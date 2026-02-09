हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Stomach Cancer: बिना वजह घट रहा है वजन या रहती है थकान? हो सकता है कैंसर का 'साइलेंट' संकेत

Stomach Cancer: बिना वजह घट रहा है वजन या रहती है थकान? हो सकता है कैंसर का 'साइलेंट' संकेत

Stomach Cancer Warning Signs: बदलती लाइफस्टाइल के चलते पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं. चलिए आपको पेट के कैंसर के बारे में बताते हैं कि यह कितना खतरनाक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Feb 2026 08:12 AM (IST)
Early Symptoms Of Stomach Cancer Explained: दुनियाभर में कई तरह के कैसर के मामले तेजी के साथ बढ़ रही है, इनमें से एक है पेट का कैंसर. शुरुआती चरण में इसका अक्सर कोई साफ लक्षण नहीं देता. जिन देशों में पेट के कैंसर की नियमित स्क्रीनिंग नहीं होती,वहां ज्यादातर मामलों का पता तब चलता है, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है या पेट से बाहर फैलने लगती है. चलिए आपको कैंसर के मामलों के बारे में जानकारी देने वाली ऑनलाइन बेवसाइट American Cancer Society के हिसाब से बताते हैं कि इसके कौन से लक्षण ऐसे होते हैं, जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. 

पेट का बार-बार फूलना

भारी या मसालेदार खाना खाने के बाद पेट फूलना आम बात है. लेकिन अगर थोड़ी-सी मात्रा में खाना खाने पर या लगभग रोज ही पेट में भारीपन महसूस होने लगे, तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है. पेट के कैंसर के शुरुआती चरण में भोजन की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे ऊपरी पेट में कसाव या जकड़न महसूस होती है. अगर यह सूजन खाने के प्रकार से जुड़ी न हो और बार-बार हो रही हो, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

बिना वजन के लगातार तनाव

नींद पूरी न होने या तनाव के कारण थकान महसूस होना सामान्य है, लेकिन अगर बिना किसी साफ वजह के लगातार कमजोरी बनी रहे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. पेट में धीरे-धीरे होने वाली अंदरूनी ब्लीडिंग शुरुआत में नजर नहीं आती, लेकिन इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है. अगर थकान के साथ चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना या सांस फूलने जैसी परेशानी हो, तो मेडिकल जांच बेहद जरूरी है.

अचानक वजन का कम होना

यह एक ऐसा लक्षण है, जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते. व्यक्ति सामान्य तरीके से खाना शुरू करता है, लेकिन आधा खाना खाते-खाते ही पेट भरने जैसा लगने लगता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंसर पेट की क्षमता को कम कर सकता है या भोजन को आगे बढ़ने से रोक सकता है. इसके साथ अचानक वजन कम होना भी देखा जा सकता है. अचानक सामान्य भोजन करने में परेशानी होना एक चेतावनी संकेत हो सकता है.

बार-बार मितली का आना

कभी-कभार मितली आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण बार-बार मिचली महसूस होना चिंता की बात हो सकती है. कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद उलझन या मिचली होने लगती है, तो कुछ सुबह उठते ही ऐसा महसूस करते हैं. पेट की दीवार में ट्यूमर की जलन से लगातार मतली हो सकती है. यह ऐसा लक्षण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए अगर यह कुछ दिनों से ज्यादा बना रहे तो सतर्क होना जरूरी है.

इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए

तेजाबियत और अपच की समस्या आजकल आम है, खासकर तला-भुना या मीठा खाने के बाद. लेकिन अगर लाइफस्टाइल बदलने या दवाइयां लेने के बावजूद ये परेशानी ठीक न हो, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. लंबे समय तक अपच, ऊपरी पेट में दर्द या जलन पेट से जुड़ी बीमारियों, यहां तक कि कैंसर के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 09 Feb 2026 08:12 AM (IST)
Embed widget