हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLiver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा

Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा

Liver Cancer: आजकल लिवर को लेकर तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में कौन सा चेंज कर लें, जिससे लिवर कैंसर का खतरा कम हो जाए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

Ways to Prevent Liver Cancer: लिवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती लेकिन सबसे अनदेखा अंग है. यह लगातार काम करता रहता है जो कुछ हम खाते, पीते या सांस के जरिए अंदर लेते हैं, उसे फिल्टर करता है. यही अंग हमारी एनर्जी, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में रखता है. लेकिन सेहत की बात आती है तो अक्सर लिवर पर ध्यान सबसे आखिर में जाता है. दुनिया भर में लंग्स कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट के मुताबिक हर पांच में से तीन मामले रोके जा सकते हैं. इसका राज किसी बड़ी दवा में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में छिपा है. चलिए आपको बताते हैं कि आपको किन लाइफस्टाइल को चेंज करना है.

ज्यादा चलें, कम बैठें

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे असरदार और आसान तरीका है  एक्टिव रहना. रिसर्च बताती है कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक घंटे भी तेज चाल से चलते हैं, तो लिवर कैंसर का खतरा लगभग 50 प्रतिशत तक घट सकता है. अगर आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो कोशिश करें कि हर घंटे कुछ मिनट टहल लें. फोन पर बात करते हुए उठकर चलें, मीटिंग्स के बीच स्ट्रेच करें या लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लें. ये छोटे-छोटे बदलाव आपके लिवर के साथ-साथ पूरे शरीर को एक्टिव रखते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं.

वजन पर रखें नजर और सही खाएं

ज़्यादा वजन सिर्फ दिखने की बात नहीं है, यह सीधा लिवर की सेहत को प्रभावित करता है. शरीर में जमा फैट धीरे-धीरे लिवर में सूजन और स्कारिंग पैदा करता है, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है. शोध बताते हैं कि हर 5 यूनिट BMI बढ़ने पर लिवर कैंसर का खतरा लगभग 39 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने वजन का सिर्फ 10 प्रतिशत भी कम कर लेते हैं, तो फैटी लिवर जैसी स्थिति को पलटा जा सकता है. इसके लिए डाइट में साबुत अनाज, दालें, ताजे फल और सब्जियां जरूर शामिल करें. ये लिवर को रिपेयर करने और मजबूत बनाने में मदद करती हैं.

शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाएं

कैंसर से बचाव के लिए शराब की कोई मात्रा सेफ नहीं मानी जाती. अगर महिलाएं दिन में एक और पुरुष दो से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं, तो लिवर कैंसर का खतरा करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. शराब कम करना या पूरी तरह छोड़ देना लिवर को खुद को रिपेयर करने का मौका देता है. यही बात स्मोकिंग पर भी लागू होती है. तंबाकू लिवर की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ दें तो कुछ समय बाद आपका रिस्क लगभग सामान्य हो सकता है.

लिवर को सुरक्षा दें और बीमारियों से बचाएं

क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C लिवर कैंसर के मुख्य कारणों में से हैं. हेपेटाइटिस B का टीका लगभग 70 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान करता है. इसके साथ ही सुरक्षित यौन संबंध, डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल और सही समय पर एंटीवायरल इलाज करवाना बेहद जरूरी है. साथ ही अफ्लाटॉक्सिन जैसे जहरीले फंगस से भी बचें, जो पुराने अनाज या खराब तरीके से रखे गए ड्राई फ्रूट्स में बनता है. हमेशा भरोसेमंद ब्रांड से सामान खरीदें.

नींद और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें

रोज 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिवर को खुद को रीजेनेरेट करने का समय देती है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना. ये सब चीजें फैटी लिवर जैसी बीमारियों से बचाती हैं. 

इसे भी पढ़ें- Kidney Disease Symptoms: मौत होने की टॉप-10 वजहों में से एक हैं किडनी की बीमारियां, इन्हें वक्त पर कैसे पहचानें?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Liver Health Tips How To Keep Your Liver Healthy Ways To Prevent Liver Cancer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
हरियाणा
गुरुग्राम में मंदिर ढहाने पर बवाल: सोसाइटी में प्रशासन की कार्रवाई से भड़के लोग, सड़क जाम-तनाव बढ़ा
गुरुग्राम में मंदिर ढहाने पर बवाल: सोसाइटी में प्रशासन की कार्रवाई से भड़के लोग, सड़क जाम-तनाव बढ़ा
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
हरियाणा
गुरुग्राम में मंदिर ढहाने पर बवाल: सोसाइटी में प्रशासन की कार्रवाई से भड़के लोग, सड़क जाम-तनाव बढ़ा
गुरुग्राम में मंदिर ढहाने पर बवाल: सोसाइटी में प्रशासन की कार्रवाई से भड़के लोग, सड़क जाम-तनाव बढ़ा
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Morning sugar: सुबह-सुबह क्यों हाई हो जाता है ब्लड शुगर, यह कितना खतरनाक और क्या है इसे मैनेज करने का तरीका?
सुबह-सुबह क्यों हाई हो जाता है ब्लड शुगर, यह कितना खतरनाक और क्या है इसे मैनेज करने का तरीका?
यूटिलिटी
रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान
रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget