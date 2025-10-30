बेटर हार्ट हेल्थ के लिए पुरुषों को करनी होगी महिलाओं से ज्यादा एक्सरसाइज, स्टडी में खुलासा

हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना सभी के लिए जरूरी होता है. इसके लिए हेल्दी डाइट लेने के साथ-साथ रोजाना एक्सरसाइज भी जरूरी है. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिशल होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट हेल्थ का ख्याल रखने के लिए पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले दोगुनी एक्सरसाइज करनी चाहिए.

हाल ही में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में पब्लिश स्टडी में बताया गया है कि पुरुषों को एक हफ्ते में महिलाओं से ज्यादा एक्सरसाइज करनी जरूरी है. यह इक्वल जेंडर ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स से बिल्कुल उल्टा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या कहती है ये स्टडी.

स्टडी में क्या आया सामने ?

NHS और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक, हर किसी को हफ्ते में 150 मिनिट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक रीसेंट स्टडी में सामने आया है कि महिलाएं कम एक्सरसाइज करके भी पुरुषों के मुकाबले हार्ट हेल्थ को बेहतर रख सकती हैं. दरअसल, स्टडी में पाया गया है कि एक हफ्ते में 150 मिनि्टस की एक्सरसाइज से महिलाओं में हार्ट डिसीस का खतरा 22 परसेंट तक कम हो जाता है, लेकिन पुरुषों में यह खतरा बस 17 परसेंट ही कम होता है, जो महिलाओं के मुकाबले काफी कम है. इसमें ये भी पाया गया है कि हार्ट डिजीज वाली महिलाओं में आदमियों के मुकाबले मरने के चांसेज भी 3 गुना कम होते हैं.

इसके पीछे के कारण

1. इसका एक सबसे बड़ा कारण हार्मोनल इनफ्लुएंस भी हो सकता है. दरअसल, महिलाओं और पुरुषों में हार्मोन्स अलग-अलग तरह से हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं.

2. महिलाओं में मसल फाइबर कंपोजिशन भी काफी अलग होती है. ऐसे में इस बदलाव का एक कारण ये भी हो सकता है.

3. साथ ही, महिलाओं के शरीर में एनर्जी ज्यादा तेजी से यूज होती है. इससे शरीर में फैट्स या कोलेस्ट्रॉल कम जमा होता है और हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है.

क्या है इसका उपाय ?

ऐसे में इस स्टडी में आए रिजल्ट्स को नजरअंदाज न करते हुए एक्सरसाइज के लिए जेंडर स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी करनी जरूरी हैं. साथ ही, कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स से भी एक्सरसाइज के समय को बढ़ाया जा सकता है और हार्ट हेल्थ का ख्याल रखा जा सकता है.

*Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.*

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator