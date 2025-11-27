Ayushman Bharat Health Account: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य मंत्रालय की वह पहल है जिसका मकसद देश की हेल्थकेयर सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल रूप देना है. इसी मिशन का एक अहम हिस्सा है ABHA कार्ड यानी Ayushman Bharat Health Account. यह कार्ड आपके लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी तैयार करता है, जिससे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक ही जगह सुरक्षित रहती है और जरूरत पड़ने पर आप इसे आसानी से डॉक्टर के साथ साझा कर सकते हैं. इस पहल के जरिए लोगों को जल्दी और भरोसेमंद इलाज, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और बिना झंझट वाले मेडिकल अनुभव की सुविधा मिलती है.

ABHA कार्ड के फायदे

सभी मेडिकल रिकॉर्ड एक ही जगह

ABHA कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके सभी टेस्ट, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट हिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहती है. इससे डॉक्टर के पास हर बार फाइलें ले जाने की जरूरत खत्म हो जाती है और पुराने रिकॉर्ड खोने का डर भी नहीं रहता.

रिकॉर्ड पर आपका पूरा अधिकार

आपकी मेडिकल जानकारी तभी किसी डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंच सकती है, जब आप अनुमति दें. बिना आपकी सहमति कोई भी आपके रिकॉर्ड नहीं देख सकता. और अगर आपने किसी डॉक्टर को एक्सेस दिया है, तो उसे आप कभी भी वापस ले सकते हैं.

मजबूत सुरक्षा व्यवस्था

ABHA प्लेटफॉर्म को कड़े सिक्योरिटी सिस्टम और एन्क्रिप्शन से सुरक्षित किया गया है. यानी आपकी हेल्थ जानकारी किसी के हाथ नहीं लग सकती और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है.

देशभर के डॉक्टरों तक आसान पहुंच

ABHA प्लेटफॉर्म पर मौजूद डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स की पहचान पहले से वेरिफाइड होती है. इससे मरीजों को क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेने में आसानी होती है और धोखाधड़ी की आशंका भी कम हो जाती है.

ABHA कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें?

ABHA कार्ड सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच आसान बनाने के लिए भी काम आता है.

डॉक्टर खोजने में मदद

ABHA कार्ड के जरिए आप हेल्थकेयर प्रोफेसनल रजिस्ट्री तक पहुंच सकते हैं, जहां देशभर के डॉक्टरों की जानकारी उपलब्ध रहती है. इससे आपको सही डॉक्टर खोजने में आसानी होती है.

अस्पतालों और क्लीनिक की सूची

इसके जरिए हेल्थ फैटिलिटी रजिस्ट्री का एक्सेस मिलता है, जहां देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी एक ही जगह मिलती है. इससे यह तय करना आसान हो जाता है कि इलाज के लिए कहां जाना है.

हेल्थ फैटिलिटी रजिस्ट्री

AYUSH सेवाओं तक पहुंच योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी ABHA कार्ड से मिल जाती है.

डॉक्टरों के साथ रिकॉर्ड शेयर करना

जरूरत पड़ने पर आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड किसी अस्पताल या डॉक्टर के साथ तुरंत शेयर कर सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस और इलाज दोनों तेज और आसान हो जाते हैं.

इसे भी पढे़ं- Fertility Issues: ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator