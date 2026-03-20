वजन घटाने की दवाएं होंगी सस्ती, केवल इतने रुपये में मिलेगा इंजेक्शन

वजन घटाने की महंगी दवाओं से परेशान लोगों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है. आने वाले दिनों में ये दवाएं काफी सस्ती हो सकती हैं. वजह है एक बड़ा बदलाव एक मशहूर दवा के पेटेंट खत्म होने जा रहे हैं, जिसके बाद कई कंपनियां उसी दवा के सस्ते विकल्प बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं.

अब तक जो दवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं, वे जल्द ही ज्यादा लोगों के लिए आसान हो सकती हैं. खास बात यह है कि कुछ कंपनियां इस दवा का इंजेक्शन करीब 1290 रुपये महीने की शुरुआती कीमत पर लाने की योजना बना रही हैं.

दरअसल, वजन घटाने में इस्तेमाल होने वाली एक खास दवा का पेटेंट 20 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है. जैसे ही पेटेंट खत्म होगा, दूसरी कंपनियों को भी वही दवा बनाने की अनुमति मिल जाएगी.

अब तक इस दवा को सिर्फ एक ही बड़ी कंपनी बनाती थी, इसलिए इसकी कीमत काफी ज्यादा थी. लेकिन अब जब कई कंपनियां एक साथ बाजार में उतरेंगी, तो कीमतों में गिरावट आना तय माना जा रहा है.

कितनी कम हो सकती है कीमत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियां इस दवा को 1290 रुपये महीने की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती हैं. वहीं दूसरी कंपनियां इसे 3000 से 5000 रुपये के बीच में ला सकती हैं. तुलना करें तो अभी यही दवा करीब 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा में मिलती है. यानी आने वाले समय में इसकी कीमत काफी कम हो सकती है, जिससे ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा.

बाजार में बढ़ेगी टक्कर

बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 बड़ी दवा कंपनियां इस दवा के सस्ते विकल्प लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इतना ही नहीं, कुल मिलाकर 40 से ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में उतर सकती हैं.

इसका मतलब साफ है कि बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत कम करने के साथ-साथ अलग-अलग तरह के विकल्प भी पेश करेंगी.

अलग-अलग तरीके से मिलेगी दवा

कंपनियां सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि उसे देने के तरीके में भी बदलाव ला रही हैं. कुछ कंपनियां पहले से भरे हुए इंजेक्शन देंगी, तो कुछ नई तरह के पेन या छोटे डिवाइस लाने की तैयारी कर रही हैं. इससे मरीजों को दवा लेना आसान होगा और वे अपनी सुविधा के हिसाब से विकल्प चुन सकेंगे.

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