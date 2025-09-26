हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFitness Tips: फिट रहने के लिए रोज सुबह क्या करना चाहिए, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Fitness Tips: फिट रहने के लिए रोज सुबह क्या करना चाहिए, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Fitness Tips: फिट रहने के लिए सुबह आपको कुछ आदतें बदलनी होगी, वरना कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 26 Sep 2025 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

Fitness Tips: हम सभी चाहते हैं कि शरीर तंदुरुस्त और मन हमेशा ऊर्जा से भरा रहे. लेकिन कई बार हम सुबह की गलत आदतों की वजह से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा देते हैं. इसलिए डॉ. बिमल छाजेड़ कहते हैं कि फिटनेस केवल जिम जाने या कड़ी एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुबह की आदतें हमारी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अगर आप सही तरीके से सुबह की शुरुआत करेंगे, तो दिनभर ऊर्जा और चुस्ती बनी रहेगी.

जल्दी उठना है जरूरी है

सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, 5 से 6 बजे के बीच उठना सबसे अच्छा होता है. यह समय शरीर के लिए डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने का सबसे अनुकूल समय है. देर से उठना या लगातार आलस करना फिटनेस में बड़ी बाधा बन सकता है.

ये भी पढ़े- Winter Immunity Tips: सर्दियों के मौसम से पहले करें बीमार‍ियों से बचने की तैयारी, मौसम बदलते ही अपनाएं ये जरूरी उपाय

खाली पेट पानी पीना

सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है. यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन क्रिया को सुधारता है. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे शरीर में सुस्ती और वजन बढ़ने की समस्या होती है.

हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग

सुबह का समय हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, रक्त संचार को सुधारने और शरीर में चुस्ती बनाए रखने में मदद करता है. योग, सैर या स्ट्रेचिंग आपके शरीर को दिनभर सक्रिय रख सकते हैं. कई लोग सुबह जिम जाकर भारी वर्कआउट करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेचिंग के यह मांसपेशियों के लिए हानिकारक हो सकता है.

नाश्ते में पोषण का ध्यान रखें

सुबह का नाश्ता दिन की ऊर्जा का आधार है. बहुत से लोग नाश्ते को हल्का या असंतुलित लेते हैं, जो फिटनेस के लिए सही नहीं है. नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का होना जरूरी है. दलिया, अंडा, मूंगफली या ताजे फल शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं और दिनभर ऊर्जा बनाए रखते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर भी दें ध्यान

फिटनेस केवल शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है. सुबह ध्यान या मेडिटेशन करना मानसिक तनाव को कम करता है और दिनभर फोकस बनाए रखने में मदद करता है. कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे शरीर फिट होने के बावजूद मन थका हुआ महसूस करता है.

इसे भी पढ़ें- Empty Stomach Drink for Kids: सुबह-सुबह खाली पेट बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, वजन रहेगा नियंत्रित और एनर्जी भी बनी रहेगी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 26 Sep 2025 08:13 PM (IST)
Tags :
Fitness Tips Health Tips Morning Routine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Pineapple Benefits:हेयर ग्रोथ से लेकर ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी टिप्स, जानिए अनानास खाने के फायदे
हेयर ग्रोथ से लेकर ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी टिप्स, जानिए अनानास खाने के फायदे
शिक्षा
IBPS PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, जानें कब होगी मुख्य परीक्षा
IBPS PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, जानें कब होगी मुख्य परीक्षा
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget