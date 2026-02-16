हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMagnesium Deficiency Symptoms: बार-बार फड़कती है आंख या चेहरे पर रहती है सूजन? इग्नोर न करें, शरीर दे रहा है ये बड़ी वार्निंग

Magnesium Deficiency Symptoms: बार-बार फड़कती है आंख या चेहरे पर रहती है सूजन? इग्नोर न करें, शरीर दे रहा है ये बड़ी वार्निंग

Magnesium: शरीर में कुछ चीजों की कमी के बारे में हमारा शरीर खुद ही हमें पहले से इंडिकेट करने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप शरीर में इन कमियों को पहचानकर बड़ी दिक्कत से बच सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Feb 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

How To Know If You Have Magnesium Deficiency: मैग्नीशियम एक जरूरी मिनरल है जो मांसपेशियों की कार्यप्रणाली, नसों के सिग्नल, दिल की धड़कन और त्वचा की सेहत को संतुलित रखने में मदद करता है. जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है, तो कुछ हल्के संकेत चेहरे और आंखों के आसपास दिखाई दे सकते हैं.

हालांकि यह समझना जरूरी है कि सिर्फ चेहरे में बदलाव दिखना हमेशा मैग्नीशियम की कमी का प्रमाण नहीं होता. नींद की कमी, तनाव, एलर्जी या दिनचर्या में बदलाव भी इसके पीछे हो सकते हैं. लेकिन जब लाइफस्टाइल सुधारने के बाद भी समस्या बनी रहे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉ. मोहित शर्मा ने TOI को बताया कि मैग्नीशियम की कमी अक्सर जोरदार लक्षण नहीं देती. यह चुपचाप नसों और मांसपेशियों के संतुलन, नींद, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और सेल्स की मरम्मत में भूमिका निभाता है. कमी होने पर शरीर पहले खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए शुरुआती संकेत हल्के हो सकते हैं. चलिए आपको इसके कुछ लक्षण बताते हैं.

आंख की पलक फड़कना

आंख की पलक फड़कना एक आम शिकायत है. अक्सर यह थकान, ज्यादा स्क्रीन टाइम, कैफीन या तनाव से जुड़ा होता है. लेकिन मैग्नीशियम नसों और मांसपेशियों के बीच संतुलन बनाए रखता है. इसकी कमी से न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना बढ़ सकती है, जिससे पलक बार-बार फड़कने लगती है. अगर यह लंबे समय तक या दोनों आंखों में हो, तो जांच जरूरी हो सकती है.

डार्क सर्कल और सूजन

डार्क सर्कल और आंखों के नीचे सूजन भी कई कारणों से हो सकते हैं. नींद की कमी, एलर्जी या आयरन की कमी आम वजहें हैं. मगर मैग्नीशियम नींद को बेहतर बनाने और सूजन नियंत्रित करने में मदद करता है. इसकी कमी से चेहरा थका हुआ, फीका या सूजा हुआ दिख सकता है. कुछ लोगों में स्किन ड्राय या संवेदनशील भी हो जाती है, क्योंकि यह स्किन बैरियर और सेल रिपेयर में सहायक होता है.

ये भी होते हैं साइन

जबड़े में जकड़न, चेहरे में तनाव, हल्का कंपन या बार-बार सिरदर्द भी संकेत हो सकते हैं. मैग्नीशियम प्राकृतिक मसल रिलैक्सेंट है, इसलिए कमी होने पर मांसपेशियां अधिक सक्रिय हो सकती हैं. माइग्रेन और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता भी कुछ मामलों में इससे जुड़ी पाई गई है.

क्या करना चाहिए आपको?

डॉक्टरों के अनुसार, मैग्नीशियम की जांच आसान नहीं है. सामान्य सीरम टेस्ट हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाता. इसलिए लक्षण, डाइट और जोखिम कारकों को साथ में देखकर ही निर्णय लिया जाता है. हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज और दालें इसके अच्छे सोर्स हैं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लिया जा सकता है. यदि बार-बार मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, नींद की समस्या या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. सही समय पर ध्यान देने से छोटी कमी बड़ी समस्या बनने से रोकी जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- Beer And Cough In Winter: क्या सर्दियों में बियर पीने से हो जाती है खांसी, डॉक्टर से जानें यह कितनी नुकसानदायक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Magnesium Deficiency Symptoms Signs Of Low Magnesium Magnesium Deficiency On Face
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
UP Election 2027: यूपी में Asaduddin Owaisi की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान-किसे फायदा? की एंट्री!
Top Headlines: अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह | IND Vs Pak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
टेलीविजन
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच का हुआ खुलासा
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget