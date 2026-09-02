घर छोटा हो या बड़ा, फर्नीचर चुनते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

आजकल घरों का आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, फर्नीचर सिर्फ जरूरत की चीज नहीं रह गया है. लोग अब ऐसा फर्नीचर पसंद कर रहे हैं जो घर की जगह बचाए, देखने में अच्छा लगे, लंबे समय तक चले और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके. खासकर छोटे फ्लैट और अपार्टमेंट में फर्नीचर का सही चुनाव काफी जरूरी हो जाता है.

जगह के हिसाब से खरीदें फर्नीचर

फर्नीचर खरीदते समय सबसे पहली गलती यही होती है कि लोग सिर्फ डिजाइन देखकर सामान पसंद कर लेते हैं. बाद में पता चलता है कि सोफा, बेड या डाइनिंग टेबल कमरे के हिसाब से बहुत बड़ा है. फर्नीचर खरीदने से पहले कमरे की लंबाई-चौड़ाई और उपलब्ध जगह नापना जरूरी है. दरवाजे, खिड़की और आने-जाने की जगह को भी ध्यान में रखें. यह जानकारी दिल्ली में चल रहे आईएमएम इंडिया 2026 में दी गई. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छोटे घरों में बहुत भारी और बड़े फर्नीचर के बजाय हल्के और कॉम्पैक्ट डिजाइन ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं. इससे कमरा खुला-खुला और व्यवस्थित दिखाई देता है.

ऐसा फर्नीचर चुनें, जो एक से ज्यादा काम आए

छोटे घरों के लिए मल्टीफंक्शनल फर्नीचर काफी काम का हो सकता है. उदाहरण के लिए, ऐसा बेड जिसके नीचे स्टोरेज हो, सोफा-कम-बेड, फोल्डिंग टेबल या एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल. इस तरह एक ही फर्नीचर कई जरूरतों को पूरा कर सकता है और अलग-अलग सामान खरीदने की जरूरत कम हो सकती है. अगर घर में जगह कम है तो स्टोरेज वाला फर्नीचर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे सामान व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है.

सिर्फ खूबसूरती नहीं, क्वालिटी भी देखें

फर्नीचर खरीदते समय उसका रंग और डिजाइन आकर्षक होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उसकी मजबूती है. लकड़ी का फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इस्तेमाल की गई लकड़ी और उसकी फिनिश के बारे में पता करें. कीर्ति नगर टिम्बर एंड फर्नीचर डीलर्स असोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गुप्ता के मुताबिक, सोफा या कुर्सी खरीदते समय फ्रेम, कुशन और फैब्रिक की क्वालिटी देखें. उनके मुताबिक, ई-कॉमर्स और संगठित रिटेल से ग्राहकों के लिए नए ऑप्शन बढ़े हैं, लेकिन पारंपरिक बाजारों के सामने भी बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की चुनौती है.

भारतीय डिजाइन को मॉडर्न तरीके से अपनाएं

घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा विदेशी या बहुत आधुनिक डिजाइन ही जरूरी नहीं है. भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक डिजाइन को भी आधुनिक इंटीरियर के साथ जोड़ा जा सकता है. जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स असोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भरत दिनेश के मुताबिक, राजस्थान के हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक पैटर्न और हाथ से बने सजावटी सामान घर को अलग लुक दे सकते हैं. इन्हें पूरे घर में इस्तेमाल करने की जगह एक-दो जगह एक्सेंट पीस के तौर पर रखा जा सकता है.

लंबे समय तक चलने वाला फर्नीचर चुनें

सस्ता फर्नीचर खरीदने से हमेशा बचत नहीं होती. अगर कुछ समय बाद वह खराब हो जाए तो उसे बदलने में दोबारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है. ऐसे में कीमत के साथ फर्नीचर की मजबूती, इस्तेमाल और रखरखाव भी देखें. बगरू इंडस्ट्रियल एरिया असोसिएशन के महासचिव नवनीत झलानी के मुताबिक, भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर काफी संभावनाएं हैं. बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 850 कंपनियां हैं, जिनमें लगभग 200 हस्तशिल्प यूनिट निर्यात से जुड़ी हैं.

छोटे घर के लिए क्या चुनें?

अगर आपका घर छोटा है तो कोशिश करें कि फर्नीचर हल्का, कॉम्पैक्ट और मल्टीफंक्शनल हो. बेड के नीचे स्टोरेज, फोल्डिंग टेबल, दीवार पर लगने वाली शेल्फ और छोटे आकार का सोफा जगह बचाने में मदद कर सकते हैं. बड़े घर में भी बहुत ज्यादा फर्नीचर भरने से बचें. कमरे के आकार और इस्तेमाल के हिसाब से सामान चुनने पर घर ज्यादा खुला और व्यवस्थित दिखाई देता है. कोएलनमेस्से के एमडी मिलिंद दीक्षित के मुताबिक, भारतीय होम फर्नीचर बाजार तेजी से बदल रहा है और डिजाइन पर आधारित फर्नीचर की मांग बढ़ रही है.

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