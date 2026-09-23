How To Wash White And Colored Bras Together: कपड़े धोते समय सफेद और रंगीन कपड़ों को अलग रखने की सलाह अक्सर दी जाती है, क्योंकि रंग छूटने पर सफेद कपड़े खराब हो सकते हैं. लेकिन जब बात ब्रा जैसे नाजुक कपड़ों की हो, तो सवाल थोड़ा अलग हो जाता है. क्या सफेद और रंगीन ब्रा को एक साथ धोना सुरक्षित है? क्या रंग एक-दूसरे पर चढ़ सकता है? और ब्रा की फिटिंग और शेप खराब होने से कैसे बचाई जाए?

ब्रा को धोते समय सिर्फ रंग पर ध्यान देना काफी नहीं है. कपड़े का फैब्रिक, ब्रा का रंग, इस्तेमाल किया जाने वाला डिटर्जेंट और धोने का तरीका भी काफी मायने रखता है. सही तरीके से धोने पर ब्रा लंबे समय तक अपनी शेप और इलास्टिक को बनाए रख सकती है.

क्या सफेद और रंगीन ब्रा एक साथ धो सकते हैं?

सफेद और रंगीन ब्रा को एक साथ धोने से पहले यह देखना जरूरी है कि रंगीन ब्रा का रंग छोड़ने की संभावना तो नहीं है. खासकर नई या गहरे रंग की ब्रा से पहली कुछ धुलाई में रंग निकल सकता है. ऐसे में उसे सफेद ब्रा के साथ धोने पर सफेद कपड़े पर रंग लग सकता है. इसलिए सफेद और रंगीन ब्रा को अलग-अलग धोना सबसे सुरक्षित तरीका है. अगर दोनों को एक साथ धोना ही है, तो पहले रंगीन ब्रा को अलग से धोकर देखें कि पानी में उसका रंग तो नहीं निकल रहा. हल्के रंग की पुरानी ब्रा के मामले में जोखिम कम हो सकता है, लेकिन फिर भी सफेद ब्रा को अलग रखना बेहतर है.





ब्रा को धोने का सबसे सही तरीका क्या है?

ब्रा एक नाजुक कपड़ा है, इसलिए इसे सामान्य कपड़ों की तरह जोर से रगड़कर या तेज स्पिन के साथ धोना सही नहीं होता. हाथ से धोना इसे साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. इसके लिए एक टब या सिंक में ठंडा या सामान्य ठंडा पानी लें और उसमें थोड़ा माइल्ड डिटर्जेंट मिलाएं. ब्रा को पानी में पूरी तरह डुबोकर करीब 15 मिनट तक भिगोने दें. इसके बाद कपड़े को हल्के हाथ से साफ करें. ब्रा को जोर से रगड़ने या मरोड़ने से बचें. इससे कपड़े का आकार बिगड़ सकता है और इलास्टिक पर भी असर पड़ सकता है.

सफेद ब्रा को अलग धोना क्यों बेहतर है?

सफेद ब्रा पर हल्का सा भी दूसरा रंग लग जाए तो वह तुरंत दिखाई देने लगता है. इसलिए अगर आप सफेद ब्रा को लंबे समय तक चमकदार रखना चाहती हैं, तो इसे गहरे या तेज रंग वाले कपड़ों के साथ न धोएं. सफेद ब्रा को हल्के डिटर्जेंट और ठंडे पानी में अलग से धोना बेहतर रहता है. बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करने से ब्रा के कप, फैब्रिक या इलास्टिक की शेप प्रभावित हो सकती है.





रंगीन ब्रा धोते समय इन बातों का रखें ध्यान

रंगीन ब्रा को पहली बार धोते समय खास सावधानी बरतें. अगर कपड़े से रंग निकल रहा है, तो उसे सफेद या बहुत हल्के रंग की ब्रा के साथ बिल्कुल न धोएं. गहरे रंग की ब्रा को ठंडे पानी में धोना बेहतर होता है. बहुत गर्म पानी रंग को फीका करने के साथ-साथ कपड़े और इलास्टिक को भी नुकसान पहुंचा सकता है. धुलाई के बाद ब्रा को सीधे तेज धूप में लंबे समय तक रखने के बजाय छायादार जगह पर हवा में सुखाना बेहतर है.

मशीन में ब्रा धोनी हो तो क्या करें?

अगर आपके पास हाथ से ब्रा धोने का समय नहीं है, तो मशीन में भी इसे सावधानी से धोया जा सकता है. सबसे पहले ब्रा के हुक बंद कर दें और उसे मेश लॉन्ड्री बैग में रखें. इससे हुक दूसरे कपड़ों में फंसने से बच सकते हैं और ब्रा के शेप खराब होने का खतरा भी कम हो सकता है. मशीन में ठंडे पानी के साथ डेलिकेट या हैंड-वॉश साइकल चुनें. माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और तेज स्पिन से बचें. अगर सफेद और रंगीन ब्रा को मशीन में एक साथ धोना है, तो भी रंग छोड़ने वाली ब्रा को सफेद ब्रा से अलग रखना ही बेहतर रहेगा.

इसे भी पढ़ें- क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

ब्रा को गर्म पानी में क्यों नहीं धोना चाहिए?

ब्रा धोने के लिए ठंडा पानी बेहतर विकल्प माना जाता है. गर्म पानी से ब्रा के कप की शेप प्रभावित हो सकती है और उसमें लगा इलास्टिक समय के साथ ढीला पड़ सकता है. खासकर पैडेड ब्रा को धोते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. मशीन की तेज हलचल से पैडिंग मुड़ सकती है या अपनी शेप खो सकती है. इसलिए ऐसी ब्रा को हाथ से धोना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है.

क्या ब्रा धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर इस्तेमाल करें?

ब्रा धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. यह ब्रा के इलास्टिक को प्रभावित कर सकता है, जिससे समय के साथ बैंड अपनी मजबूती खो सकता है. इसके बजाय नाजुक कपड़ों के लिए बने माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. धुलाई के बाद अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ब्रा को जोर से न निचोड़ें. इसे एक साफ तौलिये में रखकर हल्के हाथ से पानी सोख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके