हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थरागी, बेसन या फिर गेहूं... किस आटे की रोटी खाना होता है बेस्ट, कब्ज में सबसे फायदेमंद कौन?

रागी, बेसन या फिर गेहूं... किस आटे की रोटी खाना होता है बेस्ट, कब्ज में सबसे फायदेमंद कौन?

कब्ज एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. सही आटे का चुनाव जैसे चोकर वाला गेहूं, रागी और बेसन पेट को साफ रखने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में कब्ज (Constipation) एक ऐसी समस्या है, जिसने कभी न कभी सभी लोगों को परेशान किया है. यह एक आम समस्या बन गई है, जो पेट संबंधी बीमारियों को बढ़ा रही है. जब किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या होती है, तो उसे अपने मल यानी स्टूल को त्यागने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह समस्या तब होती है, जब मल काफी कठोर और सूखा हो जाता है. ऐसे में मल त्यागने के दौरान दर्द होता है और पेट सही से साफ नहीं हो पाता. अगर आप हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग कर पाते हैं, तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है. ऐसे में समय पर इलाज और चिकित्सकीय परामर्श लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह समस्या काफी बढ़ सकती है.

कब्ज में किस आटे की रोटी खानी चाहिए?

चोकर वाला गेहूं का आटा

बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि कब्ज से छुटकारा पाने के लिए किस आटे की रोटी का सेवन करना चाहिए, जिससे कब्ज से राहत और बचाव हो सके. आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि कब्ज के लिए कौन सा आटा सबसे बेहतर है. गेहूं का आटा हमारी डेली डाइट में शामिल होता है, खासकर उत्तर भारत में. गेहूं की रोटियों के बिना भोजन की कल्पना करना भी मुश्किल है. गेहूं का आटा हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ है. लेकिन अगर आपको कब्ज की परेशानी है, तो चोकर मिला हुआ गेहूं का आटा कब्ज के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है.
चोकर वह परत होती है, जो गेहूं पिसवाने के दौरान सबसे ऊपर से निकल जाती है. अगर आप चोकर निकाले बिना उसी आटे की रोटियां खाते हैं, तो यह कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. चोकर मिले गेहूं के आटे में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो मल को मुलायम बनाती है और कब्ज की समस्या को कम करती है.

रागी के आटे की रोटियां

रागी का आटा शरीर और पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. रागी को सुपरफूड के रूप में भी जाना जाता है. रागी का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है. अगर आप रागी के आटे की रोटियां अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो यह शरीर और हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद होता है. इसके अलावा रागी के आटे में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज और पेट संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है. यह आसानी से पच जाता है, जिससे पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा कम रहता है.

बेसन के आटे की रोटियों

बेसन के आटे की रोटियों को डेली डाइट में शामिल करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. बेसन के आटे में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है. अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है, तो बेसन के आटे की रोटियों का सेवन फायदेमंद हो सकता है. बेसन में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पेट की सेहत और गट हेल्थ के लिए लाभकारी है. बेसन का सेवन मल को मुलायम बनाता है, जिससे मल त्यागने में परेशानी नहीं होती और आंतों की मूवमेंट भी बेहतर रहती है. इससे पेट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या आप भी जल्दी-जल्दी खाकर खत्म कर देते हैं खाना, बदल लें यह आदत तो घट जाएगा मोटापा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Constipation Problem Causes Of Constipation What Is Constipation Flour For Constipation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 से Rice Export Sector को क्या चाहिए? IREF की बड़ी मांगें | Paisa Live
Faridabad Clash: फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच पथराव...पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया | Hindi News
JNU Protest: पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ JNU में नारेबाजी, मचा बवाल | Amit Shah | Hindi News
SIR News: SIR के बाद आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट | Election Commission
JNU Protest: JNU में नया बवाल,'टुकड़े-टुकड़े के बाद कब्र खुदेगी'- Giriraj Singh का बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
BMC चुनाव में मुस्लिम किसे देंगे वोट, PM मोदी का कितना असर, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
धुरंधर बनाने वाले आदित्य धर ने जब लिखा इस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनप्ले, मिला था नेशनल अवॉर्ड, दिल छू लेगी कहानी
धुरंधर बनाने वाले आदित्य धर ने जब लिखा इस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनप्ले, मिला था नेशनल अवॉर्ड, दिल छू लेगी कहानी
यूटिलिटी
इस चीज के बिना बुक नहीं कर पाएंगे ट्रेन का टिकट, बदल गया है यह नियम
इस चीज के बिना बुक नहीं कर पाएंगे ट्रेन का टिकट, बदल गया है यह नियम
शिक्षा
NEET UG Registration: अब नीट यूजी रजिस्ट्रेशन से पहले करना होगा ये काम, NTA ने एडवाइजरी जारी कर कही ये बात
अब नीट यूजी रजिस्ट्रेशन से पहले करना होगा ये काम, NTA ने एडवाइजरी जारी कर कही ये बात
फूड
Best Chaat in Delhi: चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget