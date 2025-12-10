सर्दियों में बालों के झड़ने से परेशान तो ये घरेलू उपाय करेंगे मदद, बढ़ जाएगी ग्रोथ

सर्दियों के मौसम में बाल झड़ने की समस्या से अक्सर लोग परेशान होते हैं. उनका कहना होता है की जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो तेजी से बाल झड़ने लगते हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह है ठंडी और सूखी हवा स्कैल्प की नमी खींच लेती है. इससे सिर की त्वचा ड्राई होकर रूसी बढ़ाती है, बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और हेयर फॉल तेज हो जाता है, ऊपर से गर्म पानी से बार बार बाल धोना, ओवर स्टाइलिंग और पोषण की कमी भी झड़ने को और बढ़ा देती है. इसलिए हमें सर्दियों में अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए. यहां कुछ नुस्खे हैं जिसे अपनाकर आप काफी हद तक अपनी इस समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और इन नुस्खों में शामिल चीजें आसानी से आपके घर में उपलब्ध होती है जिससे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

ग्रीन टी के इस्तेमाल से हेयर ग्रोथ बढ़ाएं

लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं, आमतौर पर वजन कम करने के लिए लेकिन आपको ये नहीं पता की जिस ग्रीन टी के कवर को आप उपयोग करने के बाद कूड़ा समझ के फेंक देते हो वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है. अगर आप उस कवर में बची हुई पट्टी को गरम पानी में मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगाए और कुछ देर के लिए ऐसे ही लगे रहने दे फिर अपने बालों को अच्छी तरह से धो. ग्रीन टी एंटी ऑक्सीडेंट्स तत्वों से भरपूर होती है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाने और बालों को झड़ने से रोकती है.

प्याज के रस से जड़ों को मजबूती दें

अगर आपको बालों को झड़ने से रोकना है तो प्याज का रस आपकी बहुत मदद कर सकता है. प्याज के रस में सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाकर नई हेयर ग्रोथ में मदद करता है. इससे आपके बालों की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं. प्याज का रस स्कैल्प पर 20–25 मिनट लगाएं और फिर धो लें. इसे हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर लगाएं.

आयरन और प्रोटीन वाले फूड बालों के लिए जरूरी

बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और उन्हें टूटने से बचने के लिए आपको आयरन और प्रोटीन से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए जिससे सर्दियों में बालों को मजबूत बनाया जा सके. पालक, मेथी और ब्रोकली जैसे आयरन वाले फूड, दाल, सोया, पनीर जैसे प्रोटीन स्रोत, बादाम और अखरोट जैसे ओमेगा 3 फूड, गाजर और चुकंदर सब्जियां और तिल गुड़ जैसे खून बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ रोज के खाने में शामिल करने से जड़ें मजबूत होती हैं, झड़ना कम होता है.

गर्म पानी से बाल धोने से बचें

सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं लेकिन अगर आपके बाल कमजोर हैं और बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो आपको गर्म पानी को सिर पर डालने से बचना चाहिए क्योंकि गर्म पानी बालों की नमी को खींचकर उन्हें रुखा और बेजान बना देता है जिससे स्कैल्प ड्राई हो जाता है और सिर में डैंड्रफ जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है.

नारियल के दूध से हेयर ग्रोथ में तेजी आती है

नारियल का दूध हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफी असरदार होता है. इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन और पोटैशियम होता है जो बालों को मजबूत बनाता है. इसे अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं और हो सके तो नारियल के दूध में थोड़ा नींबू निचोड़ ले जो बालों को बढ़ने और मजबूत करने में मदद करेगा.

