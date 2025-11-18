Ways to Prevent Liver Cancer: लिवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती लेकिन सबसे अनदेखा अंग है. यह लगातार काम करता रहता है जो कुछ हम खाते, पीते या सांस के जरिए अंदर लेते हैं, उसे फिल्टर करता है. यही अंग हमारी एनर्जी, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में रखता है. लेकिन सेहत की बात आती है तो अक्सर लिवर पर ध्यान सबसे आखिर में जाता है. दुनिया भर में लंग्स कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट के मुताबिक हर पांच में से तीन मामले रोके जा सकते हैं. इसका राज किसी बड़ी दवा में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में छिपा है. चलिए आपको बताते हैं कि आपको किन लाइफस्टाइल को चेंज करना है.

ज्यादा चलें, कम बैठें

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे असरदार और आसान तरीका है एक्टिव रहना. रिसर्च बताती है कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक घंटे भी तेज चाल से चलते हैं, तो लिवर कैंसर का खतरा लगभग 50 प्रतिशत तक घट सकता है. अगर आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो कोशिश करें कि हर घंटे कुछ मिनट टहल लें. फोन पर बात करते हुए उठकर चलें, मीटिंग्स के बीच स्ट्रेच करें या लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लें. ये छोटे-छोटे बदलाव आपके लिवर के साथ-साथ पूरे शरीर को एक्टिव रखते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं.

वजन पर रखें नजर और सही खाएं

ज़्यादा वजन सिर्फ दिखने की बात नहीं है, यह सीधा लिवर की सेहत को प्रभावित करता है. शरीर में जमा फैट धीरे-धीरे लिवर में सूजन और स्कारिंग पैदा करता है, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है. शोध बताते हैं कि हर 5 यूनिट BMI बढ़ने पर लिवर कैंसर का खतरा लगभग 39 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने वजन का सिर्फ 10 प्रतिशत भी कम कर लेते हैं, तो फैटी लिवर जैसी स्थिति को पलटा जा सकता है. इसके लिए डाइट में साबुत अनाज, दालें, ताजे फल और सब्जियां जरूर शामिल करें. ये लिवर को रिपेयर करने और मजबूत बनाने में मदद करती हैं.

शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाएं

कैंसर से बचाव के लिए शराब की कोई मात्रा सेफ नहीं मानी जाती. अगर महिलाएं दिन में एक और पुरुष दो से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं, तो लिवर कैंसर का खतरा करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. शराब कम करना या पूरी तरह छोड़ देना लिवर को खुद को रिपेयर करने का मौका देता है. यही बात स्मोकिंग पर भी लागू होती है. तंबाकू लिवर की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ दें तो कुछ समय बाद आपका रिस्क लगभग सामान्य हो सकता है.

लिवर को सुरक्षा दें और बीमारियों से बचाएं

क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C लिवर कैंसर के मुख्य कारणों में से हैं. हेपेटाइटिस B का टीका लगभग 70 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान करता है. इसके साथ ही सुरक्षित यौन संबंध, डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल और सही समय पर एंटीवायरल इलाज करवाना बेहद जरूरी है. साथ ही अफ्लाटॉक्सिन जैसे जहरीले फंगस से भी बचें, जो पुराने अनाज या खराब तरीके से रखे गए ड्राई फ्रूट्स में बनता है. हमेशा भरोसेमंद ब्रांड से सामान खरीदें.

नींद और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें

रोज 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिवर को खुद को रीजेनेरेट करने का समय देती है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना. ये सब चीजें फैटी लिवर जैसी बीमारियों से बचाती हैं.

