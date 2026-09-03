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बिना चोट अचानक दर्द करने लगा पैर? हो सकती है इन चीजों की कमी

अगर आपके पैर में बिना ज्यादा मेहनत करे और चोट लगे अचानक दर्द होने लगता है तो यह आपके शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती हैं. जानें पैर में अचानक दर्द होने की वजह और समाधान.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 03 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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पैरों में दर्द होना एक साधारण समस्या है. लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने पर पैरों में दर्द, ऐंठन और झनझनाहट जैसी समस्या देखने को मिलती है. अक्सर यह समस्याएं थोड़ी देर में बिनी किसी दवा के ठीक हो जाती है. लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और बिना मेहनत और चोट के तकलीफ देती हैं, तो यह आपके शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के संकेत हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसी समस्या किन जरूरी तत्वों की कमी से होती है और इन्हें किसी ठीक किया जा सकता है.

विटामिन डी की कमी

हमारे शरीर में मांसपेशियों, हड्डियों और नसों को कार्य करने के लिए विटामिन डी की आवश्यक्ता होती है. इसकी कमी से शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है. कई लोगों को विटामिन डी की कमी की वजह से पीठ, कमर और पैरों में दर्द होने जैसी समस्या हो सकती है. आमतौर पर विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं.

कैल्शियम की कमी से भी होता है दर्द

कई लोगों को लगता है कि कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए ही आवश्यक होता है, लेकिन असल में कैल्शियम की कमी का असर हड्डियों के साथ-साथ शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है. इसकी कमी होने से शरीर के कुछ अंगों में खिंचाव और ऐंठन जैसी समस्या होती है. कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने आहार में दूध, दही, पनीर और तिल शमिल करें.

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विटामिन बी12 की कमी से होता है पैर सुन्न

विटामिन बी12 की कमी से शरीर में नसों और मांसपेशियों में सुन्नपन, खिंचाव और ऐंठन महसूस होती है. कई लोगों को रात में पैरों में ऐंठन की शिकासत होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन बी12 की कमी ही होती है. विटामिन बी12 की कमी आपके शरीर की नसों को सीधे प्रभावित करती है जिससे पैरों में अचानक दर्द जैसी समस्या सामने आती है.

संतुलित आहार से करें कमी पूरी

शरीर में पौषक तत्वों की कमी करने के लिए आपको केवल आपके खाने में कुछ चीजें शामिल करना होगी. संतूलित और सवस्थ आहार आपके शरीर को वो सारे पौषक तत्व देता है जिसकी आपके शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है. अपने खाने में सबसे पहले हरी सब्जियां शामिल करें. वहीं दूध, अंडा और मौसमी फल को भी अपनी डाइट में शामिल करें, ये आपके शरीर को जरूरी मिनरल्स और विटामिन देते हैं. वहीं एक्टिव लाइफस्टाइल और थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके शरीर को फिट रखने में मदद करती है. अगर ये समस्या बार-बार हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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