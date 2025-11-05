हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थपुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

महिलाएं अक्सर अपने लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं या फिर उन्हें किसी और बीमारी से जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से इलाज में देरी होती है और जोखिम बढ़ जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Nov 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हार्ट डिजीज दुनिया भर में महिलाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. यह चौंकाने वाली बात है कि जहां पहले यह माना जाता था कि पुरुषों को हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, वहीं अब आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाएं भी इससे उतनी ही, बल्कि कुछ मामलों में ज्यादा प्रभावित हैं. महिलाएं अक्सर अपने लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं या फिर उन्हें किसी और बीमारी से जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से इलाज में देरी होती है और जोखिम बढ़ जाता है, तो चलिए जानते हैं कि पुरुषों से ज्यादा हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार महिलाएं क्यों हैं. 

क्यों महिलाओं में बढ़ रहा है हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा?

लंबे समय तक यह माना गया कि महिलाएं हार्ट डिजीज से सुरक्षित हैं, लेकिन हाल के शोध बताते हैं कि यह एक गलतफहमी थी. असल में महिलाएं भी कई तरह के जोखिम कारकों से घिरी होती हैं. जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, और खराब लाइफस्टाइल इनका असर पुरुषों और महिलाओं पर अलग-अलग होता है. 

1. डायबिटीज - डायबिटीज पीड़ित महिलाओं में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और अचानक हार्ट फेल होने का खतरा पुरुषों से कहीं ज्यादा होता है. ऐसी महिलाओं में हार्ट अटैक के बाद मौत की संभावना भी ज्यादा पाई जाती है. इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए नियमित जांच, बैलेंस डाइट और डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाओं का सेवन बेहद जरूरी है. 

2.  हाई ब्लड प्रेशर - 60 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा देखी जाती है और इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है. ऐसे में नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करें, नमक का सेवन सीमित करें, एक्सरसाइज करें और तनाव को कम करें. 

4. कोलेस्ट्रॉल - महिलाओं में हाई कोलेस्ट्रॉल का असर दिल की बीमारियों पर पुरुषों की तुलना में ज्यादा गंभीर होता है. इसलिए डॉक्टर की दी गई स्टैटिन दवाएं नियमित रूप से लें और तेल, तले हुए और मीठा खाने से परहेज करें. 

5. मोटापा - महिलाओं में मोटापा हार्ट डिजीज का एक बड़ा कारण है. वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर तीनों बढ़ जाते हैं. इसलिए रोजाना 60 से 90 मिनट पैदल चलना, योग या अन्य एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें. 

6. फिजिकल इन एक्टिविटी - महिलाओं के व्यस्त जीवन में खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. इनएक्टिव रहने से दिल की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और बल्ड फ्लो धीमा पड़ जाता है. इसलिए हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट नॉर्मल एक्सरसाइज या 75 मिनट तेज एक्सरसाइज जरूर करें.

7. धूम्रपान - धूम्रपान करने वाली महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों से कहीं ज्यादा होता है, खासकर मेनोपॉज के बाद, इसलिए धूम्रपान छोड़ें और पासिव स्मोकिंग से भी बचें. 

महिलाओं में खास जोखिम

1. मेनोपॉज - मेनोपॉज से पहले महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो दिल को सुरक्षा देता है. लेकिन मेनोपॉज के बाद जब यह हार्मोन कम हो जाता है, तो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) हर महिला के लिए जरूरी नहीं है. बेहतर होगा कि महिलाएं नेचुरल तरीके अपनाएं. जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट. 

2. प्रेगेनेंसी कंपलिकेशन्स - जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर समय से पहले प्रसव या डायबिटीज की समस्या हुई हो, उनमें आगे चलकर हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.  ऐसी महिलाओं को अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए और नियमित जांच करवानी चाहिए. 

दिल को हेल्दी रखने के आसान उपाय

1. धूम्रपान छोड़ें - यह दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है. 

2. एक्टिव रहें - हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलें. 

3. बैलेंस डाइट लें - फल, सब्जियां, साबुत अनाज और मछली का सेवन करें. 

4. वजन कंट्रोल रखें - BMI 25 से कम और कमर 35 इंच से कम रखें. 

5. तनाव कम करें -  मेडिटेशन और पूरी नींद लें.

यह भी पढ़ें महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज कब हो जाता है खतरनाक, कब तक ये नॉर्मल है?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 05 Nov 2025 08:21 AM (IST)
Tags :
Women Heart Disease Health LIfestyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
बॉलीवुड
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
यूटिलिटी
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
ट्रेंडिंग
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget