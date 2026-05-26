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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeight Loss: मेहनत से घटाया वजन दोबारा नहीं बढ़ेगा, बस हर रोज कर लें ये छोटा-सा काम

Weight Loss: मेहनत से घटाया वजन दोबारा नहीं बढ़ेगा, बस हर रोज कर लें ये छोटा-सा काम

Stress And Weight Gain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों बैठकर काम करना, खराब खानपान, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों में कमी तेजी से मोटापे को बढ़ा रही है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 May 2026 06:48 AM (IST)
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How To Prevent Weight Gain After Weight Loss: वजन घटाना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उसे लंबे समय तक बनाए रखना. कई लोग डाइटिंग, एक्सरसाइज और सख्त रूटीन फॉलो करके वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वही वजन फिर वापस बढ़ने लगता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वजन दोबारा बढ़ना आज मोटापे से जुड़ी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुका है. 

क्या है वजन कम करने के उपाय?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों बैठकर काम करना, खराब खानपान, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों में कमी तेजी से मोटापे को बढ़ा रही है. ऐसे में लोग जिम, भारी वर्कआउट और महंगे डाइट प्लान्स की तरफ भागते हैं, लेकिन नई रिसर्च एक बेहद आसान और असरदार उपाय की तरफ इशारा कर रही है कि रोजाना वॉक करना.

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कैसे करता है यह काम?

तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी 2026 में पेश की गई नई रिसर्च के मुताबिक, रोज लगभग 8,500 कदम चलने वाले लोगों में वजन दोबारा बढ़ने का खतरा कम देखा गया. रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग वजन कम करने के दौरान और उसके बाद भी नियमित रूप से वॉक करते रहे, वे अपना वजन लंबे समय तक कंट्रोल में रखने में ज्यादा सफल रहे. स्टडी में इटली और लेबनान के रिसर्चर्स ने वजन घटाने, वॉकिंग हैबिट और लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट से जुड़ी कई स्टडीज का एनालिसिस किया. शुरुआत में दोनों ग्रुप्स की फिजिकल एक्टिविटी लगभग समान थी, लेकिन बाद में जिस ग्रुप ने अपनी रोजाना वॉक बढ़ाई, उनका वजन ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल रहा.

कब करना चाहिए वॉक? 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन कम करने के बाद मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जैसी छोटी आदतें सबसे ज्यादा फर्क डालती हैं. सुबह की वॉक शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करती है और दिनभर कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को एक्टिव रखती है. वहीं शाम की हल्की वॉक तनाव कम करने, डाइजेशन बेहतर करने और बेहतर नींद दिलाने में मददगार मानी जाती है. रिसर्च में यह भी सामने आया कि वजन घटाने के बाद जो लोग लगातार एक्टिव रहे, वे अपना ज्यादातर वजन दोबारा बढ़ने से बचा पाए. वहीं जिन लोगों ने वॉकिंग की आदत नहीं अपनाई, उनमें वजन वापस बढ़ने की संभावना ज्यादा देखी गई. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिट रहने का असली राज किसी भारी-भरकम फिटनेस प्लान में नहीं, बल्कि रोज निभाई जाने वाली छोटी और लगातार बनी रहने वाली आदतों में छिपा है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 May 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Weight Loss Daily Walking Benefits Weight Regain
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