डायबिटीज है तो सोच समझ कर खाएं फल, जानें क्या खा सकते हैं क्या नहीं?

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर ब्लड शुगर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है. वहीं भारत में भी बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं. गलत लाइफस्टाइल, खानपान, कम फिजिकल और स्ट्रेस इसके बड़े कारण माने जाते हैं. वहीं डायबिटीज को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन सही डाइट और लाइफस्टाइल अपनाकर इसे कंट्रोल में जरूर रखा जा सकता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि डायबिटीज में फल खाना सही है या नहीं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज है तो आपको फल सोच समझकर क्यों खाने चाहिए और डायबिटीज में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं.

क्या डायबिटीज में फल खा सकते हैं?

आमतौर पर डायबिटीज के मरीज फल खा सकते हैं. दरअसल फलों में मौजूद नेचुरल शुगर के साथ-साथ फाइबर भी होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है. वहीं फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है. इसके अलावा फल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो सेहत के लिए जरूरी हैं. डायबिटीज में फल खा तो सकते हैं लेकिन कई प्रकार के फलों को खाने से डायबिटीज के मरीजों को परेशानी भी हो सकती है. दरअसल फल खाने पर शरीर उसमें मौजूद फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. लेकिन फलों में मौजूद फाइबर इस प्रक्रिया को धीरे कर देता है. इसकी वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए फल मिठाइयों और मीठे ड्रिंक्स की तुलना में भी ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर नहीं होता.

डायबिटीज में कौन-से फल ज्यादा सही माने जाते हैं?

डायबिटीज के मरीजों के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं. ऐसे फलों में सेब, नाशपाती, संतरा, अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, कीवी, आड़ू, अंजीर और एवाकाडो शामिल होते हैं. इन फलों को सीमित मात्रा में डायबिटीज के मरीज रोजाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं.

डायबिटीज में किन फलों से बरतनी चाहिए सावधानी?

कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है. ये फल शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सीमित मात्रा में ही खाने की सलाह दी जाती है. इन फलों में केला, आम, अनानास, तरबूज और किशमिश शामिल है. इसके अलावा पैकेट वाले जूस, कैन्ड फल और मीठा सेब का सॉस डायबिटीज में खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर कम और शुगर ज्यादा होती है. वहीं आपको बता दे कि फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होता और शुगर ज्यादा कंसंट्रेट होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को जूस की जगह पूरा फल खाने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

