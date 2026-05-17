हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeight Loss Tips: 22 किलो वजन कम कर पाई PMOS पर फतह, जानिए इस फिटनेस इंफ्लुएंसर ने कैसे किया यह कारनामा?

Weight Loss Tips: 22 किलो वजन कम कर पाई PMOS पर फतह, जानिए इस फिटनेस इंफ्लुएंसर ने कैसे किया यह कारनामा?

Weight Loss Tips:फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने PMOS के बाद भी अपने 22 किलो वजन घटाने के सिक्रेट शेयर किए. फिटनेस इन्फ्लुएंसर तनिषा चड्ढा ने PMOS के बाद भी 80 किलो से 58 किलो तक का सफर तय किया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 May 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

Weight Loss Tips: कई महिलाओं के लिए वजन कम करना आसान काम नहीं होता है, खासकर जब महिला Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) या Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome (PMOS) जैसी स्थिति से जूझ रही हों. इस स्थिति में हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है. PMOS से पीड़ित महिलाओं को अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनियमित पीरियड्स, थकान और वजन कम न होने जैसी समस्याएं होती हैं. लेकिन सही और लगातार लाइफस्टाइल के बदलाव के साथ वजन कम किया जा सकता है, खासकर अगर आप हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ पर ध्यान दें.

हाल ही में एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने PMOS के बाद भी अपने 22 किलो वजन घटाने के सिक्रेट शेयर किए. फिटनेस इन्फ्लुएंसर तनिषा चड्ढा ने PMOS के बाद भी 80 किलो से 58 किलो तक का सफर तय किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि यह कोई मुश्किल डाइट या भूख मारकर किया गया काम नहीं था. उन्होंने सही और आसान आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके यह बदलाव हासिल किया. तनिषा ने अपने सात मुख्य आदतों का जिक्र किया, जिन्हें अपनाकर उन्होंने वजन घटाया. 

फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने PMOS के बाद कैसे घटाया 22 किलो वजन?

1. हल्का कैलोरी डेफिसिट (Calorie Deficit) - तनिषा ने कहा, मैंने खुद को भूखा नहीं रखा. मैंने सिर्फ हल्का, टिकाऊ कैलोरी डेफिसिट बनाया. इसका मतलब है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के कैलोरी की तुलना में 200 से 300 कैलोरी कम ली, जिससे उनका वजन धीरे-धीरे और स्थायी रूप से घटे. साथ ही शरीर को एनर्जी मिलती रहे, इसलिए कभी भी जबरदस्ती भूखा नहीं रहना चाहिए. 

2. हर खाने में प्रोटीन (High-Protein Diet) - तनिषा ने हर खाने में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन लेने पर जोर दिया. प्रोटीन से भूख कम होती है. ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. मसल्स बनी रहती हैं और फैट घटता है. PMOS में प्रोटीन बहुत मददगार है क्योंकि यह क्रेविंग्स और वजन बढ़ने को रोकता है. 

3.  स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (Strength Training) - तनिषा ने बताया कि कार्डियो की जगह वेट ट्रेनिंग ज्यादा असरदार है. हफ्ते में 3 से 4 बार वजन उठाने की ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म तेज होता है. शरीर टोंड और शेप में आता है. आराम करते समय भी कैलोरी बर्न होती रहती है. सिर्फ चलना या दौड़ना हमेशा पर्याप्त नहीं होता है. मसल्स बनाने से शरीर ज्यादा फैट जलाता है. 

4.  रोजाना हल्की एक्टिविटी (Daily Movement) - दिनभर छोटे-छोटे कदम और हल्की मूवमेंट करना भी बेहद जरूरी है. तनिषा रोजाना 8 से 10 हजार कदम चलती हैं. इससे अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है. एनर्जी खर्च बिना थकावट के होती है. ऐसे में छोटे बदलाव जैसे घर में चलना या ऑफिस में स्टैंड लेना भी मदद करता है. 

यह भी पढ़ें -  Healthy Aging Test: उम्र बढ़ने के साथ शरीर कितना मजबूत है? 30 सेकंड का ये टेस्ट बताएगा आपकी असली फिटनेस

5. खान के बाद टहलना (Walk After Meals) - खाने के तुरंत बाद 5-10 मिनट की वॉक से पाचन सुधरता है. ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. फुलनेस और ब्लोटिंग कम होती है. PMOS में ग्लूकोज के अचानक बढ़ने को रोकना जरूरी है. 

6. फिक्स्ड मील टाइम (Fixed Meal Timing) - तनिषा ने अपने खाने का टाइम स्थिर रखा और लगातार स्नैकिंग से बची. उन्होंने तीन बैलेंस डाइट और 4- 5 घंटे का अंतर रखा. इससे इंसुलिन का लेवल नियंत्रित रहता है और एक्स्ट्रा खाने से बचा जा सकता है. 

7. नींद और स्ट्रेस कंट्रोल (Sleep & Stress Control) - तनिषा ने कहा, 7 से 8 घंटे की नींद और स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है. कम नींद और ज्यादा तनाव कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जिससे शरीर वजन रोक लेता है. पूरी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट से शरीर वजन कम करने में मदद करता है. 

यह भी पढ़ें - Restless Legs Syndrome: रात को बिस्तर पर जाते ही पैरों में होती है झनझनाहट, इस बीमारी का है संकेत

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 17 May 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Weight Loss Tips Fitness Influencer Health LIfestyle PMOS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Weight Loss Tips: 22 किलो वजन कम कर पाई PMOS पर फतह, जानिए इस फिटनेस इंफ्लुएंसर ने कैसे किया यह कारनामा?
22 किलो वजन कम कर पाई PMOS पर फतह, जानिए इस फिटनेस इंफ्लुएंसर ने कैसे किया यह कारनामा?
हेल्थ
Watermelon Eating Tips :कटे हुए तरबूज को खाएं या न खाएं? हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानें गर्मियों में सही स्टोरेज नियम
कटे हुए तरबूज को खाएं या न खाएं? हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानें गर्मियों में सही स्टोरेज नियम
हेल्थ
Muskmelon Benefits: गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
हेल्थ
Healthy Aging Test: उम्र बढ़ने के साथ शरीर कितना मजबूत है? 30 सेकंड का ये टेस्ट बताएगा आपकी असली फिटनेस
उम्र बढ़ने के साथ शरीर कितना मजबूत है? 30 सेकंड का ये टेस्ट बताएगा आपकी असली फिटनेस
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम
भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम
गुजरात
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
बॉलीवुड
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
इंडिया
Silver News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
टेक्नोलॉजी
WiFi Vs LiFi: WiFi और LiFi में क्या होता है अंतर? जानिए कौन कहां आता है काम, हैरान कर देगी ये बातें
WiFi और LiFi में क्या होता है अंतर? जानिए कौन कहां आता है काम, हैरान कर देगी ये बातें
एग्रीकल्चर
गर्मियों में नहीं सूखेगा नींबू का एक भी पत्ता, इस स्मार्ट ट्रिक से पौधा रहेगा एकदम हरा-भरा
गर्मियों में नहीं सूखेगा नींबू का एक भी पत्ता, इस स्मार्ट ट्रिक से पौधा रहेगा एकदम हरा-भरा
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget