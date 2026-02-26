'योग सिर्फ व्यायाम नहीं, मन और श्वास का सामंजस्य है', फेसबुक लाइव में बोले स्वामी रामदेव

Meditation Benefits: योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में पतंजलि संन्यास आश्रम से एक फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से देश-दुनिया को स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश दिया. अपनी टीम के साथ योगासन और प्राणायाम करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवीय ऊर्जा एक अमूल्य संसाधन है, जिसे बीमारियों से लड़ने में नष्ट करने के बजाय स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

रामदेव बाबा के अनुसार, योग तभी प्रभावी होता है जब मन और श्वास के बीच पूर्ण सामंजस्य हो. सत्र के दौरान उन्होंने प्राणायाम में एकाग्रता के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि अनुशासन, जागरूकता और निवारक स्वास्थ्य ही आधुनिक जीवन की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान हैं.

पारंपरिक चिकित्सा और 'कायाकल्प'

इस सत्र में पारंपरिक योगिक और उपचारात्मक प्रथाओं पर विशेष चर्चा की गई। बाबा रामदेव ने शंख प्रक्षालन, कोलन थेरेपी, बस्ती और पंचकर्म-षट्कर्म जैसी प्राचीन शोधन विधियों का उल्लेख किया. उन्होंने इन विधियों को आंतरिक शुद्धि और 'कायाकल्प' (समग्र कायाकल्प) के लिए समय की कसौटी पर खरा उतरा बताया. उनके अनुसार, ये अभ्यास मार्गदर्शन में किए जाने पर पाचन स्वास्थ्य, चयापचय संतुलन और समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं.

आधुनिक बीमारियों पर योग का प्रभाव

सत्र के दौरान मोटापा, टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह जैसी समकालीन जीवनशैली की चिंताओं को भी संबोधित किया गया. रामदेव ने इंसुलिन पर निर्भर रोगियों से संबंधित ऐतिहासिक और वर्तमान शोध का हवाला देते हुए बताया कि कैसे योग, ध्यान और एक व्यवस्थित दिनचर्या पारंपरिक चिकित्सा उपचार के साथ-साथ सहायक दृष्टिकोण के रूप में काम कर सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अभ्यास चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं, बल्कि कल्याण के लिए पूरक उपकरण हैं.

वेलनेस क्षेत्र में अवसर और सुलभता

योग गुरु ने ध्यान के माध्यम से मानसिक स्पष्टता, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन पर भी प्रकाश डाला. इसके अलावा, उन्होंने वेलनेस क्षेत्र में उभरते रोजगार के अवसरों का भी जिक्र किया, जो प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं. अंत में, उन्होंने बताया कि पतंजलि के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग घर बैठे ही इन वेलनेस थेरेपी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके.

