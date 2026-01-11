Longevity Tips: लंबी उम्र चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें ये काम, जानें देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के 10 टिप्स
Heart Healthy Lifestyle: आजकल लाइफस्टाइल इतनी बेकार होती जा रही है कि इसके चलते हमें तमाम तरह की बीमारी हो रही है. चलिए आपको हेल्दी लाइफ के मंत्र बताते हैं लंबी लाइफ के लिए.
Cardiologist Recommended Habits: लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए किसी महंगे ट्रेंड या असाधारण मेहनत की ज़रूरत नहीं होती. असली राज़ छुपा है रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों और समझदारी भरे फैसलों में, जो समय के साथ शरीर को मजबूत बनाते हैं. इसको लेकर डॉक्टर नरेश त्रेहान चेयरमैन मेडिसिटी मेदान्ता हॉस्पिटल ने कुछ हेल्थ के मंत्र सुझाए हैं, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने लाइफ को लेकर कौन सा मंत्र दिया है, जिससे आप अपनी उम्र लंबी और हेल्दी दोनों कर सकते हैं.
क्या कहते हैं डॉक्टर
डॉक्टर नरेश त्रेहान ने जो लाइफ जीने के लिए 10 प्वाइंट्स बताए हैं, वे इस प्रकार हैं कि -
- सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको प्यास लगे न लगे पानी पीते रहना है. कम से कम दो लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है. पानी पीने से आपके शरीर को तमाम तरह के फायदे होते हैं, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए.
- दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा काम करते रहिए, हमेशा लेटे या फिर लेजी बॉय की तरह मत रहिए. चलिए, फिरिए काम करते रहिए. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर एक्टिव रहता है.
- तीसरी सबसे जरूरी बात, खाना कम खाइए. जितना शरीर के लिए जरूरी हो, उतना ही खाना खाने की कोशिश कीजिए. इसमें भी आपको पौष्टिक भोजन खाना है. रात में कार्बोहाइट्रेट खाना बंद कर दीजिए.
- चौथा मंत्र यह है कि वाहन का प्रयोग कम करना चाहिए. अगर आपको एक सीमित दूरी तक जाना है, तो कोशिश करिए कि पैदल जाना चाहिए, इससे शरीर में एनर्जी बर्न होती है. कोशिश करिए कि वाहन, लिफ्ट का प्रयोग कम हो.
- पांचवा और सबसे जरूरी बात कि गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है. इसके लिए आपको कम बोलना है, बोलने से पहले सोचिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है.
- छठा मंत्र यह है कि आपको धन का मोह छोड़ देना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही धन कमाना जरूरी है, जितना जीने के लिए जरूरी हो.
- सातवां मंत्र यह है कि आपको अगर लाइफ में जो चाहिए वह नहीं मिल रहा है, तो निराश नहीं होना है. इसको साइड में रखकर अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहिए.
- आठवां यह है कि आपको अहंकार और इगो को त्यागकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए. सबसे साथ मिलकर हंसी-खुशी से लाइफ जीना चाहिए.
- नौवां मंत्र यह है कि अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपको इसको काला करना है. जिंदगी को स्मृतियों में जिए और यात्रा करिए और जिंदगी का आनंद लीजिए.
- दसवां मंत्र यह है कि अपने छोटों से प्यार करिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए और मिल-जुलकर उनके साथ रहिए, क्योंकि कभी-कभी वे आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं.
