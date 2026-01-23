पेशाब के साथ बन रहा है जरूरी से ज्यादा झाग तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये बीमारी

कई बाहर लोगों के पेशाब का रंग बदल जाता है, कुछ लोगों को पेशाब में जलन होती है और कई बार यूरिन करते समय झाग आने लगता है. ऐसे में अगर आपके पेशाब में भी बार-बार झाग नजर आ रहा है और यह कुछ सेकंड में खत्म नहीं हो रहा है, तो इसे नॉर्मल बात मानकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. दरअसल कई हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यूरिन में झाग आना कई बार किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है. जब किडनी ठीक से खून को फिल्टर नहीं कर पाती, तो उसमें मौजूद प्रोटीन यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगता है. इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है.



क्या यूरिन में झाग आना किडनी खराब होने का लक्षण?



यूरिन में झाग आना हमेशा किडनी फेल होने का मतलब नहीं होता है, लेकिन यह चेतावनी जरूर हो सकती है. कई बार तेज धार से पेशाब आना शरीर में पानी की कमी या ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट के कारण भी अस्थाई रूप से झाग बन सकता है. लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है. एक्सपर्ट्स के अनुसार लंबे समय तक झागदार यूरिन दिखना किडनी की फिल्टरिंग क्षमता कमजोर होने का लक्षण हो सकता है.



किडनी खराब होने की शुरुआती लक्षण



अगर यूरिन में झाग के साथ हाथ-पैरों और चेहरे पर सूजन आना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, डार्क या बदबूदार यूरिन आना, सांस फूलना स्किन में खुजली होना और उल्टी या फिर मतली जैसे लक्षण दिखाई दें तो यह आपकी किडनी खराब होने की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.



झाग आना और कौन सी बीमारियों का हो सकता है संकेत?



यूरिन में झाग आना कई बार सिर्फ किडनी नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों की तरफ भी इशारा करता है. दरअसल यूरिन में ज्यादा झाग आना डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की ओर भी इशारा कर सकता है. इसके अलावा हार्ट से जुड़ी समस्याएं, प्रेगनेंसी, तनाव और यूरिन इन्फेक्शन के दौरान भी यूरिन में ज्यादा झाग दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि शरीर में कोई गंभीर बीमारी पनप रही हो तो उसका पहला संकेत पेशाब से ही मिलता है. ऐसे में झागदार पेशाब आना, यूरिन का रंग गहरा पीला या भूरा होना, तेज बदबू और जलन होना या फिर यूरिन में ब्लड आना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

