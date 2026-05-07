हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin D Benefits: यह विटामिन खत्म कर देगा कैंसर होने की टेंशन! इस स्टडी से मिल रही गुड न्यूज

Vitamin D Benefits: यह विटामिन खत्म कर देगा कैंसर होने की टेंशन! इस स्टडी से मिल रही गुड न्यूज

Vitamin D Benefits: एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि विटामिन D की सही मात्रा कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो सकती है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर मरीजों में कीमोथेरेपी के बेहतर नतीजे देखने को मिले.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 07 May 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

Vitamin D Benefits: पहले कैंसर का खतरा बड़े लोगों में ही देखने को मिलता था, लेकिन आज के समय में हर कोई चाहे बच्चे हो, जवान हो, सब ही इसके चपेट में आ रहे हैं. वहीं, कीमोथेरेपी कैंसर के लिए एक कॉमन इलाज है, लेकिन इसका परिणाम हर मरीज में एक जैसा नहीं होता है. इसी बीच एक नई स्टडी ने उम्मीद की किरण दिखाई है. रिसर्च में सामने आया है कि एक खास विटामिन की डोज से कैंसर से मौत का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. खास बात यह है कि यह कीमोथेरेपी जैसे महंगा नहीं है, बल्कि आसानी से मिलने वाला विटामिन D है. वैज्ञानिकों का मानना है कि विटामिन D सही मात्रा में लेने से शरीर में इम्युनिटी मजबूत होती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में बेहतर रिजल्ट मिल सकता है.

ब्राजील की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

इसे लेकर ब्राजील की sao paulo state university में एक रिसर्च की गई. इस रिसर्च में ब्लड कैंसर से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र की 80 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनकी कीमोथेरेपी होने वाली थी. रिसर्च के लिए महिलाओं को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें एक ग्रुप को रोजाना विटामिन D की 2,000 IU दी गई थी. वहीं, दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को प्लेसीबो गोली दी गई, यानी बिना असरदार वाली गोलियां. 6 महीने की इस प्रक्रिया के बाद, जो रिजल्ट आया, उसने सभी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया.

यह भी पढ़ेंः ऑफिस की चाय-कॉफी और AC की हवा आपको कर रही बीमार, बढ़ रहा किडनी खराब होने का खतरा

विटामिन D लेने वाली महिलाओं में दिखा बेहतर असर

उन्होंने इस स्टडी में पाया कि जिन महिलाओं को विटामिन D की गोली दी गई थी, उनमें से 43 प्रतिशत महिलाओं में कीमोथेरेपी के बाद कैंसर के लक्षण न के बराबर थे. वहीं, दूसरे ग्रुप की महिलाओं का आंकड़ा केवल 24 प्रतिशत ही था. इससे यह पता चला कि विटामिन D कैंसर के उपचार में सहायक भूमिका निभा सकता है.

शरीर में विटामिन D बढ़ने से बेहतर हुए नतीजे

रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि जिन महिलाओं को विटामिन D की गोलियां दी गई थीं, उनके शरीर में पहले से ही विटामिन D की कमी थी. वहीं, उपचार के दौरान जैसे-जैसे उनके शरीर में विटामिन D का स्तर बढ़ा, वैसे उनके नतीजे भी बेहतर होने लगे. ऐसे में ये कहना गलत नहीं हो सकता है कि विटामिन D सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि हर आदमी के लिए जरूरी होता है. साथ ही, सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है. इसको ज्यादा मात्रा में लेना भी नुकसान हो सकता है. इसको ज्यादा मात्रा में लेने से उल्टी, कमजोरी, और गुर्दे की समस्या जैसी परेशानी हो सकती है. ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए.

अभी और रिसर्च की है जरूरत

इस अध्ययन से पता चलता है कि विटामिन D, कीमोथेरेपी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है और यह एक सस्ता व आसान तरीका हो सकता है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह साबित इलाज नहीं माना गया है. ऐसे में इस पर और रिसर्च की जरूरत है. वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि सिर्फ विटामिन D की वजह से ही फायदा हुआ. इसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं. आगे की रिसर्च में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि विटामिन D, कीमोथेरेपी के साथ मिलकर कैसे असर करता है.

यह भी पढ़ेंः एक दिन में कितना मीठा खाना है सही, जानिए कितने ग्राम शक्कर से शरीर को नहीं होता नुकसान?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 07 May 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Breast Cancer Vitamin D Cancer Research
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Vitamin D Benefits: यह विटामिन खत्म कर देगा कैंसर होने की टेंशन! इस स्टडी से मिल रही गुड न्यूज
यह विटामिन खत्म कर देगा कैंसर होने की टेंशन! इस स्टडी से मिल रही गुड न्यूज
हेल्थ
Mobile Addiction in Children: मोबाइल की लत से बच्चे बन रहे डफर, एम्स में की स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
मोबाइल की लत से बच्चे बन रहे डफर, एम्स में की स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
Daily Sugar Limit: एक दिन में कितना मीठा खाना है सही, जानिए कितने ग्राम शक्कर से शरीर को नहीं होता नुकसान?
एक दिन में कितना मीठा खाना है सही, जानिए कितने ग्राम शक्कर से शरीर को नहीं होता नुकसान?
हेल्थ
Genetic Testing In Cancer: क्या अब कैंसर का इलाज हुआ और आसान? जेनेटिक टेस्ट से महिला को मिला जीवनदान
क्या अब कैंसर का इलाज हुआ और आसान? जेनेटिक टेस्ट से महिला को मिला जीवनदान
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP
Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट
स्कॉर्पियों की ओवरटेकिंग, बाइक की एंट्री और फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की यूं लिखी गई स्क्रिप्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
आईपीएल 2026
IPL खिलाड़ियों पर BCCI की सख्ती, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर मिलेगी सजा, निशाने पर हार्दिक-अर्शदीप समेत ये खिलाड़ी
IPL खिलाड़ियों पर BCCI की सख्ती, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर मिलेगी सजा, निशाने पर हार्दिक-अर्शदीप समेत ये खिलाड़ी
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
विश्व
ईरान का अमेरिका के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में पहुंचाया काफी ज्यादा नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर
ईरान का US के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में जबरदस्त नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
Live: 'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
ऑटो
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Embed widget