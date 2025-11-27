हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थABHA Card: आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?

ABHA Card: आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?

Digital Health ID: डिजिटलीकरण ने काफी चीजों को आसान कर दिया, उनमें से एक आभा कार्ड. इससे पहले की तुलना में आज मेडिकल रिकॉर्ड शेयर करने के साथ-साथ काफी चीजें आसान हुईं हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

Ayushman Bharat Health Account: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  स्वास्थ्य मंत्रालय की वह पहल है जिसका मकसद देश की हेल्थकेयर सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल रूप देना है. इसी मिशन का एक अहम हिस्सा है ABHA कार्ड  यानी Ayushman Bharat Health Account. यह कार्ड आपके लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी तैयार करता है, जिससे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक ही जगह सुरक्षित रहती है और जरूरत पड़ने पर आप इसे आसानी से डॉक्टर के साथ साझा कर सकते हैं. इस पहल के जरिए लोगों को जल्दी और भरोसेमंद इलाज, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और बिना झंझट वाले मेडिकल अनुभव की सुविधा मिलती है.

ABHA कार्ड के फायदे

 सभी मेडिकल रिकॉर्ड एक ही जगह

ABHA कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके सभी टेस्ट, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट हिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहती है. इससे डॉक्टर के पास हर बार फाइलें ले जाने की जरूरत खत्म हो जाती है और पुराने रिकॉर्ड खोने का डर भी नहीं रहता.

 रिकॉर्ड पर आपका पूरा अधिकार

आपकी मेडिकल जानकारी तभी किसी डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंच सकती है, जब आप अनुमति दें. बिना आपकी सहमति कोई भी आपके रिकॉर्ड नहीं देख सकता. और अगर आपने किसी डॉक्टर को एक्सेस दिया है, तो उसे आप कभी भी वापस ले सकते हैं.

मजबूत सुरक्षा व्यवस्था

ABHA प्लेटफॉर्म को कड़े सिक्योरिटी सिस्टम और एन्क्रिप्शन से सुरक्षित किया गया है. यानी आपकी हेल्थ जानकारी किसी के हाथ नहीं लग सकती और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है.

देशभर के डॉक्टरों तक आसान पहुंच

ABHA प्लेटफॉर्म पर मौजूद डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स की पहचान पहले से वेरिफाइड होती है. इससे मरीजों को क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेने में आसानी होती है और धोखाधड़ी की आशंका भी कम हो जाती है.

ABHA कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें?

ABHA कार्ड सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच आसान बनाने के लिए भी काम आता है.

 डॉक्टर खोजने में मदद

ABHA कार्ड के जरिए आप हेल्थकेयर प्रोफेसनल रजिस्ट्री तक पहुंच सकते हैं, जहां देशभर के डॉक्टरों की जानकारी उपलब्ध रहती है. इससे आपको सही डॉक्टर खोजने में आसानी होती है.

अस्पतालों और क्लीनिक की सूची

इसके जरिए  हेल्थ फैटिलिटी रजिस्ट्री का एक्सेस मिलता है, जहां देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी एक ही जगह मिलती है. इससे यह तय करना आसान हो जाता है कि इलाज के लिए कहां जाना है.

हेल्थ फैटिलिटी रजिस्ट्री

AYUSH सेवाओं तक पहुंच योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी ABHA कार्ड से मिल जाती है.

 डॉक्टरों के साथ रिकॉर्ड शेयर करना

जरूरत पड़ने पर आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड किसी अस्पताल या डॉक्टर के साथ तुरंत शेयर कर सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस और इलाज दोनों तेज और आसान हो जाते हैं.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Digital Health ID Ayushman Bharat Health Account ABHA Card Benefits
