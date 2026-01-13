Symptoms Of High Cholesterol On Face: अक्सर कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ हार्ट से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इसके संकेत चेहरे और आंखों पर भी नजर आ सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जब खराब एलडीएल बढ़ जाता है और अच्छा एचडीएल घटता है, तब समस्या शुरू होती है. ऐसे में आर्टरीज में फैट जमा होने लगता है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 mg/dL से नीचे होना चाहिए. हाई कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके लक्षण साफ तौर पर महसूस नहीं होते. लेकिन शरीर कभी-कभी त्वचा और आंखों के जरिए इशारे जरूर देता है, जिन्हें समय रहते समझना जरूरी है. चलिए आपको इसके पांच ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं, जो आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shabnum Murtaza | Aesthetic Physician | Cosmetologist (@sm.aestheticsclinic)

आंखों के आसपास पीले उभरे धब्बे

अगर पलकों के अंदरूनी कोने पर हल्के पीले, मुलायम धब्बे दिखें, तो यह Xanthelasma हो सकता है. ये धब्बे त्वचा के नीचे जमा कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. कई मामलों में ऐसे लोगों का एलडीएल या कुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया गया है.

आंख की पुतली के चारों ओर सफेद या ग्रे रिंग

कॉर्नियल आर्कस नाम की यह रिंग आंख के बाहरी हिस्से में नजर आती है। उम्र बढ़ने पर यह सामान्य हो सकती है, लेकिन कम उम्र में दिखे तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के खतरे का संकेत हो सकता है.

चेहरे की त्वचा का रूखा या बदला हुआ रंग

कोलेस्ट्रॉल असंतुलन शरीर में सूजन बढ़ा सकता है, जिसका असर चेहरे की त्वचा पर भी दिखता है. लगातार रफनेस, पैचेज या रंग में बदलाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

होंठ या चेहरे पर हल्का नीलापन या फीका रंग

जब धमनियों में फैट जमा होने लगता है, तो ब्लड फ्लो प्रभावित होता है. इससे त्वचा तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती और चेहरे पर फीका या नीला-सा रंग दिख सकता है.

चेहरे पर लगातार सूजन या रेडनेस

हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी अंदरूनी सूजन कभी-कभी चेहरे पर भी झलकती है. बार-बार रेडनेस, जलन या एक्ने-जैसी समस्या इसका संकेत हो सकती है.

अगर चेहरे या आंखों पर ऐसे बदलाव दिखें, तो सिर्फ क्रीम या घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें. सही तरीका यही है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराकर कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराई जाए. समय रहते खान-पान, एक्सरसाइज और जरूरत पड़ने पर दवा से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये लक्षण तभी चेहेर पर दिखाई देते हैं जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी बढ़ जाता है. इसलिए जब आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो समझ लाजिए कि स्थिति काफी खराब है.

इसे भी पढ़ें: Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator