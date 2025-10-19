दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और खुशियों का ही नहीं बल्कि मिठाइयों का भी त्योहार माना जाता है. इस समय खूब मिठाइयां खाई जाती हैं. हालांकि, इस दौरान बाजार में मिलने वाली पैक्ड मिठाइयां और डीप फ्राइड स्नैक्स हमारी सेहत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस दिवाली कौन से स्वीट्स और स्नैक्स से आप स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रख सकते हैं.

बाजार के बूंदी लड्डू या घर के बेसन लड्डू

बाजार में मिलने वाले बूंदी लड्डू अक्सर रिफाइंड शुगर, सस्ते तेल और सिंथेटिक रंगों से बने होते हैं. खास बात यह होती है कि 1 किलो बूंदी लड्डू में लगभग 700 ग्राम शुगर होती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि बाजार से लाने वाले बूंदी के लड्डू की बजाय घर पर बेसन के लड्डू बनाएं, जिनमें A2 घी और ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल हो. घर पर बने यह लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं.

पैकेज्ड सोन पापड़ी या बर्फी के डिब्बे

दिवाली पर हर घर में सोन पापड़ी और बर्फी का डिब्बा जरूर आता है, लेकिन इनमें रिफाइंड शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. इसके बजाय एक्सपर्ट्स पिस्ता और गुलाब नारियल के बाइट का सुझाव देते हैं, जिन्हें प्‍योरी से तैयार किया जा सकता है. यह मिठाइयां न सिर्फ हल्की होती हैं बल्कि पोषण से भी भरपूर होती हैं.

डीप फ्राइड नमकीन या रोस्टेड नट्स और सीड मिक्स

त्योहारों में मेहमानों को नमकीन परोसी जाती है जो अक्सर डीप फ्राइड और प्रिजर्वेटिव से भरी होती है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नमकीन के बजाय दिवाली पर आप रोस्टेड नट्स और सीड्स का मिक्सर परोस सकते हैं. यह हेल्दी स्नैक्स बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए फायदेमंद होता है और सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचता है.

फैंसी गिफ्ट हैम्‍पर्स या हेल्दी वैलनेस बास्केट

दिवाली के गिफ्ट में अक्सर चॉकलेट बॉक्स और पैकेज मिठाइयां शामिल होती हैं. हालांकि, यह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती है. ऐसे में इस दिवाली आप हेल्दी वैलनेस बास्केट तैयार कर सकते हैं, जिसमें ब्लूबेरी, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट और 85 प्रतिशत डार्क चॉकलेट शामिल हो. इससे गिफ्ट न सिर्फ दिखने में अच्छा लगेगा, बल्कि हेल्थ के लिए भी सही रहेगा.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.