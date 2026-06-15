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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEye Twitching: अचानक क्यों फड़फड़ाने लगती है आंख, यह शुभ-अशुभ का संकेत या कोई और लोचा?

Eye Twitching: अचानक क्यों फड़फड़ाने लगती है आंख, यह शुभ-अशुभ का संकेत या कोई और लोचा?

Stress And Eye Twitching: कई लोग इसे शुभ-अशुभ संकेतों से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत मानते हैं. ज्यादातर मामलों में आंख फड़कना कोई गंभीर बीमारी नहीं होती.

By : सोनम | Updated at : 15 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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Why Does My Eye Twitch Suddenly: अक्सर ऐसा होता है कि अचानक आंख या पलक फड़फड़ाने लगती है. कई लोग इसे शुभ-अशुभ संकेतों से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत मानते हैं. सच यह है कि ज्यादातर मामलों में आंख फड़कना कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर यह बार-बार हो रहा है या लंबे समय तक बना रहता है, तो इसके पीछे कुछ मेडिकल कारण भी हो सकते हैं.

क्या होते हैं कारण?

fortishealthcare की एक रिपोर्ट के अनुसार,  आंख फड़कना दरअसल आंख, पलकों या आंखों के आसपास की मांसपेशियों की अनैच्छिक गतिविधि होती है. यह कई तरह की हो सकती है. कभी सिर्फ पलक हल्के-हल्के कांपती है, तो कभी आंख के आसपास की मांसपेशियों में बार-बार झटके महसूस होते हैं. कुछ मामलों में यह इतना तेज हो सकता है कि आंख बार-बार बंद होने लगे. 

नींद की कमी भी कारण

एक्सपर्ट के अनुसार तनाव और नींद की कमी आंख फड़कने की सबसे आम वजहों में शामिल हैं. जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता या व्यक्ति मानसिक दबाव में रहता है, तो पलकों की मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो सकती है. इसके अलावा लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिजिटल स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव बढ़ता है, जिससे भी यह समस्या हो सकती है. 

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ये कारण भी होते हैं शामिल

जरूरत से ज्यादा कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक या शराब का सेवन भी आंख फड़कने का कारण बन सकता है. शरीर में मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी होने पर भी मांसपेशियों में ऐंठन और झटके महसूस हो सकते हैं. वहीं एलर्जी, आंखों में सूखापन या जलन की समस्या भी बार-बार पलक फड़कने की वजह बन सकती है. भारतीय समाज में आंख फड़कने को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं. माना जाता है कि महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ और दाईं आंख फड़कना अशुभ संकेत हो सकता है. हालांकि इन मान्यताओं का कोई साइंटफिक आधार नहीं है. एक्सपर्ट का कहना है कि आंख फड़कने के पीछे ज्यादातर मामलों में शारीरिक या लाइफस्टाइल से जुड़े कारण होते हैं, न कि भविष्य से जुड़ा कोई संकेत. 

इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?

हालांकि अगर आंख फड़कना कई दिनों तक लगातार बना रहे, आंख पूरी तरह बंद होने लगे, चेहरे के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस हों या इसके साथ कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.  कुछ रेयर मामलों में यह ब्लेफेरोस्पाज्म, हेमीफेशियल स्पाज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से भी जुड़ा हो सकता है. आंख फड़कने से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करने की कोशिश करें, स्क्रीन टाइम सीमित रखें और संतुलित आहार का सेवन करें. ज्यादातर मामलों में ये छोटी-छोटी आदतें ही समस्या को दूर करने में मदद करती हैं. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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