हर पड़ाव पर शरीर कुछ नया सिखाता है, कुछ बदलता है और कुछ छोड़ देता है. इस सफर में हार्मोन का उतार-चढ़ाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी प्रभावित करता है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Nov 2025 04:42 PM (IST)
महिलाओं का शरीर सबसे खास होता है. टीनएज से लेकर मां बनने तक और फिर मेनोपॉज तक, यह शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है. हर पड़ाव पर शरीर कुछ नया सिखाता है, कुछ बदलता है और कुछ छोड़ देता है. इस सफर में हार्मोन का उतार-चढ़ाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी प्रभावित करता है. ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक महिलाएं शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं. 

1. टीनएज - लड़कियों में लगभग 11 से 14 साल की उम्र में हार्मोन बदलने लगते हैं. इन्हीं हार्मोनल बदलावों के कारण पीरियड्स की शुरुआत होती है. यह संकेत है कि अब शरीर प्रेग्नेंसी के लिए तैयार हो रहा है. इस समय शरीर में कई शारीरिक बदलाव होते हैं. जैसे ब्रेस्ट ग्रोथ, शरीर पर हल्के बाल, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या हार्मोन बदलाव. 
 
2. मां बनने का स्टेज - मां बनना हर महिला की जिंदगी का एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यह एक्सपिरियंस सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है. प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है. इससे बच्चे की ग्रोथ होती है, लेकिन साथ ही कई बदलाव भी आते हैं. जैसे थकान और नींद ज्यादा आना, मूड स्विंग्स, शरीर का वजन बढ़ना, पेट और कमर में दर्द, त्वचा और बालों में बदलाव, यह सब शरीर की तैयारी का हिस्सा होता है ताकि बच्चा स्वस्थ रूप से जन्म ले सके. 

3. डिलीवरी के बाद का समय – बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं पोस्टपार्टम फेज में प्रवेश करती हैं. इस समय शरीर धीरे-धीरे ठीक होता है और प्रेग्नेंसी में बढ़े हुए हार्मोन फिर से सामान्य होते हैं. कई बार इस दौरान महिलाओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसमें उदास, थकी हुई या परेशान महसूस करती हैं. यह इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन अचानक घटने लगते हैं. इस दौरान अपने शरीर को आराम देना, हेल्दी खाना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है. 

4. मेनोपॉज की ओर सफर – 40 साल की उम्र के आसपास महिलाओं के हार्मोन फिर से बदलने लगते हैं. यह समय पेरिमेनोपॉज कहलाता है यानी मेनोपॉज से पहले का चरण, इस दौरान पिरियड अनियमित हो सकते हैं. कभी जल्दी आना, कभी देर से, कभी बहुत कम या बहुत ज्यादा. धीरे-धीरे जब लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं आते, तो इसे मेनोपॉज कहा जाता है.यह उम्र आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच होती है. 

मेनोपॉज के दौरान शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं?

मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है. लेकिन इसके साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. जैसे 

1. हॉट फ्लैश और नाइट स्वेट - अचानक शरीर में गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल पड़ना और रात में पसीना आना यह बहुत आम लक्षण हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है. 

2. वजाइना में सूखापन - वजाइना की नमी कम हो जाती है, जिससे संबंध बनाने के दौरान डिसकंर्फट या जलन महसूस हो सकती है. 

3. नींद न आना और थकान - रात में पसीना आने, मूड स्विंग्स और चिंता के कारण नींद प्रभावित होती है. 

4. वजन बढ़ना - मेटाबॉलिज्म धीमा होने के कारण पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है. 

5. हड्डियां कमजोर होना - एस्ट्रोजन की कमी से कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने की समस्या हो सकती है. 

6. मूड स्विंग्स और डिप्रेशन - हार्मोनल बदलाव सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं.कई महिलाएं उदासी, चिड़चिड़ापन या चिंता महसूस करती हैं. 

7. स्किन और बालों में बदलाव - स्किन ढीली और रूखी हो जाती है, जबकि बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 05 Nov 2025 04:42 PM (IST)
