हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थObesity Treatment: मोटापे के खिलाफ WHO ने दी GLP-1 हार्मोन-आधारित दवा को इजाजत, जानें कैसे काम करेगी यह मेडिसिन?

Obesity Treatment: मोटापे के खिलाफ WHO ने दी GLP-1 हार्मोन-आधारित दवा को इजाजत, जानें कैसे काम करेगी यह मेडिसिन?

GLP-1 Medicines for Weight Loss: मोटापा के खिलाफ डब्ल्यू एचओ ने बड़ा कदम उठाया है, उसने GLP-1 हार्मोन-आधारित दवा को इजाजत दी है. चलिए आपको बताते हैं कि यह दवा कैसे काम करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Dec 2025 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

How GLP-1 Medicines Help Reduce Weight: मोटापे का मामला तेजी से बढ़ रहा है, इससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं. इसीलिए दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे मोटापे की समस्या से निपटने के लिए WHO ने एक बड़ा कदम उठाया है. WHO ने पहली बार साफ कहा है कि नई पीढ़ी की वजन कम करने वाली दवाएं GLP-1 थैरेपीमोटापा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. इन दवाओं में ओजेम्पिक और मौन्जारो जैसे मशहूर ब्रांड शामिल हैं, जो हाल के वर्षों में बेहद लोकप्रिय हुए हैं.

WHO के मुताबिक मोटापा अब सिर्फ एक लाइफस्टाइल इश्यू नहीं, बल्कि एक क्रॉनिक और री-लैप्सिंग बीमारी है, जिसे लंबे समय तक इलाज और देखभाल की जरूरत होती है. इसलिए संस्था ने सलाह दी है कि वयस्कों में मोटापे के इलाज के लिए GLP-1 दवाओं को लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर विचार किया जाना चाहिए. हालांकि इससे गर्भवती महिलाओं को बाहर रखा गया है.

मोटापे का खतरनाक स्तर

2022 में मोटापे या बढ़े हुए वजन से जुड़ी बीमारियों के कारण 37 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई. यह संख्या मलेरिया, टीबी और HIV की कुल मौतों से भी अधिक है. WHO का अनुमान है कि अगर स्थिति नहीं बदली तो 2030 तक दुनिया में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. WHO प्रमुख डॉ. टेड्रोस अधानोम का कहना है कि “मोटापा एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है. दवाएं अकेले इस संकट को खत्म नहीं कर सकतीं, लेकिन GLP-1 थैरेपी लाखों लोगों को मोटापा कम करने और उससे जुड़े खतरों को घटाने में मदद कर सकती है.” हालांकि WHO ने यह भी कहा कि अभी भी इन दवाओं के लंबे समय के प्रभाव और सुरक्षा पर और डेटा की जरूरत है.

 

जादुई इलाज नहीं, लेकिन अहम हथियार

 WHO का कहना है कि GLP-1 दवाओं को सिर्फ दवा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें कई चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिनमें-

  • बेहतर खानपान
  • नियमित शारीरिक एक्सरसाइज
  • व्यवहार में बदलाव

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

रायपुर स्थित शहीद अस्पताल में  एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. शैलेश जेना कहते हैं कि WHO की यह नई गाइडलाइन सही दिशा में उठाया गया कदम है. उनके अनुसार “GLP-1 दवाओं ने मोटापे के इलाज में उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं. ये दवाएं भूख को नियंत्रित करती हैं, मेटाबॉलिज्म बेहतर करती हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं. ऐसे में जिन मरीजों पर डाइट और वर्कआउट का असर सीमित रहता है, उनके लिए यह एक बड़ी सहायता साबित हो सकती हैं.” डॉ. शैलेश जेना के मुताबिक मोटापा एक साधारण वजन बढ़ने की समस्या नहीं, बल्कि शरीर में होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसे लंबी अवधि की मैनेजमेंट की जरूरत होती है.

इसे भी पढ़ें: Childbirth Lifespan: क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Dec 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Obesity Treatment Weight Loss Drugs WHO GLP-1 Guidelines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Saas Bahu Aur Saazish: एक बार फिर लौट आए नायरा और कार्तिक
Mutual Fund Gift and Inheritance Rules 2025 | Now Transfer Units Without Capital Gains Tax
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
जनरल नॉलेज
IPL 2026: दुनिया की किस टी-20 लीग में खेलने पर मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, किस नंबर पर आता है IPL?
दुनिया की किस टी-20 लीग में खेलने पर मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, किस नंबर पर आता है IPL?
हेल्थ
Childbirth Lifespan: क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget