बैठने के बाद सीधे हमारे खाने-पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाती हैं. इस दौरान उनके साथ मौजूद बैक्टीरिया भी भोजन तक पहुंच जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया और अन्य इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. खासतौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है.

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कैसे पा सकते हैं इनसे छुटकारा

अच्छी बात यह है कि मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए आपको महंगे स्प्रे या केमिकल्स खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही इस समस्या का आसान समाधान बन सकती हैं.

मक्खियों को दूर भगाने का आसान घरेलू उपाय

इसके लिए आपको चाहिए-

1 गिलास पानी

2 चम्मच चीनी

1 चम्मच सिरका

कुछ बूंदें लिक्विड डिशवॉश

कैसे तैयार करें?

सबसे पहले एक बर्तन में पानी लें और उसमें चीनी अच्छी तरह घोल दें. अब इसमें सिरका मिलाएं और आखिर में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड डाल दें. इस मिक्स को एक कटोरी में भरकर उस जगह रख दें जहां मक्खियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं.

यह कैसे काम करता है?

चीनी की मिठास मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है. सिरके की गंध उन्हें और तेजी से खींचती है. वहीं डिशवॉश लिक्विड मिश्रण की सतह का तनाव कम कर देता है, जिससे मक्खियां उसमें फंस जाती हैं और बाहर नहीं निकल पातीं.

मक्खियों को दूर रखने के लिए अपनाएं ये आदतें

सिर्फ घरेलू घोल ही नहीं, कुछ छोटी-छोटी सावधानियां भी मक्खियों की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं-

खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें

कूड़ेदान को नियमित रूप से खाली करें

रसोई की सफाई रोज करें

घर में तुलसी, पुदीना या लौंग जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें

केमिकल स्प्रे से बेहतर क्यों हैं घरेलू उपाय?

बाजार में मिलने वाले स्प्रे मक्खियों को तुरंत भगाने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद रसायन कई बार बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. वहीं घरेलू उपाय पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं और इनके इस्तेमाल से किसी तरह की तेज गंध या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का खतरा भी कम रहता है.

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