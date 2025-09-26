Fitness Tips: हम सभी चाहते हैं कि शरीर तंदुरुस्त और मन हमेशा ऊर्जा से भरा रहे. लेकिन कई बार हम सुबह की गलत आदतों की वजह से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा देते हैं. इसलिए डॉ. बिमल छाजेड़ कहते हैं कि फिटनेस केवल जिम जाने या कड़ी एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुबह की आदतें हमारी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अगर आप सही तरीके से सुबह की शुरुआत करेंगे, तो दिनभर ऊर्जा और चुस्ती बनी रहेगी.

जल्दी उठना है जरूरी है

सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, 5 से 6 बजे के बीच उठना सबसे अच्छा होता है. यह समय शरीर के लिए डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने का सबसे अनुकूल समय है. देर से उठना या लगातार आलस करना फिटनेस में बड़ी बाधा बन सकता है.

खाली पेट पानी पीना

सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है. यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन क्रिया को सुधारता है. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे शरीर में सुस्ती और वजन बढ़ने की समस्या होती है.

हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग

सुबह का समय हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, रक्त संचार को सुधारने और शरीर में चुस्ती बनाए रखने में मदद करता है. योग, सैर या स्ट्रेचिंग आपके शरीर को दिनभर सक्रिय रख सकते हैं. कई लोग सुबह जिम जाकर भारी वर्कआउट करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेचिंग के यह मांसपेशियों के लिए हानिकारक हो सकता है.

नाश्ते में पोषण का ध्यान रखें

सुबह का नाश्ता दिन की ऊर्जा का आधार है. बहुत से लोग नाश्ते को हल्का या असंतुलित लेते हैं, जो फिटनेस के लिए सही नहीं है. नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का होना जरूरी है. दलिया, अंडा, मूंगफली या ताजे फल शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं और दिनभर ऊर्जा बनाए रखते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर भी दें ध्यान

फिटनेस केवल शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है. सुबह ध्यान या मेडिटेशन करना मानसिक तनाव को कम करता है और दिनभर फोकस बनाए रखने में मदद करता है. कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे शरीर फिट होने के बावजूद मन थका हुआ महसूस करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

