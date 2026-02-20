हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWorld Most Painful Disease: कौन-सी बीमारी कहलाती है दुनिया की सबसे दर्दनाक बीमारी, कैसे नजर आते हैं इसके लक्षण?

World Most Painful Disease: कौन-सी बीमारी कहलाती है दुनिया की सबसे दर्दनाक बीमारी, कैसे नजर आते हैं इसके लक्षण?

Chronic Pain Management: दुनिया में कई तरह की बीमारियां है. चलिए आपको उन बीमारियों के बारे में बताते हैं, जिसमें इंसान को काफी दर्द होता है और ये बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

Which Is the Most Painful Disease in the World: दर्द एक ऐसा एहसास है जो हमें संकेत देता है कि शरीर में कुछ ठीक नहीं है. सामान्य तौर पर लोगों को समय-समय पर दर्द होता है, लेकिन लगातार बना रहने वाला दर्द अलग होता है. जब दर्द छह महीने या उससे ज्यादा समय तक बना रहे, तो उसे क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक दर्द कहा जाता है. यह दर्द हमारे नर्वस सिस्टम का संकेत होता है. यह हल्का, चुभने वाला, सुन्न करने वाला या तेज हो सकता है. कभी यह शरीर के किसी एक हिस्से तक सीमित रहता है, तो कभी पूरे शरीर में महसूस होता है. इसमें नसों, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के बीच मुश्किल कोऑर्डिनेशन काम करता है. 

दर्द दो तरह का माना जाता है एक्यूट ये थोड़े समय के लिए होते हैं और क्रॉनिक जिसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है. कम समय तक रहने वाले दर्द आमतौर पर चोट, कट, घाव या मोच जैसी समस्या से जुड़ा होता है और तीन से छह महीने के भीतर ठीक हो जाता है. यह अक्सर तेज और तीव्र होता है, वहीं, क्रॉनिक दर्द छह महीने से ज्यादा समय तक बना रहता है, यह अक्सर गठिया जैसी किसी अंदरूनी बीमारी से जुड़ा होता है. इसकी तीव्रता कम-ज्यादा होती रहती है, लेकिन बीच-बीच में दर्द के दौरे भी आ सकते हैं. क्रॉनिक दर्द व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है. हेल् कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक स्थितियों में गिना जाता है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में. 

क्लस्टर सिरदर्द

यह सिरदर्द का एक रेयर लेकिन बेहद तीव्र प्रकार है. इसमें दर्द अचानक आता है और एक खास अवधि में बार-बार होता है. बेचैनी और घबराहट जैसे लक्षण भी साथ दिख सकते हैं. दर्द अक्सर सिर के एक तरफ होता है और कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यह कई घंटों तक रह सकता है और दिन में कई बार लौट सकता है.

हरपीज जोस्टर 

यह एक वायरल इंफेक्शन है जो नसों को प्रभावित करता है. इसमें जलन, चुभन, तेज दर्द के साथ खुजली और फफोले हो सकते हैं. चिकनपॉक्स का वही वायरस बाद में दोबारा सक्रिय होकर यह बीमारी पैदा कर सकता है. उम्र बढ़ने और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है.

फ्रोजन शोल्डर

इस स्थिति में कंधे के जोड़ में जकड़न और तेज दर्द होता है. हाथ को घुमाने या ऊपर उठाने में कठिनाई होती है. लक्षण धीरे-धीरे शुरू होते हैं और समय के साथ बढ़ते हैं. आमतौर पर यह समस्या एक से तीन साल में धीरे-धीरे ठीक होती है.

हड्डी का फ्रैक्चर

हड्डी में दरार या टूटने को फ्रैक्चर कहा जाता है. यह शरीर की किसी भी हड्डी में हो सकता है. इसमें तेज दर्द, सूजन और उस हिस्से को हिलाने में परेशानी होती है. फ्रैक्चर का प्रकार चोट की तीव्रता पर निर्भर करता है.

कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम

यह एक लंबे समय के दर्द की स्थिति है, जो अक्सर किसी चोट के बाद एक हाथ या पैर को प्रभावित करती है. माना जाता है कि यह नसों की गड़बड़ी से जुड़ी होती है. दर्द जलन या चुभन जैसा महसूस होता है. प्रभावित हिस्से की त्वचा का रंग, तापमान या सूजन भी बदल सकती है.

हार्ट अटैक

हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों तक ब्लड का फ्लो रुक जाता है. यह जानलेवा स्थिति हो सकती है. इसमें सीने में दबाव या जकड़न जैसा दर्द महसूस होता है, जो हाथ, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है. समय पर इलाज न मिलने पर यह स्थिति गंभीर हो सकती है.

इसे भी पढ़ें- Seema Haider: सीमा हैदर को 11 महीने में हुए 2 बच्चे, इतना कम गैप बच्चों के लिए कितना खतरनाक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 20 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
World’s Most Painful Disease Chronic Pain Condition Most Painful Medical Conditions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
World Most Painful Disease: कौन-सी बीमारी कहलाती है दुनिया की सबसे दर्दनाक बीमारी, कैसे नजर आते हैं इसके लक्षण?
कौन-सी बीमारी कहलाती है दुनिया की सबसे दर्दनाक बीमारी, कैसे नजर आते हैं इसके लक्षण?
हेल्थ
Shwaasa AI App: फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
हेल्थ
Organ Donation: मौत से पहले एक बच्ची ने कैसे बचाई 4 लोगों की जान, मेडिकल फील्ड में कैसे होता है यह कमाल?
मौत से पहले एक बच्ची ने कैसे बचाई 4 लोगों की जान, मेडिकल फील्ड में कैसे होता है यह कमाल?
हेल्थ
AIIMS दिल्ली में AI से इलाज शुरू, इन बीमारियों की होगी जल्दी पहचान
AIIMS दिल्ली में AI से इलाज शुरू, इन बीमारियों की होगी जल्दी पहचान
Advertisement

वीडियोज

Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बजट क्या अपने घर से लाए हो..', यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे शिवपाल सिंह यादव
'बजट क्या अपने घर से लाए हो..', यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे शिवपाल सिंह यादव
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
ट्रेंडिंग
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget