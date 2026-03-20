हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थवजन घटाने की दवाएं होंगी सस्ती, केवल इतने रुपये में मिलेगा इंजेक्शन

वजन घटाने की दवाएं होंगी सस्ती, केवल इतने रुपये में मिलेगा इंजेक्शन

पेटेंट खत्म होने के बाद वजन घटाने की महंगी दवाओं के सस्ते विकल्प बाजार में आने वाले हैं, जिससे कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Mar 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

वजन घटाने की महंगी दवाओं से परेशान लोगों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है. आने वाले दिनों में ये दवाएं काफी सस्ती हो सकती हैं. वजह है एक बड़ा बदलाव एक मशहूर दवा के पेटेंट खत्म होने जा रहे हैं, जिसके बाद कई कंपनियां उसी दवा के सस्ते विकल्प बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं.
अब तक जो दवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं, वे जल्द ही ज्यादा लोगों के लिए आसान हो सकती हैं. खास बात यह है कि कुछ कंपनियां इस दवा का इंजेक्शन करीब 1290 रुपये महीने की शुरुआती कीमत पर लाने की योजना बना रही हैं.

दरअसल, वजन घटाने में इस्तेमाल होने वाली एक खास दवा का पेटेंट 20 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है. जैसे ही पेटेंट खत्म होगा, दूसरी कंपनियों को भी वही दवा बनाने की अनुमति मिल जाएगी.
अब तक इस दवा को सिर्फ एक ही बड़ी कंपनी बनाती थी, इसलिए इसकी कीमत काफी ज्यादा थी. लेकिन अब जब कई कंपनियां एक साथ बाजार में उतरेंगी, तो कीमतों में गिरावट आना तय माना जा रहा है.

कितनी कम हो सकती है कीमत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियां इस दवा को 1290 रुपये महीने की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती हैं. वहीं दूसरी कंपनियां इसे 3000 से 5000 रुपये के बीच में ला सकती हैं. तुलना करें तो अभी यही दवा करीब 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा में मिलती है. यानी आने वाले समय में इसकी कीमत काफी कम हो सकती है, जिससे ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा.

बाजार में बढ़ेगी टक्कर

बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 बड़ी दवा कंपनियां इस दवा के सस्ते विकल्प लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इतना ही नहीं, कुल मिलाकर 40 से ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में उतर सकती हैं.
इसका मतलब साफ है कि बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत कम करने के साथ-साथ अलग-अलग तरह के विकल्प भी पेश करेंगी.

अलग-अलग तरीके से मिलेगी दवा
कंपनियां सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि उसे देने के तरीके में भी बदलाव ला रही हैं. कुछ कंपनियां पहले से भरे हुए इंजेक्शन देंगी, तो कुछ नई तरह के पेन या छोटे डिवाइस लाने की तैयारी कर रही हैं. इससे मरीजों को दवा लेना आसान होगा और वे अपनी सुविधा के हिसाब से विकल्प चुन सकेंगे.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 20 Mar 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
वजन घटाने की दवाएं होंगी सस्ती, केवल इतने रुपये में मिलेगा इंजेक्शन
वजन घटाने की दवाएं होंगी सस्ती, केवल इतने रुपये में मिलेगा इंजेक्शन
हेल्थ
Constipation Relief Tips: क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
हेल्थ
Medicine Price Rise India: ईरान जंग के बीच क्या महंगी हो जाएगी पैरासिटामोल? मरीजों पर पड़ सकता है बड़ा असर
ईरान जंग के बीच क्या महंगी हो जाएगी पैरासिटामोल? मरीजों पर पड़ सकता है बड़ा असर
हेल्थ
Gut Bacteria And Cancer: सावधान! आपकी आंतों में छिपा है 'कैंसर का विलेन', वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
सावधान! आपकी आंतों में छिपा है 'कैंसर का विलेन', वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
खाड़ी देशों में छिड़ने वाला है परमाणु युद्ध?
युद्ध के ​बीच US कमा रहा मुनाफा?
ईरान पर Donald Trump का चौंकाने वाला दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
विश्व
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
ट्रेंडिंग
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget